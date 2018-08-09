Nhân tình chính là món ăn mới đầy thơm ngon và lạ lẫm so với người vợ nhàm chán ở nhà. Đàn ông khi “no xôi chán chè” thì họ lại rũ bỏ nhân tình mà về với vợ. Hỡi những kẻ cướp chồng người, đong đếm xem ngoài xã hội, có bao nhiêu đàn ông ngoại tình mà bỏ vợ?

Với xã hội bây giờ, có phải quá khó để tìm kiếm một người đàn ông thật sự tốt để lấy làm chồng? Với những người đàn bà cướp chồng người khác thì câu trả lời chắc là đúng. Bởi quá khó để tìm đàn ông tốt, đủ tử tế để nương dựa nên mới hạ mình để giành giật chồng của người khác. Liệu có phải quá khó để đàn bà tìm kiếm một người tử tế để nương dựa nên mới cướp chồng người khác? - Ảnh minh họa: Internet Là phận đàn bà, ai cũng mong mình hạnh phúc. Ai cũng ao ước có một người đàn ông làm chỗ dựa những lúc vui buồn, đau khổ. Nhưng điều đó không có nghĩa, đàn bà có được hạnh phúc bằng cách giành giật trên tay người khác. Bao nhiêu người biết đàn ông đã có vợ nhưng bị những hào nhoáng che mắt cứ lăn xả vào. Ngụy biện rằng đó là yêu, đó là hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Chẳng có hạnh phúc nào được xây dựng trên những nỗi đau của người khác. Nỗi đau của người đàn bà làm vợ, giằng xé tâm can khi biết chồng mình có nhân tình. Nỗi đau của những đứa con có người cha lén lút làm những việc tàn nhẫn sau lưng mẹ. Là phận đàn bà, thương nhau còn không đủ, nỡ lòng nào làm đau một người đàn bà khác? Đàn ông dù tử tế, dù tốt đẹp đến đâu một khi đã có vợ thì là thứ độc dược. Đàn bà chỉ nên đứng xa ngưỡng mộ, đụng vào có ngày bỏng tay. Hơn nữa, nếu đàn ông tử tế thật sự thì khi đàn bà lẳng lơ, dụ dỗ họ cũng sẽ bản lĩnh nói không. Đàn ông bề ngoài tử tế, miệng nói những lời đạo đức mà vẫn dang tay ra cho người khác ngã vào thì chỉ là hạng đạo đức giả mà thôi!

Đàn ông ngoại tình, có mấy ai bỏ vợ? - Ảnh minh họa: Internet Người ta bảo, đàn ông dại dột mới đi ngoại tình. Nhưng, đàn ông thực sự rất khôn ngoan. Họ đến với nhân tình chẳng phải vì yêu thương, chẳng phải vì có người chia sẻ, thấu hiểu như những gì trên môi họ thốt ra. Đàn ông cần tình dục. Nhân tình chính là món ăn mới đầy thơm ngon và lạ lẫm so với người vợ nhàm chán ở nhà. Đàn ông khi “no xôi chán chè” thì họ lại rũ bỏ nhân tình mà về với vợ. Hỡi những kẻ cướp chồng người, đong đếm xem ngoài xã hội, có bao nhiêu đàn ông ngoại tình mà bỏ vợ? Phụ nữ dù sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó thì cũng là báu vật với cha mẹ. Những đấng sinh thành mong muốn gì hơn con mình tìm được chỗ tử tế để nương dựa. Thế nhưng, cướp chồng người khác đàn bà không những tự chà đạp lên nhân phẩm của mình còn phụ lòng cha mẹ. Tương lai mịt mù, hạnh phúc vốn dĩ chẳng bao giờ dành cho những kẻ thứ ba! Hạnh phúc thật sự xuất phát từ tâm, không bao giờ là thứ xúc cảm nằm giữa hai chân - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tốt xứng đáng được hạnh phúc. Dù là ai đi nữa cũng sẽ có mảnh ghép phù hợp với mình. Đừng bao giờ đi đường tắt, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc nếu cướp của người khác. Bởi hạnh phúc thật sự là thứ xuất phát từ tâm, nó không bao giờ là thứ xúc cảm thấp hèn nằm giữa hai chân.

Đàn bà một đời chồng: Càng tổn thương càng mạnh mẽ Dù chị có khóc hết nước mắt, có rơi xuống đáy vực thì người tổn thương trong chuyện này chỉ một mình chị. Chồng cũ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt, hơn nữa lại có nhân tình mới như chưa từng có chuyện anh ta gây cho chị những nỗi đau ám ảnh suốt đời…

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