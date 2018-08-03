Đàn ông khi ngoại tình thường viện trăm ngàn lí do. Nhưng mọi lí do đưa ra đều chỉ nói lên một điều: Đàn ông quá hèn kém! Hèn khi không thắng nổi dục vọng tầm thường. Hèn khi chà đạp tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn xác thịt.

Đàn ông luôn nghĩ rằng mình thành công nhất khi nắm trong tay nhiều tiền bạc, vật chất. Có tiền, có địa vị, có nhiều phụ nữ trong đời là đàn ông mặc nhiên cho rằng mình bản lĩnh. Thế nhưng, đàn ông càng có nhiều đàn bà đi qua trong đời càng chứng tỏ họ hèn kém. Đàn ông càng có nhiều đàn bà đi qua trong đời càng chứng tỏ họ hèn kém - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường nhìn vật chất bề ngoài để nhận định một người có hạnh phúc hay không. Một người đàn bà có chồng giàu có, đi xe hơi, phấn son lộng lẫy sẽ luôn luôn hạnh phúc hơn một người quê mùa. Nhưng điều đó chưa chắc đúng. Hạnh phúc của đàn bà không đo bằng son phấn và những của cải có được. Bao nhiêu người có chồng giàu sang, nằm cạnh chồng phải trào nước mắt.

Phúc phần lớn nhất trong cuộc đời của người đàn bà chính là ở người đàn ông bên cạnh. Là người cho đàn bà cảm giác ấm áp dù có đi trong mưa bão. Là người, đàn bà biết dù dòng đời ngoài kia có bạc bẽo, dối trá cỡ nào thì chỉ cần ở bên chồng là tự khắc sẽ bình yên. Đàn ông hơn nhau chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn ông khi có tiền thì cám dỗ xung quanh anh ta càng lớn. Dù thâm tâm anh ta luôn thương vợ nhưng ngoài kia bao nhiêu ả đàn bà nhìn vào ví tiền dày cộm mà sẵn sàng lẳng dơ, dụ dỗ. Và đàn ông có tiền cũng nghĩ rằng thân xác đàn bà ngoài kia là thứ họ xứng đáng được hưởng. Vậy phải chăng, có được tình yêu chân thành là điều khó hơn hái sao trên trời?

Đàn ông hơn nhau là ở nụ cười của người đàn bà bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn bà nghèo khó nhưng hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Vào bệnh viện, đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, bao nhiêu người đàn ông phờ phạc, đau đớn vì người vợ thân yêu nằm trên giường bệnh. Bao nhiêu người đàn ông làm công nhân bình thường, phụ hồ cực nhọc vẫn gom góp từng đồng tiền lẻ về nuôi vợ, nuôi con. Chân tình là điều vĩnh viễn không bao giờ mất đi, chỉ là con người ta có muốn sống trọn vẹn với người bạn đời của mình hay không. Đàn ông khi ngoại tình thường viện trăm ngàn lí do. Đổ thừa do rượu bia dẫn lối, do nhu cầu sinh lí, thậm chí đổ thừa mọi tội lỗi cho nhân tình dụ dỗ. Nhưng mọi lí do họ đưa ra đều chỉ nói lên một điều: Đàn ông quá hèn kém! Hèn khi không thắng nổi dục vọng tầm thường. Hèn khi chà đạp tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn xác thịt. Hèn khi không đủ bản lĩnh nói lời từ chối. Với người đời, đàn ông được coi trọng nhất là khi anh ta là trụ cột gia đình, yêu vợ, thương con. Gia tài của một người cha để lại cho đứa con của mình chính là đạo đức, là chữ Tín. Chỉ một lần duy nhất đàn ông ngoại tình, hay đơn giản chỉ là "ăn bánh trả tiền" thì đã tự hạ thấp giá trị của mình. Trong mắt con, hình tượng về cha đã sụp đổ. Đàn ông bản lĩnh là người dù sóng gió, bão giông vẫn toàn tâm với người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Bản lĩnh của người đàn ông không phải nhiều tiền, nhiều đàn bà mà dù cực khổ, sóng gió cỡ nào cũng tận tâm với người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông bản lĩnh nhất chính là dám nói lời từ chối, dám nói không với những người đàn bà khác ngoài vợ.

Đàn bà ở tận cùng tuyệt vọng sẽ vô cùng tàn nhẫn Đàn bà ở tận cùng tuyệt vọng sẽ nhẫn tâm vô cùng. Đừng nghĩ họ hiền lành, chỉ biết khóc lóc, đau khổ khi chồng phản bội. Họ dám làm những điều mình chưa từng làm và dám bỏ những thứ từng là tất cả của cuộc đời mình.

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