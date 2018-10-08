Tâm sự của người chồng vô tâm: Tôi không biết mình đã sống vô cùng tàn nhẫn với vợ

Tôi đâu ngờ rằng, trong khi tôi nghĩ rằng vợ mình chỉ có việc “ở nhà chăm con” thì cô ấy đang gồng mình lên để chăm sóc đứa con đỏ hỏn. Những đêm tôi ngủ say sau cuộc ăn nhậu thì vợ mình đang bế con đi vật vờ trong nhà.

Đàn ông đã vô tâm thì chẳng bao giờ nhìn thấy được nỗi cô đơn của người đàn bà bên cạnh mình. Tôi chưa bao giờ biết, chưa bao giờ cảm nhận được rằng vợ mình đã khổ sở, buồn tủi như thế nào khi sống với mình. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ: “Vợ mình sung sướng lắm, chỉ có việc ở nhà chăm con, kinh tế thì đã có chồng gánh vác”. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi cô đơn và buồn tủi của vợ - Ảnh minh họa: Internet Tôi rất hãnh diện với bạn bè về gia đình hạnh phúc của mình. Giữa những cuộc nhậu, tôi thường khoe vợ mình nấu ăn ngon, lại khéo chiều chồng. Cô ấy vừa mới sinh cho tôi đứa con trai đầu lòng. Tôi cũng có phần tự mãn khi khi nghĩ rằng mình đã mang đến vợ con mình những gì tốt nhất. Tôi bảo vợ nghỉ việc, ở nhà chăm con cho tốt. Hàng tháng tôi đều đưa cho vợ một số tiền để chăm lo nhà cửa. Thử hỏi, đàn bà chỉ mỗi việc ở nhà chăm con thì sung sướng nào bằng?

Công việc tôi bận rộn nên cũng thường vắng nhà. Chiều chiều bạn bè lại rủ rê nhậu nhẹt, nghĩ rằng ở nhà vợ chỉ mỗi việc chăm con nên tôi chẳng mấy khi từ chối những cuộc vui. Người ta có con thường bận rộn nhưng tôi vẫn sống rất vô tư và thoải mái. Nhiều khi, tôi đi đến nửa đêm mới về nhà. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, trong khi tôi nghĩ rằng vợ mình chỉ có việc “ở nhà chăm con” thì cô ấy đang gồng mình lên để chăm sóc đứa con đỏ hỏn. Con tôi khó, cứ quấy khóc, bắt mẹ bế trên tay cả ngày. Nhiều khi con ngủ, vừa đặt xuống đã khóc ré lên. Những đêm tôi ngủ say sưa sau cuộc ăn nhậu, thì vợ mình đang bế con đi vật vờ trong nhà. Trong lúc tôi thảnh thơi cà phê, lướt web thì vợ tôi vừa bế con vừa ăn. Tranh thủ từng giờ phút con ngủ để ăn uống, làm việc nhà.

Trong lúc tôi thảnh thơi ăn nhậu thì vợ gồng mình chăm sóc đứa con đỏ hỏn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sau khi sinh con, cần biết bao sự quan tâm, chăm sóc từ phía chồng. Tôi bỏ mặc vợ một mình hàng tháng trời với con. Trong lúc vợ mệt mỏi, khổ sở tận cùng thì tôi lại nghĩ vợ mình sung sướng khi sống trong nệm êm chăn ấm. Nhiều khi nửa đêm con khóc, tôi nhét tai phone vào tai để cho dễ ngủ. Tôi không chỉ sống vô tâm mà đã vô cùng tàn nhẫn và độc ác với vợ mình. Khi cô ấy sụt cân nghiêm trọng và có dấu hiệu của trầm cảm tôi mới giật mình. Lúc đầu, tôi còn trách vợ: “Sung sướng đến thế còn muốn gì nữa?”. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy gào khóc, không chịu cho con bú tôi mới đưa cô ấy đi khám. May sao, vợ tôi chỉ mới có dấu hiệu, chỉ cần thời gian ngắn điều trị. Đàn ông à, hãy thương yêu và quan tâm đến người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi đã mang tiếng làm chồng, hãy dùng trái tim để cảm nhận được những lúc người vợ đang rất cần mình. Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn muốn chồng thương yêu, chở che huống chi giai đoạn sinh con và chăm con. Tôi kể ra câu chuyện của mình, mong những người đàn ông hãy biết quan tâm đến người vợ của mình hơn nữa.

Đàn bà tha thứ cho chồng phản bội: Niềm tin đã vĩnh viễn chết đi Tôi biết anh đã cắt đứt với người kia, đã về nhà đúng giờ, đã làm mọi thứ để chuộc lỗi nhưng niềm tin đã chết là thứ vĩnh viễn không thể lấy lại được. Tôi cô đơn, khổ sở trong chính sự tha thứ của mình.

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