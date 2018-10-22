Học đàn bà khôn ngoan cách đối phó với ‘em gái mưa’ của chồng

Cô ấy kể về hoàn cảnh khốn khó của mình, lớn lên ở vùng quê nghèo, nuôi giấc mơ lập nghiệp ở thành phố. Cái giọng sụt sùi kèm theo những giọt nước mắt khiến chồng chị cảm động. Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, anh cảm thấy mình muốn chở che, bao bọc cô gái này.

Đàn bà lăm le muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác có hai dạng: Một là lẳng lơ dụ dỗ, hai là tỏ ra yếu đuối tội nghiệp để đàn ông phải dang tay che chở. Hạng đàn bà thứ nhất dễ đối phó hơn nhiều. Bởi những người đàn bà như thế thường bộc lộ bản tính của mình ra. Còn với những “em gái mưa” luôn tỏ ra mình yếu đuối tội nghiệp thật ra lại rất nguy hiểm. Bởi họ biết điểm yếu của đàn ông để mà “đánh vào”. Đàn bà hãy luôn cảnh giác với "em gái mưa" của chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị đồng nghiệp thân thiết với tôi, trong lúc ngồi cà phê có kể chuyện về cô “tiểu tam” của chồng. Chị nói nếu mình không khôn ngoan thì có lẽ đã phá nát hạnh phúc của mình. Chồng chị là trưởng phòng một công ty chuyên về du lịch. Mấy tháng trước, có nhận một em sinh viên vào thực tập. Cô này ngoan ngoãn, xinh xắn lại rất chăm chỉ. Trong bữa cơm, một vài lần chị nghe chồng khen cô gái này hết lời.

Với chồng, chị chẳng bao giở mảy may nghi ngờ sự chung thủy của anh. Lâu nay anh rất nghiêm túc, chỉn chu trong mọi việc. Nhưng đàn ông mà tránh sao được những lúc xao xuyến, động lòng trước một cô gái luôn mảnh mai, yếu đuối. Cô gái ấy lúc nào cũng cần mẫn, chăm chỉ. Luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc chồng chị đề ra. Giờ giải lao, cô ấy còn nhờ chồng chị chỉ những chỗ không hiểu trong công việc. Cô ta không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với chồng chị. Cô ấy còn bảo, chưa bao giờ gặp ai am hiểu sâu rộng lại tận tình chỉ bảo cấp dưới như anh. Đàn ông mà, có người ngưỡng mộ, tôn sùng bảo sao họ không khoái? Một vài lần, cô ta chủ động mời cà phê chồng chị để cảm ơn. Cô ấy kể về hoàn cảnh khốn khó của mình, lớn lên ở vùng quê nghèo, nuôi giấc mơ lập nghiệp ở thành phố. Cái giọng sụt sùi kèm theo những giọt nước mắt khiến chồng chị cảm động. Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, anh cảm thấy mình muốn chở che, bao bọc cô gái này.

Những "em gái mưa" luôn biết cách khơi gợi sự chở che, bảo vệ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Một lần, chị nghe anh nói sau khi hoàn thành xong đợt thực tập sẽ nhận cô gái này vào làm việc chính thức. Nghe cái cách anh nói về “em gái mưa” này chị nghe không ổn. Rồi một lần trong đêm khuya, điện thoại chồng chị có tin nhắn mà mải mê đọc sách nên anh không để ý. Chị mở lên xem: “Cảm ơn anh đã luôn quan tâm và giúp đỡ em. Chưa bao giờ có một ai đối xử tốt với em như thế. Trưa mai em mời anh ăn cơm nhé!”. Chị hiểu, cô gái này không đơn giản. Đợi chồng đọc sách xong, chị đưa những dòng tin nhắn của cô gái cho anh xem. Anh cười: “Chỉ là một cô bé sinh viên thực tập thôi. Em ghen à?”. Chị nghiêm túc nói: “Anh nghĩ vậy thôi nhưng chắc gì cô ấy đã nghĩ như thế? Anh có quan tâm gì đặc biệt, có thái độ gì ân cần thái quá để cô gái ấy lầm tưởng về tình cảm của anh không? Là phụ nữ em hiểu, không có người phụ nữ nào lại nhắn tin cho đàn ông vào đêm hôm khuya khoắt, trừ khi anh ta có mối quan hệ đặc biệt với cô ta". Chồng chị ra chiều suy nghĩ. Rồi chị lấy điện thoại chồng nhắn tin lại cho cô gái kia: “Chồng chị ngủ rồi em à! Có việc gì mà em lại nhắn tin cho chồng chị vào đêm hôm thế này?”. Bên kia im bặt và không nhắn lại. Chồng chị ngày hôm sau đã bắt đầu giữ khoảng cách với cô gái ấy, không gặp gỡ riêng hay tỏ thái độ ân cần quá mức. Cô ta dần nhận thấy sự thay đổi và sau đợt thực tập, không liên lạc với chồng chị nữa. Đàn bà khôn ngoan là người biết trả mọi thứ về đúng vị trí của nó - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông làm sao tránh được sự rung động với một người phụ nữ khác. Nhất là với cô gái luôn tôn sùng, ngưỡng mộ và luôn tỏ ra yếu đuối cần được chở che. Nhưng người vợ khôn ngoan đừng có làm ầm, đừng vội tranh cãi căng thẳng. Hãy cho chồng mình nhận thấy anh ta đang đi sai hướng. Còn với “em gái mưa” hãy cho cô ta thấy, người đàn ông là của mình đã có chủ, đừng bao giờ tơ tưởng đến.

Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình Phụ nữ tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông bởi con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa...

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