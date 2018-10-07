Đàn bà dù lấy chồng giàu sang đến đâu cũng đừng ‘ở nhà chồng nuôi’

Phụ nữ yêu 07/10/2018 10:06

Chẳng ai biết được rằng liệu người chồng ngày hôm nay yêu thương hết mực ngày mai có thay lòng đổi dạ. Đàn bà dại lúc nào cũng nghĩ rằng ở trong vòng tay của đàn ông là lúc đó mình chẳng cần phải lo gì cả.

Đàn bà phụ thuộc kinh tế sẽ đánh mất vị thế của mình và lo sợ nhiều thứ. Sợ nhất là trái tim của chồng một ngày nào đó sẽ có hình bóng của một người đàn bà khác. Đàn bà điên cuồng giữ chồng khi và chỉ khi ở vị thế phụ thuộc. Đàn bà dại dột là đàn bà tin rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa chồng cũng bao bọc và chở che mình suốt cả cuộc đời.

Đàn bà dù lấy chồng giàu sang đến đâu cũng đừng ‘ở nhà chồng nuôi’ - Ảnh 1
Đàn bà phụ thuộc kinh tế sẽ đánh mất vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nghe tin chồng của dì ngoại tình, tôi không thể tin dù đó là sự thật. Từ bao lâu nay chú ấy luôn là hình mẫu để mọi người ngưỡng mộ: Giàu có, thành đạt, có địa vị xã hội lại thương yêu vợ con hết mực. Ngày trước, khi dì mới bước chân vào nhà chú, ai cũng bảo dì có số hưởng. Lấy chồng giàu có khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Quả thật, từ ngày lấy chú, dì tôi sống vô cùng sung sướng. Mặc dù đang có một công việc tốt nhưng dì nghỉ việc để ở nhà nội trợ. Dì bảo đi làm được vài triệu chẳng bằng tiền uống cà phê của chú mỗi tháng. Thôi thì ở nhà cho khỏe, lại có thời gian chăm sóc gia đình.

Đàn bà dù lấy chồng giàu có đến mấy, chẳng đi làm cũng vận hai từ ăn bám vào người. Dì tôi thông minh xinh đẹp là thế nhưng từ khi nghỉ ở nhà nội trợ cũng bị nhiều người coi thường. Dì mặc kệ, miễn chồng dì thương yêu, thấu hiểu là được. Bao nhiêu năm qua, dì tôi ở nhà sinh con, chăm sóc gia đình còn kinh tế để chồng gánh vác. Dì chấp nhận làm người đàn bà an phận, lấy gia đình làm hạnh phúc. Thế nhưng, sao bao nhiêu năm chung sống, chú lại có người đàn bà khác bên ngoài.

Dì kéo tôi đi, hăm hở tìm người đàn bà đó đánh ghen. Chờ trước cổng công ty chú, thấy nhân tình của chú mà dì cứng đơ người. Quả thật cô ta rất đẹp. Nhìn phong thái tự tin khi bước từ xe hơi xuống, ai cũng ngoái đầu nhìn. Dì tôi nhìn lại mình, người đàn bà chẳng có gì ngoài những nếp nhăn trên gò má. Dì lặng lẽ đi về.

Đàn bà dù lấy chồng giàu sang đến đâu cũng đừng ‘ở nhà chồng nuôi’ - Ảnh 2
Đàn ông khi thương yêu sẽ chở che nhưng khi cạn tình sẽ nói đàn bà ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Chú tôi chẳng những không xấu hổ mà còn lên tiếng chê bai dì. Bảo rằng đã chán ngấy người đàn bà lúc nào cũng ngửa tay xin tiền. Lúc nào cũng mua sắm, ăn chơi mà không hề biết chồng đi làm cực khổ. Dì tôi nghẹn đắng, chẳng thốt nên lời. Chẳng phải chính chồng dì đã bảo ở nhà để chồng nuôi hay sao? Chẳng phải chính chồng đã bảo sẽ bao bọc và chở che dì suốt đời?

Dì tôi muốn ra đi nhưng trong tay chẳng có gì cả. Công việc không có, tiền bạc cũng không. Bao lâu nay vun vén cho gia đình, dì đâu có gì cho riêng mình. Đến bây giờ dì mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi nghỉ việc, khi không làm ra tiền. Chồng của dì khi thương yêu thì mạnh miệng nói chở che, khi cạn tình thì nói rằng dì ăn bám.

Đàn bà dù lấy chồng giàu sang đến đâu cũng đừng ‘ở nhà chồng nuôi’ - Ảnh 3
Đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng ở trong vòng tay đàn ông mình chẳng cần lo nghĩ gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, trừ những giai đoạn không thể ra ngoài kiếm tiền thì đàn bà lúc nào cũng phải tự chủ kinh tế. Chẳng ai biết được rằng liệu người chồng ngày hôm nay yêu thương hết mực ngày mai có thay lòng đổi dạ. Đàn bà dại lúc nào cũng nghĩ rằng ở trong vòng tay của đàn ông là lúc đó mình chẳng cần phải lo gì cả.

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