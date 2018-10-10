Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi

Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông.

Nếu có một trăm lí do để bỏ chồng thì trong lòng người đàn bà luôn cố tìm kiếm một lí do để ở lại. Họ ngụy biện cho chính sự lưỡng lự và cam chịu của mình: “Chí ít chồng đã từng là người đàn ông rất tốt, là người mình từng thương yêu hết cả thanh xuân, vợ chồng đã có những năm tháng mặn nồng, người đàn ông ấy là cha của con mình…” Dẫu chồng tệ bạc đến đâu, đàn bà luôn tìm kiếm một lí do để ở lại - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi bước vào hôn nhân có ai không mong muốn mình được trọn vẹn? Trong cuộc sống vợ chồng, người vợ nhiều lần phải chịu sự vô tâm, ích kỉ, lười biếng của chồng. Dưới một căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Thế nhưng, đàn bà giỏi chịu đựng. Sự vô tâm, ích kỉ của chồng, đàn bà đều ôm vào lòng để gia đình trọn vẹn, bình yên. Sẽ chẳng có một người chồng nào hoàn hảo, chỉ có những đàn bà giỏi chịu đựng.

Chẳng có người đàn bà nào ngu ngốc muốn rời bỏ một người chồng tốt. Khi và chỉ khi họ chẳng nhận được gì từ cuộc hôn nhân ngoài sự cô đơn và buồn tủi. Chồng tệ bạc, vũ phu, thậm chí là ngoại tình… Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông. Nhiều người mềm lòng chấp nhận ở lại bên cạnh chồng dù nhận về bao nhiêu đắng chát. Đàn bà khi đã kết hôn, lại có con chung với chồng đâu thể nói bỏ là bỏ. Sự an toàn với đàn bà luôn là những điều quen thuộc. Những năm tháng sống chung, người đàn ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Họ quen với mùi mồ hôi cơ thể, cả những thói quen giường chiếu, quen với việc có chồng bên cạnh… Đứng trước quyết định có ly hôn hay không, đàn bà thường ru ngủ mình bằng những năm tháng đã từng hạnh phúc. Nhiều người đàn bà dùng chính quá khứ để ràng buộc mình dẫu hiện tại họ chẳng hề hạnh phúc.

Đàn bà đâu phải muốn bỏ chồng là có thể rời đi dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dẫu chồng có tệ bạc đến mấy họ cũng không dễ dàng rời đi. Đàn bà mạnh mẽ, kiên cường nhưng tự sâu trong thâm tâm luôn mong muốn được yêu thương. Họ sợ con đường phía trước phải đi một mình. Sợ những giông gió, khổ ải mà một người đàn bà chẳng thể vượt qua. Một trong những lí do khiến người đàn bà dẫu muốn đến mấy cũng không thể rời bỏ chồng là vì kinh tế. Chồng là trụ cột chính, là người kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Đàn bà sống phụ thuộc vào chồng khó lòng ly hôn vì trong tay chẳng có gì cả. Họ có thể không cần tình yêu, sự quan tâm từ một người chồng tệ bạc nhưng trên hết họ vẫn cần tiền từ chồng cho những nhu cầu của mình. Điều ràng buộc lớn nhất giữa đàn bà với chồng chính là con cái. Đàn bà khi có con, tất cả mọi hành động, suy nghĩ đều mong con mình an yên, hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân, dẫu đàn bà tan nát cõi lòng nhưng lại không thể rời bỏ vì con. Đàn bà mong con lớn lên hạnh phúc, mong con mình có một gia đình trọn vẹn đủ cha, đủ mẹ. Điều ràng buộc lớn nhất giữa đàn bà với chồng chính là con cái - Ảnh minh họa: Internet Không gì đau khổ với một người đàn bà hơn là có chồng tệ bạc. Càng khổ sở hơn khi có chồng mà không thể rời bỏ. Người đời thường bảo những người đàn bà như thế là nhu nhược, cam chịu, có khi tàn nhẫn hơn là nói họ ngu ngốc. Nhưng chỉ có những người đàn bà đó mới biết mình có lí do để ở lại bên chồng tệ bạc. Chỉ mong những người đàn bà đã và đang chịu quá nhiều thiệt thòi trong hôn nhân hãy mạnh mẽ và có những lựa chọn thật sáng suốt cho cuộc đời mình.

Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn Ôm chồng của người khác, lòng tôi cô đơn đến tận cùng. Nhiều lúc muốn buông tay, muốn rời bỏ nhưng lại nhớ nhung đến cồn cào. Đàn bà trót làm người thứ ba, biết rằng mình đang đi sai hướng nhưng không muốn quay đầu.

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