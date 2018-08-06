Đàn ông càng tốt với đàn bà bên ngoài thì lại càng tệ với vợ

Có những đêm, chị nằm cạnh chồng mà thấy mình thật cô đơn. Giá như, trăm ngàn phần tốt với đàn bà ngoài kia anh dành một phần cho vợ thì có lẽ, chị đã là một người đàn bà may mắn.

Đàn ông không cần tốt với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ con mình là đủ. Không cần chứng tỏ sự bản lĩnh, ga lăng của mình với những người đàn bà ngoài kia. Chỉ cần anh vì vợ, làm những việc nhỏ bé tầm thường đã là một người đàn ông tử tế. Đàn ông không cần tốt với cả thiên hạ, chỉ cần tốt với vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều khi thật lạ. Đi gửi xe, thấy em gái nào loay hoay không dắt được xe thì liền chạy lại giúp. Thấy người đàn bà xinh đẹp nào õng ẹo không xách được giỏ đồ nặng thì xung phong xách giùm. Tốt là vậy, ga lăng là vậy nhưng về nhà vợ nhờ xách giùm bịch rác hay đơn giản kê lại cái bàn, cái ghế thì liền nhăn nhó.

Cơ quan tôi có một anh mồm miệng nhanh nhảu. Anh thuộc típ người rất dễ bắt chuyện, làm quen. Nhân viên nữ nào mới vào làm hay những em sinh viên thực tập đều được anh giúp đỡ. Làm việc có chỗ nào trục trặc anh đều vui vẻ hướng dẫn. Khỏi phải nói, trong mắt những cô gái ấy, anh trở thành người đàn ông rất tốt và cực kì tâm lý. Ai cũng nghĩ, vợ anh hẳn phải rất hạnh phúc khi có một người chồng như thế. Một dạo cơ quan tôi có em sinh viên năm cuối xin thực tập. Cô gái này rất xinh đẹp, da trắng, người cao ráo. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào phòng, anh đã vui vẻ chỉ dẫn mọi việc. Cuối giờ làm, anh còn ở lại chỉ cô gái những chỗ thiếu sót trong công việc. Để cảm ơn, cô kia hay mời anh đi cà phê, uống nước.

Anh luôn quan tâm, giúp đỡ những người phụ nữ quanh mình - Ảnh minh họa: Internet Vài tháng thực tập, từ công ty anh dắt cô vào nhà nghỉ. Một bữa, chẳng hiểu anh nói gì mà cô gái khóc lóc um sùm ở công ty. Nói anh là hạng đàn ông tồi tệ, bạc bẽo. Mọi chuyện cũng lắng xuống sau khi cô ấy nghỉ thực tập. Chúng tôi cũng không lạ gì những chuyện như vậy. Nhưng không muốn xen vào nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đàn ông mà tốt với cả thiên hạ thì ở nhà lại xem vợ con chẳng ra gì. Về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo công sở ra anh biến thành một người chồng lười biếng và nhỏ mọn. Vợ anh luôn phải gồng mình lên gánh vác bao chuyện nhà cửa. Đi làm về, tạt vội vào trường đón con rồi về nấu ăn, dọn dẹp. Chị mệt nhoài còn anh thì khi đó đủng đỉnh giúp đỡ một nhân viên mới nào đó của công ty. Anh tốt với tất cả phụ nữ ngoài kia trừ vợ của mình. Làm vợ một người đàn ông vô tâm như anh chị khổ sở vô cùng. Chị nuốt nước mắt ngược vào trong. Có những đêm nằm cạnh chồng mà thấy mình thật cô đơn. Giá như, trăm ngàn phần tốt với đàn bà ngoài kia anh dành để tốt một phần với vợ thì có lẽ, chị đã là một người đàn bà may mắn. Đàn ông tốt với cả thiên hạ lại là người tệ vô cùng với vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông luôn luôn như vậy. Họ chứng tỏ mình bản lĩnh, tử tế với tất cả mọi người mà không biết rằng người mình cần quan tâm nhiều nhất chính là người đàn bà bên cạnh. Đàn ông như vậy, chẳng phải tốt đẹp nhất mà là tệ bạc vô cùng.

Đàn ông bản lĩnh nhất chính là không ngoại tình Đàn ông khi ngoại tình thường viện trăm ngàn lí do. Nhưng mọi lí do đưa ra đều chỉ nói lên một điều: Đàn ông quá hèn kém! Hèn khi không thắng nổi dục vọng tầm thường. Hèn khi chà đạp tình nghĩa vợ chồng để thỏa mãn xác thịt.

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