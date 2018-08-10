Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Khổ đủ rồi, hãy vứt thứ không xứng đáng với mình

Tâm sự gia đình 10/08/2018 09:10

Đàn bà bạc phước, lỡ lấy phải kẻ chẳng ra gì thì chớ đánh ghen, chớ giành giật làm gì cho bẩn tay. Trước khi khóc lóc, trước khi níu kéo hãy tự hỏi: “Mình đang giành giật cho mình điều gì vậy?”

Có lẽ chuyện ngoại tình của đàn ông ngày càng dễ dàng và phổ biến. Cứ cách vài ngày trên mạng xã hội lại lan truyền những clip đánh ghen, bắt quả tang ngay tại giường. Người làm vợ thì gào khóc, khổ sở đánh ghen. Người chồng thì dang tay bao bọc chở che lấy nhân tình. Và còn có cả những đứa con, chứng kiến cảnh cha mẹ xâu xé. Thử hỏi trong cuộc đời của những người làm con, còn cảnh nào đau lòng hơn thế?

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Khổ đủ rồi, hãy vứt thứ không xứng đáng với mình - Ảnh 1
Xã hội bây giờ, đàn ông ngoại tình vô cùng phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình khổ sở lắm. Khổ khi người chồng, người cha của con mình nhẫn tâm phản bội. Khổ khi nỗi đau phản bội cứ gặm nhấm tâm can từng ngày. Và đàn bà khổ, bởi cứ day dưa níu kéo. Đau lắm nhưng vứt bỏ, kéo nhau ra tòa ly hôn thì lại không nỡ. Đàn bà có chồng ngoại tình ở trong hoàn cảnh “bước tới mắc núi, bước lùi mắc sông”.

Chuyện đánh ghen, chuyện giành giật chồng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Đàn ông thì thời nào cũng sẽ có người không biết đủ. Tham lam vô cùng, đã có vợ còn khao khát đến những người đàn bà ngoài kia. Và sẽ luôn có những người đàn bà bất chấp sĩ diện, đạo đức, nhân phẩm lăn xả vào ăn nằm với chồng người khác.

Phúc phần của đàn bà là có được một người chồng thủy chung, yêu thương. Nhưng bạc phước, lỡ lấy phải kẻ chẳng ra gì thì đàn bà chớ đánh ghen, chớ giành giật làm gì cho bẩn tay. Trước khi khóc lóc, trước khi giành giật níu kéo hãy tự hỏi: “Mình đang giành giật cho mình điều gì vậy?”.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Khổ đủ rồi, hãy vứt thứ không xứng đáng với mình - Ảnh 2
Đàn bà dù có thắng nhân tình thì cũng sẽ giành về một kẻ chẳng ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Trong những bộ phim thâm cung bí sử, luôn có cảnh những người đàn bà giành giật vua. Kẻ thắng làm hoàng hậu, kẻ thua cuộc chí ít cũng được làm phi. Bất chấp người đàn ông có thương yêu hay không thì người đàn bà cũng đội lên đầu mình vương miện, được sung sướng trong gấm lụa. Nhưng đó là chuyện trong phim, còn thực tế phũ phàng, kẻ làm vợ dù thắng hay thua cũng giành về cho mình một kẻ chẳng ra gì. Tệ với vợ, bạc với con lại trăm ngàn thói hư tật xấu.

Một kẻ đã ngoại tình thì lòng dạ bạc bẽo như vôi. Một kẻ tồi tệ vô cùng khi bán rẻ tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn dục vọng tầm thường thì đàn bà giành về để làm gì? Tình nghĩa vợ chồng có nối lại như xưa? Rồi đàn bà có quên được chuyện ngoại tình như nó chưa hề tồn tại? Ôm lại người chồng phản bội nỗi đau không hề mất đi mà ngày càng làm đàn bà nhức buốt.

Đàn ông đã ngoại tình thì không còn xứng đáng làm chồng. Đàn bà hãy vứt bỏ thứ không xứng với mình. Đã không được sung sướng, đã không hạnh phúc thì hãy cho mình được tự do. Buông bỏ và ly hôn chưa bao giờ bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Bỏ người chồng tệ bạc, đàn bà còn nhiều ngã rẻ khác dẫu rất khó khăn nhưng sẽ thanh thản hơn rất nhiều.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Khổ đủ rồi, hãy vứt thứ không xứng đáng với mình - Ảnh 3
Ôm mãi người chồng tệ bạc, đàn bà sẽ là nô lệ cho chính nỗi đau của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã ngoại tình thì bẩn lắm. Đàn bà có thể dùng chung quần áo, son phấn còn đàn ông thì tuyệt đối không. Chồng tốt thì ở, chồng tệ quá thì đi. Đến cuối cùng, giành giật người chồng tệ bạc đàn bà không được làm hoàng hậu, cũng chẳng có thứ phi mà chỉ làm nô lệ cho chính nỗi đau của mình.

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