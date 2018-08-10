Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chị chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình.

Đàn bà một khi đã ngã vào lòng một người đàn ông khác nghĩa là đã dọn sẵn cho mình một vực thẳm. Đàn ông ngoại tình, mặc quần áo lại nghiễm nhiên lại trở thành những kẻ tử tế. Còn đàn bà ngoại tình, mọi lối về đều là ngõ cụt. Đàn bà ngoại tình là dọn sẵn cho mình một vực thẳm - Ảnh minh họa: Internet Chị kể với tôi rằng chị từng có tất cả những thứ mà những người đàn bà khác đều khao khát. Nhưng rồi, chị đã đánh mất tất cả. Đàn bà ở tuổi 40 như chị, ly hôn chồng, hai đứa con gái đều không muốn sống gần mẹ. Chị cô độc và lẻ loi, tìm vui trong men rượu và thuốc lá.

Trước kia chị cũng từng có một gia đình. Chồng chị giàu có, kiếm được rất nhiều tiền. Lí do để chị kết hôn cũng chỉ vì tiền chứ chẳng hề có tình yêu. Nhưng ngược lại, chồng chị lại si mê chị đến điên dại. Sau khi cưới, anh ta chẳng những trả hết nợ cho cha mẹ chị còn cho chị một cuộc sống nhung lụa mà bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng đàn bà đa đoan lắm. Vốn dĩ thứ đàn bà cần nhất trong cuộc hôn nhân chính là tình cảm với chồng. Nằm bên chồng mà chị lại mơ tưởng đến bóng hình một người đàn ông khác. Người cùng chị trải qua những năm tháng học trò đầy lãng mạn, si mê. Người chị trao nụ hôn đầu, cùng chị thề non hẹn biển. Nhưng, ngoài tình cảm ra thì anh chẳng có gì. Đó là lí do họ chia tay.

Đi đám cưới bạn, chị tình cờ chạm mặt người yêu cũ. Trái tim chị lại run lẩy bẩy. Những hồi ức ngày xưa sống dậy mãnh liệt trong lòng. Chị lén nhìn người đàn ông ấy. Bao nhiêu năm rồi, anh trông dày dạn sương gió hơn rất nhiều. Sau đám cưới, chị chủ động xin anh một cái hẹn. Quán cà phê vắng khách, chị gục vào vai anh khóc ướt áo cho bao năm xa cách. Chị bất chấp tất cả, sống với tình yêu đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chỉ chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình. Anh ta cũng nói rằng bao nhiêu năm vẫn không thể quên chị dù đã có gia đình. Chị là người đàn bà không những tham lam mà còn hết sức ngu muội. Chị nghĩ rằng mình sẽ bỏ chồng, anh ta sẽ bỏ vợ mà đến với mình. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh ta về với vợ. Còn người chồng, dù quá yêu chị nhưng không đủ sức chịu nổi sự phản bội. Anh ly hôn và giành quyền nuôi con. Đàn bà ngoại tình như chị rồi sẽ chẳng còn gì cả. Bởi nhân tình rồi cũng về với vợ. Mọi lời mật ngọt trên môi đều là giả dối. Và sẽ chẳng có người chồng nào chấp nhận nổi chuyện vợ mình cởi áo ăn nằm với người khác. Một người chị yêu, một người yêu chị si mê, rốt cuộc chị chỉ còn lại một mình. Đàn bà ngoại tình rồi sẽ cô độc suốt kiếp - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngoại tình rồi cô độc suốt kiếp. Con cái cũng chẳng muốn gần gũi mẹ. Những lời ong tiếng ve ngoài kia về một người đàn bà từng phản bội chồng vẫn xì xầm sau lưng chị. Đàn bà ngoại tình, vốn dĩ bước chân xuống giường đã mất tất cả!

Đàn bà lấy chồng sớm hay muộn đều không sai, sợ nhất là lấy nhầm chồng Đàn bà lấy nhầm chồng khổ lắm! Bao nhiêu người kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất, có đầy đủ điều kiện kinh tế nhưng chẳng may gặp phải kẻ chẳng ra. Có nỗi khổ nào bằng sống chung với một người chồng cờ bạc, vũ phu, trăng hoa, ngoại tình…

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