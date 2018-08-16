Tâm sự người thứ ba: Làm nhân tình thì trọn kiếp tạm bợ

Tâm sự gia đình 16/08/2018 13:53

Chấp nhận làm người thứ ba khổ sở vô cùng. Sau khi ở bên tôi, anh về với vợ, với con. Tôi biết đêm đêm anh ôm người đàn bà khác ngủ. Tôi hờn ghen, đau khổ nhưng ghìm tất cả lại để được sống với tình yêu của mình.

Mỗi khi nhắc đến người thứ ba, người đời luôn cười chê, khinh bỉ. Tôi cũng đã từng nghĩ về những kẻ cướp chồng người khác như thế. Oái ăm thay, con đường không muốn đi nhất tôi lại đâm đầu vào. Nhưng, biết làm sao khi đó là người đàn ông tôi thương yêu nhất trên đời.

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Đó là người đàn ông tôi thương yêu nhất trên đời - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi yêu nhau nhưng ba mẹ anh lại phản đối kịch liệt. Bởi ba mẹ muốn anh cưới một người con gái khác. Người này là con gái người quen. Nếu làm thông gia, hai bên gia đình sẽ thuận lợi vô cùng trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Một thời gian dài, anh liên tục cãi nhau với ba mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Cha mẹ bảo rằng sẽ từ anh nếu như còn tiếp tục qua lại với tôi.

Tôi đau khổ nhưng tôi biết anh còn khổ sở hơn tôi nhiều. Đứng giữa hai sự lựa chọn một là gia đình, hai là người mình yêu thì vô cùng khổ tâm. Tôi thấy anh buồn rầu, nhiều lần vò đầu bứt tóc. Có lần tôi thấy anh khóc. Tôi yêu anh, không muốn anh vì cãi lời cha mẹ mà khổ sở như vậy nên chủ động rời xa. Tôi cắt liên lạc, không cho anh tìm thấy tôi.

Thông qua một vài người bạn, tôi biết sau khi đau khổ một thời gian anh đã cưới cô gái kia. Và họ vừa có với nhau một đứa con gái. Mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng mừng vì ít ra người mình yêu vẫn yên ổn và sống tốt. Còn tôi, từ khi chia tay đến nay vẫn chưa thể mở lòng với ai được.

Ông trời thật khéo trêu ngươi, tôi lại tình cờ gặp anh trong đám cưới một người bạn. Chúng tôi nhìn nhau, bao nhiêu yêu thương lại ùa về. Nhìn vào mắt anh, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi vẫn vẹn nguyên. Không cưỡng được mình, chúng tôi đã làm cái điều mà bất kì ai cũng khinh bỉ: Ăn nằm với nhau.

Tâm sự người thứ ba: Làm nhân tình thì trọn kiếp tạm bợ - Ảnh 2
Nhìn thấy anh, bao nhiêu yêu thương lại ùa về - Ảnh minh họa: Internet

Anh ôm tôi vào lòng, bảo rằng đã tìm tôi trong tuyệt vọng. Anh đã có vợ, có con nhưng chưa bao giờ anh thôi nghĩ về tôi. Anh vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho tôi như ba năm trước. Tôi đã từng cứng lòng muốn từ bỏ tình yêu này nhưng ôm anh, mọi quyết tâm tan biến. Tôi mặc kệ tất cả, ôm người đàn ông mình yêu mà khóc.

Rồi chúng tôi vẫn đến với nhau. Anh nói rằng sẽ bỏ vợ mà sống với tôi nhưng tôi cản lại. Tôi biết, anh sẽ chẳng thể yên ổn mà sống với ba mẹ nếu làm điều đó. Tôi chỉ cần được bên anh, không cần danh phận, cũng chẳng cần ai công nhận. Tôi chấp nhận làm người tình trong bóng tối.

Chấp nhận làm người thứ ba khổ sở vô cùng. Sau khi ở bên tôi, anh về với vợ, với con. Tôi biết đêm đêm anh ôm người đàn bà khác ngủ. Tôi hờn ghen, đau khổ nhưng ghìm tất cả lại để được sống với tình yêu của mình. Tôi sống bên cạnh cuộc đời anh như chiếc bóng.

Tâm sự người thứ ba: Làm nhân tình thì trọn kiếp tạm bợ - Ảnh 3
Đàn bà trót làm người thứ ba thì cô đơn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết, chọn con đường này nghĩa là mình chọn sự cô độc. Bởi suy cho cùng, rồi tôi cũng chỉ là nhân tình. Dẫu yêu nhau đến mấy thì suốt kiếp cũng chỉ là tạm bợ. Đàn bà, trót yêu, trót thương, trót làm người thứ ba thì cô đơn vô cùng.

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