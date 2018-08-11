Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường

Tâm sự gia đình 11/08/2018 10:14

Trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào đem có thể so sánh với gia đình. Vợ là người được cha mẹ đàng hoàng rước về. Người phụ nữ ấy chính là người đồng cam cộng khổ, cùng ghé vai với đàn ông qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.

Tôi cũng thường nhìn thấy những tin tức đánh ghen trên mạng xã hội. Những tưởng nó xảy ra ở nơi nào đó xa lắc chứ không nghĩ ngay trước mắt mình. Đi làm gần đến nhà, tôi thấy đám đông xúm lại coi. Tò mò, tôi dừng lại xem. Một người đàn bà bế đứa con nhỏ đang khóc lóc, la hét, chửi bới chồng và bồ nhí của anh ta. Nhìn kĩ, tôi giật mình khi ả nhân tình chính là hàng xóm với tôi.

Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường - Ảnh 1
Chỉ có hạng đàn bà không biết xấu hổ mới đi cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng trong hoàn cảnh ấy không những không xấu hổ mà con dang tay che chở cho nhân tình. Chị vợ thì trong cơn giận dữ cực độ, đứa bé trên tay chị cứ khóc thét lên. Nhìn cảnh ấy ai cũng xót xa. Thế nhưng, tôi đọc được trong mắt ả nhân tình sự hả hê khi người đàn ông đẩy vợ ra và ôm lấy cô ta. Tôi đã nghĩ, có lẽ mặt cô ta phải dày lắm mới không thấy xấu hổ.

Tôi còn lạ gì cô ta. Là hàng xóm bao năm nay tôi hiểu ra cô ta là hạng đàn bà siêng ăn biếng làm. Nghỉ học sớm, suốt ngày chải chuốt ăn diện. Dạo gần đây có thấy một người đàn ông hay tới nhà đưa đón. Ai ngờ rằng gã đàn ông đã có gia đình.

Sau bữa đánh ghen hôm ấy, cô ta chẳng hề tỏ ra một chút hối hận nào hay xấu hổ nào với mọi người. Cô ta còn nói với tôi rằng: “Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ bỏ vợ và em về nhà. So với người đàn bà già nua cũ kĩ ấy thì em mới là người xứng đáng được ở cạnh anh ấy, đúng không chị?”.

Cô ta và còn biết bao nhiêu người thứ ba ngoài kia đang mê muội về thứ tình cảm sai trái. Tự huyễn hoặc mình rằng mình xinh đẹp, mình trẻ trung, mình được yêu được thương nhiều hơn người vợ ở nhà. Ôm lấy người đàn ông của kẻ khác mà vẫn nghĩ là số 1 trong lòng họ.

Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường - Ảnh 2
Bất chấp tất cả, đàn ông vẫn phụ bạc người đàn bà đồng cam cộng khổ với mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt trước hết là không ngoại tình. Trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào đem có thể so sánh với gia đình. Vợ là người được cha mẹ đàng hoàng rước về. Người phụ nữ ấy chính là người đồng cam cộng khổ, cùng ghé vai với đàn ông qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Và hơn nữa, đã đau đớn để sinh con cho anh ta. Nhưng bất chấp hết mọi thứ, người đàn bà ấy vẫn bị phụ bạc. Vẫn bị người đàn ông chà đạp tình nghĩa dưới chân để tìm kiếm một người đàn bà khác. Vậy lấy lí do gì để người thứ ba có thể huênh hoang về tình cảm của một kẻ tham lam và vô cùng tàn nhẫn?

Người thứ ba có thể đúng khi nghĩ rằng mình xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. Nhưng nếu đàn ông chỉ đến vì da trắng, eo thon thì khi những thứ ấy mất đi theo thời gian thì còn lại gì để níu giữ đàn ông? Tình cảm vợ chồng anh ta còn vứt bỏ được, huống chi là những phù phiếm qua đường.

Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường - Ảnh 3
Người thứ ba, chẳng qua cũng là một kẻ qua đường của những gã đàn ông tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba à, hãy tỉnh mộng trước khi lún quá sâu vào vũng bùn. Đàn ông tử tế vĩnh viễn là người không ruồng rẫy vợ con. Người thứ ba, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà qua đường của gã đàn ông tham lam không bao giờ biết đủ.

Đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là mất tất cả

Đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là mất tất cả

Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chị chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba gửi người thứ ba con giáp thứ 13

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm