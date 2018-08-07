Đàn bà một đời chồng: Càng tổn thương càng mạnh mẽ

Dù chị có khóc hết nước mắt, có rơi xuống đáy vực thì người tổn thương trong chuyện này chỉ một mình chị. Chồng cũ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt, hơn nữa lại có nhân tình mới như chưa từng có chuyện anh ta gây cho chị những nỗi đau ám ảnh suốt đời…

Đàn bà trái tim nhiều thương tổn nhất là người từng ly hôn. Bởi đau lắm khi đã từng có hạnh phúc rồi vụt mất. Nghĩ rằng sẽ được yêu thương, được trân trọng hóa ra tất cả chỉ là phù du. Và đau lắm, khi người mình nghĩ sẽ là bến đỗ bình yên nhất cho mình lại là người đẩy mình xuống vực… Người yêu thương nhất lại là người nhẫn tâm đẩy mình xuống vực - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng chứng kiến cảnh chị gái mình đêm đêm mất ngủ, ngồi câm lặng trong đêm. Mẹ tôi sợ chị làm điều dại dột nên bảo tôi sang nhà chị ngủ. Anh rể tôi đi rồi, giờ này chắc chăn ấm nệm êm với người đàn bà khác. Anh không biết vợ đau khổ, tổn thương vì những gì mình gây ra.

Tôi từng ngưỡng mộ anh rể mình khi có học thức, ngoại hình đẹp lại giỏi giang kiếm tiền. Ba mẹ tôi cũng yên lòng khi nghĩ rằng con gái mình được gả vào nơi tử tế. Nhưng đàn bà lấy chồng quan trọng nhất vẫn là cái tâm chứ không phải ngoại hình, càng không phải của cải anh ta có được. Chị tôi không ngờ rằng, người đàn ông chị yêu thương lại nhẫn tâm qua đêm với người khác bên ngoài. Hôm ấy trước khi đi làm anh vẫn ôm hôn chị, nhắc chị chiều nấu món canh chua anh thích. Hôm đó anh về trễ, chị vẫn ngồi đợi bên mâm cơm nguội lạnh. Đến 9 giờ tối anh mới về, chị giục anh đi tắm rồi ăn cơm. Điện thoại anh để trên bàn. Chị vô tình đọc được những tin nhắn nhạy cảm. Và cay đắng khi biết rằng anh vừa đi khách sạn với gái…

Sau phiên tòa ly hôn, chị tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Tôi biết chị đau đớn như thế nào khi người thương yêu nhất đời phản bội. Nhiều đêm chị không khóc, đôi mắt cứ ráo hoảnh nhìn vô định. Ba mẹ tôi thương chị đứt ruột. Còn người chồng bạc bẽo, ngay lập tức công khai nhân tình với mọi người. Đàn bà lấy chồng, quan trọng nhất vẫn là cái tâm của của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Dù đau đớn ra sao thì cũng phải đứng dậy. Chị tôi thấy cảnh chồng ăn uống vui vẻ, đưa những tấm hình thân mật lên mạng để chứng tỏ bỏ vợ thì có người khác, chị mới nhận ra rằng mình đã sai. Dù chị có khóc hết nước mắt, có rơi xuống đáy vực thì người tổn thương trong chuyện này chỉ một mình chị. Chồng cũ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt, hơn nữa lại có nhân tình mới như chưa từng có chuyện anh ta gây cho chị những nỗi đau ám ảnh suốt đời… Hôm đó, chị bảo tôi dắt chị ra tiệm làm tóc. Chị cắt ngắn mái tóc như cắt đi những nỗi u uất trong lòng. Rồi chị ghé tiệm mua rất nhiều quần áo mới. Chị bảo rằng buồn đủ rồi, giờ phải sống cho mình. Đàn bà là thế, chỉ biết thương mình sau những năm tháng yêu thương người khác. Những lúc ngồi với nhau chị bảo rằng, đàn bà một đời chồng như chị chẳng còn cách nào khác để bước tiếp ngoài sự mạnh mẽ. Trải qua nhiều chuyện chị mới thấy được sự bạc bẽo, dối trá của lòng người. Chị như con nhím, biết xù lông lên để tự bảo vệ mình. Ai thương mình thì mình thương lại. Còn những kẻ bạc bẽo tận cùng dù từng thân thiết thì chỉ là người dưng nước lã. Phụ nữ sau ly hôn hãy đứng dậy một cách mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet Tôi bảo chị, nghe đâu cô nhân tình đã bỏ rơi anh ta để chạy theo một kẻ giàu hơn. Chị cười: “Chuyện người dưng chị không quan tâm nữa”. Chị nhấp ngụm cà phê, thấy lòng mình bình yên sau những chông chênh.

Đàn bà không thương mình thì trông đợi gì ở người khác? Tôi ngồi với chị đến bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị đâu. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi không đến với chị thì hẳn chị nằm trên giường bệnh một mình.

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