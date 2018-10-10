Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi

Phụ nữ yêu 10/10/2018 10:43

Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông.

Nếu có một trăm lí do để bỏ chồng thì trong lòng người đàn bà luôn cố tìm kiếm một lí do để ở lại. Họ ngụy biện cho chính sự lưỡng lự và cam chịu của mình: “Chí ít chồng đã từng là người đàn ông rất tốt, là người mình từng thương yêu hết cả thanh xuân, vợ chồng đã có những năm tháng mặn nồng, người đàn ông ấy là cha của con mình…”

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi - Ảnh 1
Dẫu chồng tệ bạc đến đâu, đàn bà luôn tìm kiếm một lí do để ở lại -  Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi bước vào hôn nhân có ai không mong muốn mình được trọn vẹn? Trong cuộc sống vợ chồng, người vợ nhiều lần phải chịu sự vô tâm, ích kỉ, lười biếng của chồng. Dưới một căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Thế nhưng, đàn bà giỏi chịu đựng. Sự vô tâm, ích kỉ của chồng, đàn bà đều ôm vào lòng để gia đình trọn vẹn, bình yên. Sẽ chẳng có một người chồng nào hoàn hảo, chỉ có những đàn bà giỏi chịu đựng.

Chẳng có người đàn bà nào ngu ngốc muốn rời bỏ một người chồng tốt. Khi và chỉ khi họ chẳng nhận được gì từ cuộc hôn nhân ngoài sự cô đơn và buồn tủi. Chồng tệ bạc, vũ phu, thậm chí là ngoại tình… Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông. Nhiều người mềm lòng chấp nhận ở lại bên cạnh chồng dù nhận về bao nhiêu đắng chát.

Đàn bà khi đã kết hôn, lại có con chung với chồng đâu thể nói bỏ là bỏ. Sự an toàn với đàn bà luôn là những điều quen thuộc. Những năm tháng sống chung, người đàn ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Họ quen với mùi mồ hôi cơ thể, cả những thói quen giường chiếu, quen với việc có chồng bên cạnh… Đứng trước quyết định có ly hôn hay không, đàn bà thường ru ngủ mình bằng những năm tháng đã từng hạnh phúc. Nhiều người đàn bà dùng chính quá khứ để ràng buộc mình dẫu hiện tại họ chẳng hề hạnh phúc.

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi - Ảnh 2
Đàn bà đâu phải muốn bỏ chồng là có thể rời đi dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dẫu chồng có tệ bạc đến mấy họ cũng không dễ dàng rời đi. Đàn bà mạnh mẽ, kiên cường nhưng tự sâu trong thâm tâm luôn mong muốn được yêu thương. Họ sợ con đường phía trước phải đi một mình. Sợ những giông gió, khổ ải mà một người đàn bà chẳng thể vượt qua.

Một trong những lí do khiến người đàn bà dẫu muốn đến mấy cũng không thể rời bỏ chồng là vì kinh tế. Chồng là trụ cột chính, là người kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Đàn bà sống phụ thuộc vào chồng khó lòng ly hôn vì trong tay chẳng có gì cả. Họ có thể không cần tình yêu, sự quan tâm từ một người chồng tệ bạc nhưng trên hết họ vẫn cần tiền từ chồng cho những nhu cầu của mình.

Điều ràng buộc lớn nhất giữa đàn bà với chồng chính là con cái. Đàn bà khi có con, tất cả mọi hành động, suy nghĩ đều mong con mình an yên, hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân, dẫu đàn bà tan nát cõi lòng nhưng lại không thể rời bỏ vì con. Đàn bà mong con lớn lên hạnh phúc, mong con mình có một gia đình trọn vẹn đủ cha, đủ mẹ.

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi - Ảnh 3
Điều ràng buộc lớn nhất giữa đàn bà với chồng chính là con cái - Ảnh minh họa: Internet

Không gì đau khổ với một người đàn bà hơn là có chồng tệ bạc. Càng khổ sở hơn khi có chồng mà không thể rời bỏ. Người đời thường bảo những người đàn bà như thế là nhu nhược, cam chịu, có khi tàn nhẫn hơn là nói họ ngu ngốc. Nhưng chỉ có những người đàn bà đó mới biết mình có lí do để ở lại bên chồng tệ bạc. Chỉ mong những người đàn bà đã và đang chịu quá nhiều thiệt thòi trong hôn nhân hãy mạnh mẽ và có những lựa chọn thật sáng suốt cho cuộc đời mình.

 

Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Ôm chồng của người khác, lòng tôi cô đơn đến tận cùng. Nhiều lúc muốn buông tay, muốn rời bỏ nhưng lại nhớ nhung đến cồn cào. Đàn bà trót làm người thứ ba, biết rằng mình đang đi sai hướng nhưng không muốn quay đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn đàn bà buông tay đàn bà bỏ chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này