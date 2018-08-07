Đàn ông thường bị những dục vọng che mắt mà chẳng nhìn được xa. Những lúc đau ốm, những lúc sóng gió thì ai mới là người bên cạnh kề vai sát cánh? Giữa trăm ngàn bạc bẽo ở đời, ai mới là người thật tâm lo cho mình từng chén cơm, viên thuốc?

Đàn ông thật lạ, họ có thể ăn nằm với biết bao đàn bà bên ngoài nhưng khi đặt trường hợp vợ ngoại tình thì bản thân họ không thể chấp nhận. Nhiều ông chồng có nhân tình bên ngoài nhưng miệng vẫn tự tin nói rằng: “Vợ ngoại tình thì bỏ đi không tiếc”. Đàn bà ngoại tình thường được cho là hạng đàn bà dơ bẩn, trắc nết… Vậy đàn ông ngoại tình phải dùng từ gì cho xứng đáng? Đàn ông ngoại tình, mục đích là vì chiếc giường - Ảnh minh họa: Internet Dẫu biết rằng đàn ông sống luôn cần tình dục nhưng càng sống theo bản năng thì đàn ông càng hạ thấp giá trị của mình. Có đàn ông nào tốt đẹp khi ăn nằm với người khác? Có người đàn ông nào được tôn trọng, được đề cao khi coi rẻ gia đình để thỏa mãn những dục vọng tầm thường? Đàn ông thường ngụy biện rằng, họ đến với người kia chỉ vì thể xác, chứ thâm tâm luôn coi trọng vợ. Một người đàn ông không cưỡng nổi dục vọng, không kiềm chế nổi bản thân có phải quá hèn kém?

Chỉ có đàn ông dại mới xếp vợ con sau những cuộc chơi bên ngoài. Bởi đến cuối cùng, giá trị còn lại trong cuộc đời mỗi người chỉ là gia đình. Bạn bè thân thiết đến mấy rồi cũng có cuộc sống riêng. Tiền bạc, vật chất cùng những thứ phù phiếm rồi cũng sẽ có lúc mất đi. Còn những ả nhân tình kia, đàn ông khi trong tay không tiền, không sức khỏe thì liệu họ có còn õng ẹo nói những lời mật ngọt? Đàn ông thường bị những dục vọng che mắt mà chẳng nhìn được xa. Những lúc đau ốm, những lúc sóng gió thì ai mới là người bên cạnh kề vai sát cánh. Giữa trăm ngàn bạc bẽo ở đời, ai mới là người thật tâm lo cho mình từng chén cơm, viên thuốc? Ai lo cho mình bằng cả tấm chân tình chứ không phải nhìn vào ví tiền dày cộm? Những phù phiếm ngoài kia làm sao có thể đặt lên bàn cân để so sánh với tình nghĩa trăm năm vợ chồng.

Chỉ có đàn ông dại mới xếp vợ con sau những cuộc chơi phù phiếm - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường nghĩ vợ mình nhu mì, hiền lành chẳng thể biết những việc xấu xa bên ngoài của mình. Và họ cũng nghĩ, nếu chẳng may vợ biết thì chỉ cần ngọt ngào xin lỗi vài câu thì yên chuyện. Nhưng đàn ông không biết rằng, với đàn bà không gì đau bằng việc chồng mình ăn nằm với người khác. Dù một lần duy nhất hay chỉ là hạng gái đứng đường thì đàn bà cũng vĩnh viễn không bao giờ quên. Vết thương bị chồng phản bội sâu lắm. Nó khiến đàn bà từng giờ, từng ngày phải sống trong cảm giác nghẹn đắng, đau khổ. Đàn bà có thể quên nhưng không bao giờ tha thứ. Họ có thể vì còn yêu, vì con, vì gia đình mà chừa cho chồng một cánh cửa để quay về nhưng vĩnh viễn với chồng, đàn bà không thể tin thêm lần nữa. Bởi vậy, đàn ông trước khi cởi bỏ quần áo để lên giường với người khác hãy nghĩ đến hậu quả về sau. Có đáng không để đánh đổi gia đình để lấy vài giây phút hân hoan của thể xác? Một khi đã đạp dưới chân tình nghĩa vợ chồng thì trọn đời đàn ông chẳng thể có lại. Đến cuối cùng, giá trị còn lại trong cuộc đời mỗi người chính là gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan là người luôn biết giới hạn cho những cuộc chơi. Biết rằng sau tất cả phù phiếm thì người kề vai sát cánh qua bao khó khăn mới là người đáng trân trọng nhất. Họ sẽ không bao giờ đánh đổi thể xác mà vĩnh viễn mất đi chân tình.

Đàn bà không thương mình thì trông đợi gì ở người khác? Tôi ngồi với chị đến bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị đâu. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi không đến với chị thì hẳn chị nằm trên giường bệnh một mình.

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