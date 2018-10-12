Đàn ông khi ngoại tình, điều quan tâm duy nhất là xúc cảm thăng hoa dưới đũng quần của họ chứ chẳng bao giờ mảy may để ý đến nỗi đau của người vợ. Đàn bà đừng kể về những nỗi đau mà mình nếm trải với kẻ bạc tình, vì nếu sợ bạn đau và tổn thương anh ta đã không làm như thế.

Người đời vẫn hay nói: “Đàn ông ngoại tình rồi thì cũng về với vợ”. Không ít người gật gù khen đúng, cho rằng đàn ông ngoại tình chỉ là thú vui bên ngoài miễn là sau đó biết về với vợ con. Nói như vậy, nghĩa là trong cuộc ngoại tình này, đàn ông nghiễm nhiên được “ngồi chiếu trên”. Có quyền định đoạt cuộc hôn nhân này. Chán vợ thì đi tìm của lạ, hết ham mê thì quay về. Người vợ vẫn nhẫn nhịn chấp nhận và tha thứ. Nhiều người cho rằng đàn ông ngoại tình là chuyện rất đỗi bình thường - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người đàn bà rỉ tai nhau “đàn ông nào cũng thế cả thôi”. Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông giỏi chùi mép. Nhiều người chấp nhận chuyện đàn ông ăn vụng như chuyện hiển nhiên, là bản chất trong máu thịt của họ. Miễn là những người đàn ông đó biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Biết quay về và làm đúng bổn phận với vợ con. Đàn bà nên tha thứ và bao dung cho chồng khi anh ta chẳng may bị phát hiện. Có đúng là đàn bà nên làm như thế không?

Đàn ông sau khi bị phát hiện thường dùng muôn vàn lí do để biện minh cho mình: Do anh say rượu quá không làm chủ được bản thân, do người đàn bà kia lẳng lơ dụ dỗ. Và cả trăm người đàn ông, đều sẽ lặp lại một câu giống nhau: “Đó chỉ là vui chơi qua đường thôi. Còn với anh, em và con vẫn là quan trọng nhất”. Nghe nực cười làm sao! Vậy gia đình, vợ con ở đâu khi anh đang chìm đắm trong những mê say dục vọng? Khi anh ăn nằm với người khác thì vợ con ở đâu trong lòng anh? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để mong chờ sự tha thứ? Khoảnh khắc anh lên giường cũng chính anh đã giết chết mọi tin yêu và hạnh phúc của người vợ. Đã đạp đổ mái ấm của mình gây dựng bao lâu nay. Gương đã vỡ không thể lành, bát nước hắt đi chẳng thể lấy lại được.

Đàn ông khi ngoại tình, điều họ quan tâm duy nhất là xúc cảm thăng hoa dưới đũng quần của họ chứ chẳng bao giờ mảy may để ý đến nỗi đau của người vợ. Đàn bà có chồng phản bội, còn gì đau đớn và đả kích hơn? Nhưng đàn bà à, đừng kể về những nỗi đau mà mình nếm trải với kẻ bạc tình, vì nếu sợ bạn đau và tổn thương anh ta đã không làm như thế. Người vợ mới có quyền định đoạt cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Không phải đàn ông ngoại tình có quyền lựa chọn giữa vợ hay nhân tình và người vợ phải hân hoan khi chồng biết quay đầu sau những cám dỗ. Mà trong chuyện này, người vợ mới là người định đoạt cho cuộc hôn nhân này. Sẽ chẳng người vợ nào nhu nhược, cam chịu mãi khi chồng làm những điều tồi tệ sau lưng. Và chuyện gia đình vẫn hạnh phúc, mái ấm vẫn vẹn tròn sau chuyện ngoại tình là điều không thể.

Gửi chồng ngoại tình: Chính khoảnh khắc anh lên giường với người khác thì cuộc hôn nhân này đã chết Khi anh cởi áo và lên giường với người đàn bà khác, chính thời khắc ấy anh đã siết dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu công sức xây dựng, bao nhiêu tin yêu cũng theo đó mà chết đi rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-da-ngoai-tinh-thi-lay-tu-cach-gi-de-mong-vo-tha-thu-300183.html