Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường

Trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào đem có thể so sánh với gia đình. Vợ là người được cha mẹ đàng hoàng rước về. Người phụ nữ ấy chính là người đồng cam cộng khổ, cùng ghé vai với đàn ông qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.

Tôi cũng thường nhìn thấy những tin tức đánh ghen trên mạng xã hội. Những tưởng nó xảy ra ở nơi nào đó xa lắc chứ không nghĩ ngay trước mắt mình. Đi làm gần đến nhà, tôi thấy đám đông xúm lại coi. Tò mò, tôi dừng lại xem. Một người đàn bà bế đứa con nhỏ đang khóc lóc, la hét, chửi bới chồng và bồ nhí của anh ta. Nhìn kĩ, tôi giật mình khi ả nhân tình chính là hàng xóm với tôi. Chỉ có hạng đàn bà không biết xấu hổ mới đi cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Anh chồng trong hoàn cảnh ấy không những không xấu hổ mà con dang tay che chở cho nhân tình. Chị vợ thì trong cơn giận dữ cực độ, đứa bé trên tay chị cứ khóc thét lên. Nhìn cảnh ấy ai cũng xót xa. Thế nhưng, tôi đọc được trong mắt ả nhân tình sự hả hê khi người đàn ông đẩy vợ ra và ôm lấy cô ta. Tôi đã nghĩ, có lẽ mặt cô ta phải dày lắm mới không thấy xấu hổ.

Tôi còn lạ gì cô ta. Là hàng xóm bao năm nay tôi hiểu ra cô ta là hạng đàn bà siêng ăn biếng làm. Nghỉ học sớm, suốt ngày chải chuốt ăn diện. Dạo gần đây có thấy một người đàn ông hay tới nhà đưa đón. Ai ngờ rằng gã đàn ông đã có gia đình. Sau bữa đánh ghen hôm ấy, cô ta chẳng hề tỏ ra một chút hối hận nào hay xấu hổ nào với mọi người. Cô ta còn nói với tôi rằng: “Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ bỏ vợ và em về nhà. So với người đàn bà già nua cũ kĩ ấy thì em mới là người xứng đáng được ở cạnh anh ấy, đúng không chị?”.

Cô ta và còn biết bao nhiêu người thứ ba ngoài kia đang mê muội về thứ tình cảm sai trái. Tự huyễn hoặc mình rằng mình xinh đẹp, mình trẻ trung, mình được yêu được thương nhiều hơn người vợ ở nhà. Ôm lấy người đàn ông của kẻ khác mà vẫn nghĩ là số 1 trong lòng họ. Bất chấp tất cả, đàn ông vẫn phụ bạc người đàn bà đồng cam cộng khổ với mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tốt trước hết là không ngoại tình. Trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào đem có thể so sánh với gia đình. Vợ là người được cha mẹ đàng hoàng rước về. Người phụ nữ ấy chính là người đồng cam cộng khổ, cùng ghé vai với đàn ông qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Và hơn nữa, đã đau đớn để sinh con cho anh ta. Nhưng bất chấp hết mọi thứ, người đàn bà ấy vẫn bị phụ bạc. Vẫn bị người đàn ông chà đạp tình nghĩa dưới chân để tìm kiếm một người đàn bà khác. Vậy lấy lí do gì để người thứ ba có thể huênh hoang về tình cảm của một kẻ tham lam và vô cùng tàn nhẫn? Người thứ ba có thể đúng khi nghĩ rằng mình xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. Nhưng nếu đàn ông chỉ đến vì da trắng, eo thon thì khi những thứ ấy mất đi theo thời gian thì còn lại gì để níu giữ đàn ông? Tình cảm vợ chồng anh ta còn vứt bỏ được, huống chi là những phù phiếm qua đường. Người thứ ba, chẳng qua cũng là một kẻ qua đường của những gã đàn ông tham lam - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba à, hãy tỉnh mộng trước khi lún quá sâu vào vũng bùn. Đàn ông tử tế vĩnh viễn là người không ruồng rẫy vợ con. Người thứ ba, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà qua đường của gã đàn ông tham lam không bao giờ biết đủ.

Đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là mất tất cả Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chị chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình.

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