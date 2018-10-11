Khi anh cởi áo và lên giường với người đàn bà khác, chính thời khắc ấy anh đã siết dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu công sức xây dựng, bao nhiêu tin yêu cũng theo đó mà chết đi rồi.

Có lẽ, anh đã nghĩ rằng em sẽ là người đàn bà cam chịu và nhu nhược trong căn nhà mình. Sẽ chỉ biết khóc khi biết chồng ăn nằm với người khác. Sẽ dùng mọi lí do ra để níu kéo anh quay về. Anh à, đừng ảo tưởng nữa, khi anh quay về thì mẹ con em đi rồi! Bao nhiêu hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đã chết ngay khoảnh khắc anh lên giường với người đàn bà đó - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi sống với chồng, gom đủ thất vọng cùng cực rồi sẽ chọn cách ra đi. Bước vào cuộc hôn nhân này em nhận được gì ngoài những tổn thương? Người ta có chồng được bao bọc, chở che. Còn chồng của em lại đâm một nhát sau lưng khi lên giường với người đàn bà khác.

Đâu có người đàn bà nào ngu dại khi tổn thương hết lần này đến lần khác vẫn chọn ở lại. Khi niềm tin và tình yêu một khi đã chết đi thì vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Khi anh cởi áo và lên giường với người đàn bà khác, chính thời khắc ấy anh đã siết dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu công sức xây dựng, bao nhiêu tin yêu cũng theo đó mà chết đi rồi. Người đời thường nói: “Đàn ông ngoại tình thì về với vợ”. Nhưng anh lấy tư cách gì để quay về khi đã coi rẻ tình nghĩa vợ chồng? Lấy tư cách gì để mong tha thứ khi đã làm điều đốn mạt như thế? Những người đàn bà khác có thể tha thứ nhưng em vĩnh viễn không bao giờ. Khi anh quay về, căn nhà này không còn mẹ con em nữa.

Anh coi rẻ người trải qua giông gió cùng mình để tìm kiếm những thú vui bản năng tầm thường - Ảnh minh họa: Internet Tình nghĩa trăm năm với anh không bằng tình dục vài giờ. Xem ra hạnh phúc gia đình rẻ rúng quá. Người đàn bà đồng cam cộng khổ, người chịu đựng cùng anh những khổ ải cuộc đời anh nhẫn tâm phản bội để lựa chọn một người đàn bà làm anh sung sướng trên giường. Đàn ông một khi đã ngoại tình một lần thì sẽ có lần nữa. Bởi đơn giản, thâm tâm anh thương vợ, lòng anh tử tế thì chẳng bao giờ có điều đó xảy ra dù chỉ một lần. Từ nay em không gọi anh là chồng nữa. Bởi một người Chồng đúng nghĩa sẽ không bao giờ như anh. Một người chồng sẽ ở bên người đàn bà của mình ngày đầu cũng như ngày cuối chứ không phải khi chán chê vợ lại chạy theo eo thon, ngực bự. Người đàn ông chân chính sẽ đặt tình nghĩa gia đình lên trên những bản năng thấp hèn. Có bao giờ anh thấy xấu hổ với tư cách làm Chồng? Khi anh bước xuống giường và về nhà, mẹ con em đã đi rôi - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có điều gì trên đời mà không phải trả giá. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết trân trọng, giữ gìn. Một kẻ chỉ biết đắm chìm trong thú vui, quay lưng với vợ con thì đừng ảo tưởng vợ vẫn ngồi đợi khi mình trở về. Tỉnh mộng đi anh. Đơn ly hôn em đã kí và từ nay mẹ con em chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh.

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông.

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