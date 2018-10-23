Phụ nữ dại coi ly hôn là kết thúc, phụ nữ khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu

Tâm sự gia đình 23/10/2018 10:40

Tôi nhìn mình trong gương tàn tạ, nhìn hai đứa con còm nhom, gầy đét sau bao tháng ngày vật vã cùng mẹ. Tôi sai rồi! Chồng thì có thể dứt bỏ nhưng tôi còn có hai báu vật bên mình còn quý giá hơn.

Ly hôn – đồng nghĩa với đau khổ và mất mát. Đàn bà cực chẳng đã mới phải chọn con đường đầy gai góc và khổ sở này. Ly hôn như một chiếc dây thòng lọng siết chặt mọi niềm vui, hạnh phúc và cũng giết chết đi hi vọng của đàn bà.

Phụ nữ dại coi ly hôn là kết thúc, phụ nữ khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu - Ảnh 1
Ly hôn đồng nghĩa với việc bao nhiêu hy vọng và hạnh phúc của đàn bà tan biến - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng là một người đàn bà bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình với trái tim vỡ nát. Giờ đây, những kỉ niệm đẹp, những tháng ngày hạnh phúc lại là những điều dằn vặt nhất. Đàn bà trong khổ sở thường tự tìm cho mình một chỗ bám víu dù là những điều đã cũ. Tôi cũng đã từng vịn vào những điều cũ đó để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình: Chồng tôi từng rất tốt, anh ấy rất thương con…

Nhưng, có một cuộc hôn nhân nào trọn vẹn khi một người đập bể, còn người kia cố mò mẫm từng viên gạch từng đống đổ nát để xây lại? Cuối cùng, tôi bất lực nhìn cuộc hôn nhân của mình rơi xuống vực thẳm. Tôi kiệt sức rồi, cố gắng nữa, tiếp tục níu kéo gìn giữ nữa thì cũng chẳng thể làm lành lại một hạnh phúc vốn đã rách nát.

Chồng tôi đó - người mà tôi từng thương yêu vô cùng giờ đây xa lạ vô cùng. Anh đã chẳng còn biết người đàn bà bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Đàn ông vô tâm, người vợ có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên đàn ông vô tâm với vợ nhưng lại đặt trọn tâm trí cho một người đàn bà khác thì còn sự đả kích nào lớn hơn? Người đàn bà đi qua mưa nắng, cùng anh san sẻ biết bao vui buồn rốt cuộc không bằng mối tình đầu.

Anh giữ trong tim hình bóng của người khác ngay lúc ôm vợ. Anh nhắn tin với người cũ ngay lúc vợ nằm bên cạnh. Anh dùng tình yêu để biện minh cho hành động lên giường với người đàn bà đó. Trớ trêu thay, cô kia cũng có chồng có con rồi. Cuối cùng, vì sự ích kỉ, nhân danh thứ tình yêu thấp kém của mình để rồi phá nát hạnh phúc gia đình. Khiến những đứa con bơ vơ, lạc lõng.

Phụ nữ dại coi ly hôn là kết thúc, phụ nữ khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu - Ảnh 2
Chồng tôi và người đàn bà đó đã nhân danh tình yêu đã phá nát hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc ly hôn, tôi đau đớn và tuyệt vọng. Tôi như con thú bị thương, nằm trong hang và liếm láp chính nỗi đau của mình. Sao thế giới này toàn dối trá và lọc lừa, sao con người lại tàn nhẫn và ích kỉ đến như thế? Tôi lạc lõng ngay trong đám bạn của mình, ở công ty cũng chẳng thể hòa nhập nổi với những cuộc vui. Ngay thời khắc kí vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ niềm hạnh phúc của mình cũng đã kết thúc.

Bạn bè nhiều người an ủi, động viên nhưng tôi không vui nổi. Chỉ khi đứa bạn thân nói như giội nước vào mặt tôi mới tỉnh ngộ: “Mày nhìn mày trong gương đi, xem có ra hình người không? Đau khổ vật vã hay mày có chết đi thì ngay trong lúc đó chồng cũ của mày đang thăng hoa trong cảm giác lên đỉnh với nhân tình. Mày buồn thì mày khổ, con mày khổ. Chỉ có đàn bà ngu ngốc mới xem ly hôn là kết thúc thôi. Lẽ ra mày phải ăn mừng khi tống cổ được thằng chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời mày chứ?”.

Tôi chợt tỉnh ngộ. Nhìn mình trong gương tàn tạ, nhìn hai đứa con mình còm nhom, gầy đét sau bao tháng ngày vật vã cùng mẹ. Tôi sai rồi! Chồng thì có thể dứt bỏ nhưng tôi còn có hai báu vật bên mình còn quý giá hơn. Tôi đứng dậy sau những tháng ngày u uất, nấu cho con bữa cơm thật ngon lành.

Phụ nữ dại coi ly hôn là kết thúc, phụ nữ khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là sự khởi đầu cho những ngày tháng tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra rằng, chẳng có ngày tận thế nếu bản thân mình không cho phép. Tôi không thể lường được lòng người bạc bẽo, mọi sóng gió ập đến nhưng tôi có quyền chọn cho mình một thái độ tích cực để đối diện. Đàn bà dại xem ly hôn là kết thúc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là khởi đầu cho những ngày tháng tươi đẹp hơn!

Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình

Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình

Chị khổ nhưng con chị sung sướng, vẫn được đi học, đêm đêm vẫn yên giấc, vẫn lớn lên đủ cha đủ mẹ. Đàn bà có con, đổi bao nhiêu đắng chát, khổ đau để cho mình yên ấm vẫn cam lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn đàn bà sau ly hôn cách để đàn bà hạnh phúc ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 11 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 17 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 42 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm