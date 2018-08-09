Đàn bà lấy chồng sớm hay muộn đều không sai, sợ nhất là lấy nhầm chồng

Đàn bà lấy nhầm chồng khổ lắm! Bao nhiêu người kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất, có đầy đủ điều kiện kinh tế nhưng chẳng may gặp phải kẻ chẳng ra. Có nỗi khổ nào bằng sống chung với một người chồng cờ bạc, vũ phu, trăng hoa, ngoại tình…

Nhắc về người cũ người ta vẫn hay tiếc nuối bởi đúng người, sai thời điểm. Còn với người chồng hiện tại, với những đổ vỡ và đau đớn người ta vẫn bảo rằng đó là sai người nhưng đúng thời điểm. Suy cho cùng, chuyện đúng hay sai thời điểm chỉ là ngụy biện. Bởi chỉ cần yêu đúng người, chọn đúng người để làm chồng bất chấp hoàn cảnh hay trong tay chẳng có gì, đàn ông vẫn sẽ trân trọng người đàn bà mình yêu. Đàn ông có tâm sẽ ở bên người vợ của mình bất chấp hoàn cảnh, khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Chị em phụ nữ mỗi khi ngồi với nhau thường hay than thở chuyện chồng con. Những người đàn bà có chồng thường hay khuyên những cô gái trẻ: “Đừng lấy chồng sớm làm gì cho khổ. Cứ ăn chơi thêm vài năm nữa có chồng cũng chưa muộn. Như chị có chồng sớm, thấy tuổi xuân qua đi mà mình cứ tiếc nuối”. Còn những người đàn bà qua tuổi ba mươi mà chưa có chồng thì lại như ngồi trên đống lửa. Đàn bà có nỗi sợ vô hình khi bạn bè chồng con đề huề mà mình vẫn dang dở tình duyên.

Đàn bà ở ngưỡng hơn ba mươi với chuyện kết hôn thường rất vội vã. Bởi không như những cô gái đôi mươi, họ không còn nhiều thời gian để tìm hiểu, hẹn hò. Sức ép của gia đình và những người xung quanh về chuyện chồng con cũng dễ khiến họ “nhắm mắt đưa chân”. Thôi thì, đàn bà ai cũng một lần đò! Hôn nhân ở trường hợp như thế này dễ đổ vỡ. Sự đổ vỡ không nằm ở lứa tuổi kết hôn mà nằm chính ở người chồng không phù hợp! Người ta thường khuyên phụ nữ đừng lấy chồng sớm quá. Bởi khi đó mọi thứ chưa thật ổn định. Hôn nhân của những cặp vợ chồng trẻ thường “cơm không lành, canh không ngọt” bởi chưa đủ chín chắn và đủ vững vàng để chịu sức ép của cơm áo gạo tiền. Nhưng đâu phải tất cả những trường hợp kết hôn sớm đều không hạnh phúc. Có chồng, có con sớm, qua giai đoạn làm “mẹ bỉm sữa”, người phụ nữ ổn định về mọi mặt lại tập trung cho công việc sự nghiệp.

Cái khổ nhất của đàn bà là lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet Mặt khác, thiên hạ cũng khuyên đàn bà đừng kết hôn quá muộn. Bởi, đàn bà nên kết thúc chuyện sinh nở trước năm 35 tuổi thì mới sinh ra những đứa con thông minh và khỏe mạnh nhất. Nhưng thực tế, kết hôn muộn, người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm để đối nhân xử thế, công việc làm đã ổn định. Thật ra, phụ nữ kết hôn sớm hay muộn đều không sai. Bởi dù ở độ tuổi nào, điều người đàn bà cần nhất khi kết hôn vẫn là cái tâm của người chồng. Người đàn ông đủ thương yêu, đủ bao dung để có thể là điểm tựa cho đàn bà cả đời. Mọi sóng gió, giông bão, sức nặng của cơm áo gạo tiền sẽ chẳng lòng người thay đổi nếu thật tâm đàn ông yêu vợ. Đàn bà lấy nhầm chồng khổ lắm! Bao nhiêu người kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất, có đầy đủ điều kiện kinh tế nhưng chẳng may gặp phải kẻ chẳng ra. Có nỗi khổ nào bằng sống chung với một người chồng cờ bạc, vũ phu, trăng hoa, ngoại tình… Đàn bà khi kết hôn, quan trọng nhất là đúng người - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, điều quan trọng nhất khi kết hôn vẫn là chúng ta phải dùng lí trí để nhìn thật kĩ người đàn ông của đời mình. Bỏ qua mọi yếu tố vật chất, của cải, địa vị, điều đàn bà cần nhất không phải đúng thời điểm hay sai thời điểm mà là đúng người.

Đàn bà một đời chồng: Càng tổn thương càng mạnh mẽ Dù chị có khóc hết nước mắt, có rơi xuống đáy vực thì người tổn thương trong chuyện này chỉ một mình chị. Chồng cũ vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt, hơn nữa lại có nhân tình mới như chưa từng có chuyện anh ta gây cho chị những nỗi đau ám ảnh suốt đời…

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