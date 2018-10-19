Tôi ngất xỉu khi phát hiện người yêu có con với cô bạn thân

Tâm sự gia đình 19/10/2018 14:21

Đứa trẻ quá giống anh. Nó giống kì lạ như một lời tố giác vô hình. Tôi ngồi nhìn đứa bé mà toàn thân sững sờ không thốt nên lời. Ánh mắt Vy bối rối nhìn tôi, và nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng, cho bú, không cho tôi nhìn mặt nữa.

Tôi và anh quen nhau đã 7 năm. Lúc anh gặp tôi lần đầu, tôi chỉ là cô nhóc lớp 10 bướng bỉnh, còn anh đã là chàng sinh viên năm cuối, tương lai xán lạn. Với sự điềm đạm, chững chạc và có phần hóm hỉnh tinh quái của mình, anh đã khiến tôi động lòng giữa biết bao vệ tinh xung quanh.

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Yêu nhau, anh hết sức gìn giữ cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau, anh rất giữ gìn cho tôi. Anh kèm tôi học hành, sang nhà đỡ đần ba mẹ tôi từ việc lớn tới việc nhỏ. Ba mẹ tôi rất thương anh, nói anh đàng hoàng tử tế, lại giỏi giang tháo vát. Ba mẹ hứa, khi nào tôi học đại học tốt nghiệp ra trường, sẽ gả tôi cho anh.

Khi tôi đã qua 18 tuổi, và suốt khoảng thời gian sau đó, có nhiều lần riêng tư, anh cũng suýt vượt quá giới hạn nhưng đã kiềm lại được. Thấy tôi sợ hãi lo lắng, anh dỗ dành, bảo sẽ chừa cho đến ngày cưới hỏi tôi đàng hoàng. Tôi cũng biết đàn ông ham muốn cao, ở gần người mình yêu thì càng muốn chiếm hữu, nhưng liều lĩnh trao thân cho anh thì tôi chẳng dám. Thấy anh vì mình mà hi sinh kiềm chế, tôi cảm kích vô cùng.

Mọi chuyện có vẻ không đơn giản sau khi quen nhau được 5 năm, anh nhiều lần cáu gắt và thờ ơ với tôi. Lúc này tôi đã ra trường và bắt đầu đi làm. Nhiều anh chị đồng nghiệp giàu kinh nghiệm đã khuyên tôi nên “gần gũi” anh để hâm nóng tình cảm, đừng quá đặt nặng chuyện trinh tiết. Đàn ông bí bách quá sẽ hóa điên. Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Nhiều lần, tôi có hỏi thẳng anh về chuyện này, anh cũng xua tay nói bỏ qua, đừng nhắc đến, anh không bận tâm.

Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Anh ít gặp gỡ tôi hơn, ít hỏi han hơn, ít dỗ dành làm lành hơn. Từ một cô gái luôn được người yêu chủ động chăm sóc vỗ về, tôi bắt đầu chủ động chăm sóc cho anh và làm hòa với anh mỗi khi mâu thuẫn. Cứ thế kéo dài hơn 1 năm.

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Nhiều lần định vượt quá giới hạn nhưng anh cũng kiềm chế được - Ảnh minh họa: Internet

Rồi đột nhiên, anh đề nghị cưới. Anh nói muốn cưới ngay, không muốn vuột mất tôi trong đời. Tôi tần ngần. Tôi rất yêu anh, nhưng tôi cũng biết mối quan hệ giữa hai đứa đang có quá nhiều vấn đề. Tôi muốn chúng tôi trở lại như xưa, vui vẻ hạnh phúc bên nhau, âu yếm dịu dàng cùng nhau, lúc ấy tôi mới can đảm cùng anh kết duyên chồng vợ đến hết đời.

Cũng thời gian đó, tôi có một cô bạn chơi khá thân, tên Vy, đã có chồng, và chồng cô ấy cũng là bạn tôi. Nhiều lần chủ động dẫn bạn bè đi chơi cùng, vợ chồng Vy đã quen biết với người yêu tôi, và chúng tôi thường xuyên hẹn gặp mặt như một nhóm bạn thân thiết.

Suốt thời gian Vy có thai, tôi liên tục chúc mừng vợ chồng cô ấy, còn mua quà cáp cho đứa bé chưa chào đời. Ngày cô ấy sinh con, tôi hớt hải chạy đến bệnh viện thăm nom. Thế nhưng, khi bước vào phòng sanh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đứa trẻ quá giống anh. Nó giống kì lạ như một lời tố giác vô hình. Tôi ngồi nhìn đứa bé mà toàn thân sững sờ không thốt nên lời. Ánh mắt Vy bối rối nhìn tôi, và cô ấy nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng, cho bú, không cho tôi nhìn mặt nữa. Ngày hôm đó, tôi trở về nhà với một nỗi hoài nghi tột cùng.

Rồi tôi nghe tin, chồng Vy vô cớ bỏ đi xa, cắt đứt mọi liên lạc. Không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi quyết định hỏi rõ anh, rằng đứa bé có phải con anh không. Tôi đã định sẵn trong đầu rằng mình phải thật quyết liệt, nếu anh chối thì tôi sẽ bắt anh đi thử ADN. Nhưng anh không chối. Anh thừa nhận đó là con anh.

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Cả thanh xuân phí hoài, để rồi tôi phải nhận kết cục quá cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Ngay giây phút ấy, tôi đau đớn đến ngất xỉu. Tôi mê man hơn một ngày dài, tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy ba mẹ, thấy anh, đang sầu não nhìn tôi. Cay đắng quá. Cả thanh xuân người con gái phí hoài bên anh, để rồi nhìn anh lén lút có con với chính bạn thân của mình?

Anh van xin tôi tha thứ, nhưng tôi vẫn kiên định chia tay. Ba mẹ tôi không can thiệp, dù thương anh nhưng cũng không thể để con gái mình chấp nhận cảnh chồng có con riêng. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được: Tôi đã làm gì sai?

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