Khi bị tôi phát hiện ngoại tình, anh ta thanh minh đủ điều để giữ tôi và con. Nhưng với tôi đàn ông ngoại tình thì không bao giờ được tha thứ. Thứ mà duy nhất tôi dành cho anh ta sau khi tôi và con dứt áo ra đi chỉ là sự khinh bỉ.

Một khi đã bước vào hôn nhân thì mỗi người phải có trách nhiệm với gia đình. Phụ nữ có trái tim nhạy cảm, có cảm xúc, cũng biết mệt khi phải lo toan mọi thứ. Đàn bà lo toan từ việc bếp núc, giặt giũ cho đến việc phải đi làm kiếm thêm thu nhập phụ chồng. Nhưng tại sao, sau mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ người phụ nữ lại chịu nhiệt thiệt thòi đến vậy? Đằng sau một cuộc ly hôn, người chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Chồng thì có nhân tình mới, hưởng thụ cảm giác mới, còn người vợ thì sao? Thanh xuân bị đánh cắp bởi một người chồng không ra gì. Cứ nghĩ là mãi mãi ai ngờ lại đứt giữa đoạn đường. Ai khóc cho họ đây, ai thương tiếc cho họ đây, ai gánh cho họ những gian truân còn lại giữa bộn bề cuộc sống đây?

Có đôi lần tôi tự hỏi, khi đi tìm khoái lạc và cảm xúc mới từ người phụ nữ khác, các ông chồng có nghĩ đến người vợ đang vất vả chăm con một mình ở nhà hay không? Đàn ông ngoại tình vốn chỉ ích kỉ chỉ biết nghĩ bản thân họ, bởi thế khi gặp người đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của mình tốt nhất chị em nên dứt khoát chứ không nên dây dưa để khổ mình, khổ con. Chỉ có đàn ông tệ bạc mới đi ngoại tình. Nếu không tệ bạc thì trước khi quan tâm đến cảm xúc thăng hoa của mình anh ta phải nghĩ cho người vợ đang mệt mỏi chăm con ở nhà, chờ anh ta về ăn cơm mỗi tối, chứ không phải vì mấy ả nhân tình ăn mặc hở hang làm cho anh ta rung động.

Đàn ông ngoại tình thì không xứng đáng được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình đều tệ bạc như nhau. Nên mấy ông đừng có thanh minh do vợ tôi không còn ngọt ngào như trước, do vợ tôi không còn nóng bỏng, tôi nhìn cô ấy mỗi ngày thấy ngán đến tận cổ, nên việc chúng tôi tìm cái mới lạ là điều đương nhiên. Thiết nghĩ nếu mấy ông đều có tư tưởng này thì lấy vợ để làm gì? Để chà đạp lên cảm xúc của họ một cách không thương tiếc hay sao? Tôi thật sự ngán ngẩm đối với loại đàn ông ngoại tình và đương nhiên một chút tôn trọng dành cho họ cũng không có, ngay cả chồng tôi cũng vậy. Khi bị tôi phát hiện, anh ta thanh minh đủ điều để giữ tôi và con. Nhưng với tôi đàn ông ngoại tình thì không bao giờ được tha thứ. Thứ mà duy nhất tôi dành cho anh ta sau khi tôi và con dứt áo ra đi chỉ là sự khinh bỉ. Tôi miệt mài vì anh ta bao nhiêu, yêu thương anh ta bấy nhiêu thì anh ta chà đạp lên cảm xúc của tôi bấy nhiêu. Đàn bà khi đã dứt tình thì vạn lời xin lỗi của đàn ông cũng vô ích - Ảnh minh họa: Internet Điều duy nhất tôi làm là bắt anh ta ký đơn ly hôn để tha hồ hưởng thụ những khoái lạc cảm xúc từ những người phụ nữ khác. Phụ nữ khi yêu thì hết lòng hết dạ nhưng một khi đã muốn dứt khoát thì vạn lần xin lỗi của đàn ông cũng vô ích.

Ngoại tình lúc vợ sinh con: Còn gì bạc bẽo hơn thế hả đàn ông? Anh nói với ả, chị có bầu nên nhìn xấu xí, da mặt nám đen, mặt mũi tay chân sưng lên, có “thèm” cũng không muốn đụng vào. Sinh con xong lại bẩn bẩn, máu huyết dơ dáy, người hôi thối xuống sắc như đàn bà 40, anh không yêu nổi.

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