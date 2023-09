Đàn ông sau khi bị phát hiện thường dùng muôn vàn lí do để biện minh cho mình: Do anh say rượu quá không làm chủ được bản thân, do người đàn bà kia lẳng lơ dụ dỗ. Và cả trăm người đàn ông, đều sẽ lặp lại một câu giống nhau: “Đó chỉ là vui chơi qua đường thôi. Còn với anh, em và con vẫn là quan trọng nhất”. Nghe nực cười làm sao! Vậy gia đình, vợ con ở đâu khi anh đang chìm đắm trong những mê say dục vọng?

Khi anh ăn nằm với người khác thì vợ con ở đâu trong lòng anh? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để mong chờ sự tha thứ? Khoảnh khắc anh lên giường cũng chính anh đã giết chết mọi tin yêu và hạnh phúc của người vợ. Đã đạp đổ mái ấm của mình gây dựng bao lâu nay. Gương đã vỡ không thể lành, bát nước hắt đi chẳng thể lấy lại được.