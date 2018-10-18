Gửi những người chồng luôn nghĩ vợ mình ‘ở nhà và chẳng làm gì cả’

Tâm sự gia đình 18/10/2018 10:25

Đàn bà ở nhà chăm con và làm việc nhà mệt mỏi lắm. Các anh sẽ không biết rằng, trong những chuỗi ngày ở nhà ấy, họ đã bao lần khóc nghẹn vì quá mệt mỏi và cô đơn.

Đàn ông khi cưới vợ luôn mạnh miệng rằng sẽ yêu thương và che chở vợ suốt đời. Nhưng khốn khổ thay, ngay cả những điều vô cùng nhỏ bé và giản dị chưa chắc đàn ông đã hiểu. Sinh ra phận đàn bà đã khổ, làm đàn bà ở Việt Nam còn khổ sở hơn gấp bao nhiêu lần.

Gửi những người chồng luôn nghĩ vợ mình ‘ở nhà và chẳng làm gì cả’ - Ảnh 1
Đàn bà đau lòng biết bao nhiêu khi nghe hai từ "ăn bám" từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ở các nước phương Tây, khi xã hội càng phát triển thì đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng. Công bằng ngay trong việc phân chia công việc nhà. Khốn khổ thay, nhiều đàn ông Việt Nam – những người luôn cho rằng mình là đấng nam nhi thì mặc định rằng việc nhà là việc của đàn bà. Nấu ăn, chăm con, giặt giũ, bao nhiêu việc không tên ấy đều quàng lên vai phụ nữ.

Đàn bà đi làm, ngày 8 tiếng ở cơ quan nhưng về nhà vẫn gồng mình lên làm việc. Nhưng ít ra những người phụ nữ ấy còn được công nhận về công sức của mình. Còn những người đàn bà nghỉ việc xã hội, ở nhà chăm con thì lại mặc nhiên quàng vào người hai từ “ăn bám”. Đàn bà làm việc nhà đã mệt, mỗi khi nghe chồng nói “vợ tôi ở nhà chẳng làm gì cả” lại đau lòng biết bao nhiêu.

Đàn ông à, đúng là vợ cách anh ở nhà “chẳng làm gì cả”. Mỗi sáng, khi các anh còn say ngủ, cô ấy đã dậy thật sớm. Đi chợ, tất bật với bữa sáng. Trong khi các anh đủng đỉnh thức dậy đánh răng, đủng đỉnh vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại đọc tin tức trên mạng thì vợ anh đang tất bật cho con ăn.

Gửi những người chồng luôn nghĩ vợ mình ‘ở nhà và chẳng làm gì cả’ - Ảnh 2
Có những ngày, đàn bà khóc nghẹn vì quá mệt mỏi và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi các anh đi làm rồi, hẳn các anh sẽ nghĩ ra một viễn cảnh vợ mình ở nhà thảnh thơi xem phim, khi con mình “ngủ ngon như cún con say sữa” thì vợ nằm lướt web hay tranh thủ ngủ. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của các ông chồng vô tâm thôi! Thử một ngày ở nhà “chẳng làm gì cả” các anh hẳn sẽ thấy việc đi làm kiếm tiền còn dễ hơn nhiều.

Chăm một đứa bé còn nhỏ, vợ anh sẽ quay cuồng với việc cho ăn, ngủ, thay tã bỉm, tắm rửa. Tranh thủ những giờ phút con ngủ để làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp. Nhiều khi vợ anh phải vừa bế con vừa ăn, vừa ru con ngủ vừa tranh thủ uống một bịch sữa lót dạ cho qua cơn đói. Nhiều khi đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải vội vàng vì con khóc thét.

Và ban đêm, anh có thể ngủ ngon và tự hào rằng mình có một ngày làm việc rất trọn vẹn thì vợ anh vẫn tiếp tục công cuộc làm mẹ của mình. Chỉ có ai có con nhỏ mới thấu những cảnh đêm trường. Con nhỏ xíu, hai ba tiếng bú mẹ một lần. Lớn hơn một chút, cữ bú có giãn ra nhưng người mẹ vẫn làm “bò sữa”. Nhiều đêm rạc người vì con đòi ăn, quấy khóc. Chẳng đêm nào, vợ anh có giấc ngủ ngon. Nhưng đến sáng hôm sau, vòng quay tất bật ấy lại bắt đầu.

Gửi những người chồng luôn nghĩ vợ mình ‘ở nhà và chẳng làm gì cả’ - Ảnh 3
Đàn ông nghĩ vợ mình ở nhà "không làm gì cả" là những kẻ vô tâm và tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bước ra ngoài xã hội kiếm một công việc để làm thì dễ dàng. Nhưng ai sẽ thay người mẹ chăm sóc đứa con của mình? Đàn bà ở nhà chăm con và làm việc nhà mệt mỏi lắm. Các anh sẽ không biết rằng, trong những chuỗi ngày ở nhà ấy, họ đã bao lần khóc nghẹn vì quá mệt mỏi và cô đơn. Đàn ông luôn tự hào rằng mình đi làm, gánh vác kinh tế để vợ ở nhà “không làm gì cả” là những kẻ vô tâm và tàn nhẫn với vợ.

Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao?

Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao?

Đàn bà luôn nghĩ nếu không sống cho mình thì ít nhất cũng sống cho con. Họ không muốn con sinh ra phải thiếu tình thương của cha. Tôi cũng vậy, không thể ly hôn vì nghĩ cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn bà ăn bám đàn bà ở nhà chồng nuôi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm