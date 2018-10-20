Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình

Phụ nữ yêu 20/10/2018 10:16

Phụ nữ tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông bởi con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa...

Có rất nhiều người phụ nữ sau ly hôn vẫn còn thương nhớ chồng cũ, mặc dù rất hận. Họ thương nhớ vì đã từng hạnh phúc, đôi lần được yêu thương chiều chuộng và chở che. Nhưng họ hận vì hạnh phúc nhỏ bé của một gia đình bị người chồng ngoại tình phá vỡ. Thử hỏi họ có thương tiếc hay không?

Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình - Ảnh 1
Nhiều người vẫn còn thương người cũ mặc dù hận - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói “Đời phụ nữ, đi hết thảy ba vạn dặm sông cũng chỉ mong gặp được người đàn ông vì yêu mình mà bước qua vũng nước. Mưa rơi ngàn trượng vẫn che chắn mình khô sạch gót chân”. Đúng vậy, phụ nữ khi bước vào hôn nhân đều đã xác định rõ điều này. Vì yêu mà cưới, vì biết đấy là người chồng luôn đi cùng họ trên những chặng đường gian nan, sẽ che chắn họ khi mưa đến, sẽ ôm lấy họ khi giông bão ngập tràn.

Không có phụ nữ nào bước đên hôn nhân mà không cần tình yêu cả. Thế nhưng trong hôn nhân nếu tình yêu đó bị người đàn ông phá vỡ, đem tình yêu duy nhất của vợ chia sẻ với người đàn bà khác thì người đàn ông đó chỉ đáng bỏ đi. 

Phụ nữ không nên sai lầm thêm lần nữa khi quyết định tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình. Con người ta luôn có những thói quen bất định, khi đã quen với những điều đã từng làm thì khó có thể mà thay đổi được, nên phụ nữ đừng bao giờ hi vọng người chồng cũ đã từng ngoại tình sẽ đổi thay. Tái hôn với người chồng cũ chẳng khác nào tự đào mộ chôn lấy mình. Vết thương da thịt nào cũng sẽ lành chỉ có nỗi đau trong lòng còn mãi mãi. 

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Chồng cũ là đồ cũ cho dù có đánh bóng thế nào đi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn tái hôn với người chồng cũ, phụ nữ nên cân nhắc thật kĩ. Một là bạn được sống tự do, tự tại một mình chăm sóc con. Hai là tái hôn với người chồng cũ thì hãy trang bị cho mình một tinh thần thép, lơ đi khi anh ta ngoại tình, phụ bạc và chịu đựng một mình suốt quãng đời còn lại. Liệu bạn có dám không?

Phụ nữ đừng ngu ngốc đi tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình, chẳng được gì, chỉ được vết thương cắt ngày càng sâu. Phụ nữ nên nhớ nước đục sau khi thanh lọc cũng có thể thành nước trong, nhưng khi lòng người đàn ông thay lòng dù có “thanh lọc” cũng như không.

Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình - Ảnh 3
Đàn bà có thể sai lầm một lần nhưng nhất định đừng để sai lầm đó lặp lại - Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ thì vẫn là đồ cũ dù có đánh bóng thế nào. Phụ nữ tái hôn với người chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông, con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa, chỉ có bông hoa tàn lụi sau những ngày tỏa hương vươn lên đón ánh nắng mà thôi.

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