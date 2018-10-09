Người vợ luôn tỏ ra ngoan hiền, nết na, yêu thương chồng con của tôi hóa ra cũng chỉ là hạng đàn bà không ra gì. Còn gì sỉ nhục đối với một người đàn ông hơn chuyện vợ ngoại tình?

Nhiều người đàn ông vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ: “Ăn vụng bên ngoài là chuyện rất đỗi bình thường”. Ăn nằm với người đàn bà khác chỉ đơn thuần là chuyện mua vui, một cuộc chơi qua đường. Nhưng cũng chính những người đàn ông ấy lại không thể chấp nhận được chuyện vợ phản bội, ngoại tình. Họ cho rằng, những người đàn bà như thế là hạng lăng loàn, trắc nết và bỏ đi thì không chút nuối tiếc. Đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ chấp nhận chuyện vợ phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi là người đàn ông luôn nghĩ thoáng trong chuyện tình dục. Có nghiêm trọng gì đâu khi chỉ đến với những người đàn bà khác chỉ để giải quyết vấn đề sinh lí? Xong cuộc vui, đường ai nấy đi và chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Tôi vẫn làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một người cha, người chồng. Vợ tôi còn sung sướng hơn rất nhiều người đàn bà khác khi tiền bạc tôi mang về không thiếu. Vợ sống sung túc trong chăn ấm nệm êm.

Nhưng những cuộc vui chơi qua đường của tôi chẳng thể giấu mãi được. Tôi liên tục đi làm về trễ, viện nhiều lí do để không ăn cơm tối ở nhà. Có khi tôi còn qua đêm bên ngoài. Một vài lần giặt giũ, những mùi lạ trên quần áo khiến vợ tôi nghi ngờ. Vợ theo dõi và bắt quả tang tôi ngủ với người đàn bà khác. Tôi xin vợ tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Nhưng đàn ông khi bản tính ham của lạ đã thấm vào máu thì chẳng thể quay đầu. Tôi vẫn lén lút ăn vụng nhưng kín đáo hơn. Tôi không biết vợ mình có phát hiện ra không nhưng vợ tôi dường như biến thành một con người khác hẳn. Cô ấy ít nói, lầm lì, chẳng khi nào cười. Nhiều đêm về khuya, tôi vẫn thấy vợ ngồi vật vờ trong bóng tối.

Vợ ngoại tình để tôi cảm nhận nỗi đau của việc bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi quá vô tâm và tàn nhẫn để hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Cô ấy đang ở trong sự tuyệt vọng và chán nản vô cùng bởi vì tôi phản bội. Nhưng tôi cứ bỏ mặc gia đình mình, chìm đắm trong những thú vui riêng. Nửa năm sau, một người bạn gửi cho tôi một tấm hình vợ đang ôm người đàn ông khác trong quán cà phê. Tôi giận dữ đến tột độ. Người vợ luôn tỏ ra ngoan hiền, nết na, yêu thương chồng con của tôi đây sao? Hóa ra cũng chỉ là hạng đàn bà không ra gì. Còn gì sỉ nhục đối với một người đàn ông hơn chuyện vợ ngoại tình? Tôi cay cú về nhà, nắm tóc vợ và tát cô ấy rất nhiều. Tôi đánh cô ấy đến chảy máu miệng. Vợ không khóc, không thanh minh, không phản kháng. Cô ấy nhìn tôi vừa hả hê vừa căm hờn: “Bây giờ anh đã biết nỗi đau của sự phản bội chưa? Anh dùng những từ thấp kém nhất để nói tôi. Anh bảo tôi lăng loàn, trắc nết. Vậy khi anh ăn nằm với những người ngoài kia có bao giờ anh biết đến nỗi đau của tôi. Giữa tôi và anh, ai khốn nạn hơn ai?”. Tôi đã mất gia đình từ sự ham mê thể xác của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi sững sờ nhìn vợ. Tôi chợt hiểu ra, cô ấy đến với người đàn ông khác để trả thù chuyện tôi phản bội. Cô ấy làm mọi thứ để cho tôi phải chịu nỗi đau mà cô ấy đã chịu đựng. Sau khi chịu trận đòn từ tôi, cô ấy viết đơn ly hôn và ra đi. Còn tôi đã mất tất cả từ những thú vui thể xác của mình. Trách vợ một nhưng tôi tự trách mình mười.

Cái dại lớn nhất của đàn bà là lựa chọn làm người thứ ba Trên đời này, còn điều gì đáng chê trách và khinh bỉ hơn một người đàn bà tự nguyện cởi áo ăn nằm với một người đàn ông đã có vợ? Dẫu xã hội phát triển, suy nghĩ của người đời thoáng hơn trước thì đàn bà cướp chồng người vẫn là một điều vô cùng nhục nhã.

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