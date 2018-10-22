Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình

Tâm sự gia đình 22/10/2018 11:51

Chị khổ nhưng con chị sung sướng, vẫn được đi học, đêm đêm vẫn yên giấc, vẫn lớn lên đủ cha đủ mẹ. Đàn bà có con, đổi bao nhiêu đắng chát, khổ đau để cho mình yên ấm vẫn cam lòng.

Trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời buộc phải đưa ra lựa chọn, con người ta sẽ bộc lộ được bản chất của mình. Đàn ông luôn miệng nói rằng thương vợ, thương con nhưng rồi họ sẽ chọn những gì tốt nhất cho họ. Còn đàn bà, khi có con, họ sẽ quên cuộc đời mình chỉ để sống cho con.

Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình - Ảnh 1
Đàn ông luôn miệng nói thương vợ con nhưng rồi cũng lựa chọn những gì tốt nhất cho mình  - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã từng nghĩ chị hàng xóm của mình là người đàn bà ngu ngốc. Ngu ngốc khi chấp nhận sống chung với một người chồng tệ bạc đến vậy. Anh ta ngoại tình, khi chị bắt gặp anh ta không những không xấu hổ còn tuyên bố: “Hoặc ly dị hoặc chấp nhận sống như thế". Anh ta trên danh nghĩa là chồng chị, vẫn chu cấp tiền nuôi con nhưng vẫn có nhân tình bên ngoài. Nếu là tôi hẳn đã điên tiết tát cho anh ta vài bạt tai rồi dắt con ra khỏi nhà. Còn chị, gật đầu đồng ý trong nước mắt.

Một lần vài tôi bắt gặp chị khóc. Nhìn thấy tôi, chị lau vội dòng nước mắt rồi nói cười giả lả. Tôi biết chị đau, biết lòng chị tê tái khi sống với chồng. Nhưng tại sao chị không bỏ anh ta đi? Sống với anh ta có ngày nào vui mà phải cam chịu như vậy? Một lần, tôi mạnh dạn nói với chị như thế. Chị nhìn tôi rồi lắc đầu: “Em chưa làm mẹ nên không hiểu được đâu, chị còn con của chị nữa em à!”.

Ba mẹ chị sống kiếp thương hồ, buôn bán trên ghe kiếm sống. Những tưởng cuộc đời chị cũng lênh đênh như thế cho đến khi gặp chồng chị bây giờ. Anh có nhà cửa, có đất đai trên bờ. Chị và anh ấy cưới nhau, có cuộc sống ổn định. Hai đứa con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của chị.

Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình - Ảnh 2
Chị ngậm đắng nuốt cay mà sống với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng ngoại tình, chị bắt được cảnh trai trên gái dưới nhưng rồi cũng ngậm đắng nuốt cay mà sống. Đàn bà có chồng ngoại tình, dĩ nhiên là đau nhưng chị còn có nhiều thứ để lo hơn là ngồi đó mà ôm nỗi đau khổ của mình. Li hôn rồi hai đứa con chị sẽ ở đâu? Chị lấy gì để nuôi chúng nó? Nhiều người nói bỏ chồng rồi dắt con đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con. Chị ít học, chẳng biết làm gì ngoài ba nghề dùng sức tay chân. Chị không sợ khổ, càng không sợ mình sẽ nghèo nhưng còn con chị thì sao? Ba mẹ chị vẫn lênh đênh trên sông, chị thấu hiểu cảnh sống cực khổ ấy.

Chị sợ con mình không được đi học, sợ con mình khổ, sợ lớn lên thiếu thốn vì ít chữ như mẹ. Thì thôi, chị cắn răng ở với chồng. Chị khổ nhưng con chị sung sướng, vẫn được đi học, đêm đêm vẫn yên giấc, vẫn lớn lên đủ cha đủ mẹ. Đàn bà có con, đổi bao nhiêu đắng chát, khổ đau để cho mình yên ấm vẫn cam lòng.

Đàn bà sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình - Ảnh 3
Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bây giờ mới thật sự hiểu cho nỗi lòng của người đàn bà mình từng cho là “ngu ngốc”. Tôi càng thương chị bao nhiêu lại thấy chồng chị tệ bạc bấy nhiêu. Rốt cuộc thì anh ta vẫn không sợ người ta dị nghị, không sợ xấu hổ với con cái vẫn cứ sống vì bản thân của mình. Anh ta có nhân tình để thỏa mãn ham muốn xác thịt, có một gia đình và người vợ vẫn tần tảo lo cho con mình. Như thế không phải là sung sướng hay sao? Còn đàn bà như chị, quên mình đi sống chỉ vì con.

Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình

Đàn bà đừng ngu ngốc tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình

Phụ nữ tái hôn với chồng cũ đã từng ngoại tình, đau mình và tội con. Sai lầm lần một, chứ đừng sai lầm lần hai. Đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông bởi con ong sau khi hút mật sẽ chẳng đoái hoài bông hoa...

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà vì con đàn bà cam chịu đàn ông ngoại tình đàn bà ngu ngốc người chồng tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 11 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 17 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 42 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm