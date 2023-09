Đàn ông hơn nhau là ở nụ cười của người đàn bà bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà nghèo khó nhưng hạnh phúc bên người đàn ông của mình. Vào bệnh viện, đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, bao nhiêu người đàn ông phờ phạc, đau đớn vì người vợ thân yêu nằm trên giường bệnh. Bao nhiêu người đàn ông làm công nhân bình thường, phụ hồ cực nhọc vẫn gom góp từng đồng tiền lẻ về nuôi vợ, nuôi con. Chân tình là điều vĩnh viễn không bao giờ mất đi, chỉ là con người ta có muốn sống trọn vẹn với người bạn đời của mình hay không.

Đàn ông khi ngoại tình thường viện trăm ngàn lí do. Đổ thừa do rượu bia dẫn lối, do nhu cầu sinh lí, thậm chí đổ thừa mọi tội lỗi cho nhân tình dụ dỗ. Nhưng mọi lí do họ đưa ra đều chỉ nói lên một điều: Đàn ông quá hèn kém! Hèn khi không thắng nổi dục vọng tầm thường. Hèn khi chà đạp tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn xác thịt. Hèn khi không đủ bản lĩnh nói lời từ chối.

Với người đời, đàn ông được coi trọng nhất là khi anh ta là trụ cột gia đình, yêu vợ, thương con. Gia tài của một người cha để lại cho đứa con của mình chính là đạo đức, là chữ Tín. Chỉ một lần duy nhất đàn ông ngoại tình, hay đơn giản chỉ là "ăn bánh trả tiền" thì đã tự hạ thấp giá trị của mình. Trong mắt con, hình tượng về cha đã sụp đổ.

Đàn ông bản lĩnh là người dù sóng gió, bão giông vẫn toàn tâm với người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh của người đàn ông không phải nhiều tiền, nhiều đàn bà mà dù cực khổ, sóng gió cỡ nào cũng tận tâm với người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông bản lĩnh nhất chính là dám nói lời từ chối, dám nói không với những người đàn bà khác ngoài vợ.