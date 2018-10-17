Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao?

Tâm sự gia đình 17/10/2018 15:23

Đàn bà luôn nghĩ nếu không sống cho mình thì ít nhất cũng sống cho con. Họ không muốn con sinh ra phải thiếu tình thương của cha. Tôi cũng vậy, không thể ly hôn vì nghĩ cho con.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngày còn nhỏ tôi phải đi làm thuê mướn để phụ giúp gia đình. Tôi vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí. Học đến năm 12 tôi phải nghỉ học để đi làm công nhân. Số phận đưa đẩy, tôi đã gặp được anh. Tìm hiểu nhau một thời gian chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao? - Ảnh 1
Số phận đưa đẩy cho tôi gặp anh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới cưới nhau anh luôn chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng và tôi rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Tôi ước rằng hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bắt đầu thay đổi. Anh rượu chè, cờ bạc suốt ngày. Ngày nào không có tiền đi nhậu, anh lấy của tôi. Tôi không cho thì anh liền đánh đập. Vì đau quá tôi đành phải lấy vài chục ngàn đồng tiết kiệm mỗi ngày để đưa cho anh.

Mỗi ngày tôi luôn ru rú lo sợ, sợ bị đánh, sợ bị anh hành hạ. Một mình chăm sóc cho con đã mệt, đằng này thêm gánh nặng từ chồng, tôi thật sự kiệt sức. Có đôi lúc tôi nghĩ đến cái chết hoặc ôm con bỏ đi. Thế nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến những đứa em còn đang học dang dở tôi phải cố gắng làm việc. Đời tôi đã bất hạnh lấy một người chồng không ra gì, tôi không để những đứa em đi vào đường mòn của mình.

Cuộc đời, khi bạn không học cao rất hay bị khinh thường. Làm công nhân không phải dễ dàng gì. Để kiếm được đồng lương mỗi tháng, tôi phải nghe chửi mỗi ngày nếu làm sai. Đời tôi như dòng nước đục, chẳng biết bao giờ mới được trong. Khó khăn chồng chất, cứ tưởng lấy chồng về nương tựa nhờ chồng, ai dè lại càng khổ hơn.

Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao? - Ảnh 2
Uống rượu say xỉn, anh thường xuyên đánh tôi - Ảnh minh họa: Internet

Có lần, không biết nghe ai nói, anh ta nghi ngờ tôi ngoại tình. Dù tôi giải thích như thế nào đi chăng nữa anh cũng không nghe. Một tay nắm tóc, tay kia tát vào mặt tôi. Anh ta kéo tóc tôi lê lết ngoài sân, mặc cho tôi có cầu xin, mặc cho tôi la lên vì đau đớn. Anh ta ra tay đánh tôi đến khi nào kiệt sức thì thôi.

Đôi lần tôi đòi ly hôn nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Rồi anh dỗ ngọt tôi rằng: “Anh xin lỗi, từ này không đánh em nữa, anh không khiến em phải đau lòng nữa. Anh sẽ bỏ rượu chè, cờ bạc chỉ mong em và con đừng rời xa anh, anh sẽ cố gắng làm ăn”. Nghe những lời đường mật ấy, tôi như được ru vào niềm hạnh phúc thèm khát bấy lâu nay. Và thế là tôi răm rắp nghe lời anh không đòi ly hôn nữa. Nhưng lời hứa ấy của anh ta chỉ vọn vẹn đúng một tuần. Sang tuần thứ hai, tôi tiếp tục bị anh ta hành hạ, đánh đập không thương tiếc.

Chồng uống rượu say đánh đập mỗi ngày, tôi phải làm sao? - Ảnh 3
Tôi phải làm gì đây khi quá đau đớn và mệt mỏi với cuộc sống hiện tại? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà luôn nghĩ nếu không sống cho mình thì ít nhất cũng sống cho con. Họ không muốn con sinh ra phải thiếu tình thương của cha. Tôi cũng vậy, không thể ly hôn vì nghĩ cho con. Bây giờ tôi nên làm gì? Có nên tiếp tục sống chung với chồng hay ẵm con bỏ đi biệt xứ? Tôi thật sự rất hoang mang.

Đàn bà đừng ép mình thay đổi để có được tình yêu của người đàn ông

Đàn bà đừng ép mình thay đổi để có được tình yêu của người đàn ông

Và một khi lòng dạ đàn ông thay đổi, dù bạn làm gì, thay đổi như thế nào cũng chẳng khiến họ hài lòng. Và cuối cùng, điều bạn còn lại chỉ là một con người không giống mình và một trái tim vỡ nát vì sự bội phản.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vũ phu đàn ông đánh vợ vợ chồng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 26 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 51 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm