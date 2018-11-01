Bí mật của đàn ông, càng biết ít càng đỡ đau lòng

Tâm sự gia đình 01/11/2018 14:00

Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều sẽ chỉ khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

Chị từng nghĩ giá như đừng tò mò quá khứ, đừng lén xem điện thoại của chồng thì mình đã bớt đau lòng. Đàn ông ấy mà, ai rồi cũng có những bí mật của riêng mình. Nhẹ thì quá khứ yêu nhiều cô, ngủ với nhiều người. Còn như chị, chết trân khi biết chồng mình vẫn còn ngủ với kẻ gọi là “người yêu cũ”.

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Chị đau lòng khi phát hiện ra bí mật của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị là một người đàn ông rất tốt và tử tế. Ngày cưới, ba mẹ và họ hàng đều vui mừng khi chị có được một người chồng vững chãi để nương dựa. Chồng không giàu nhưng anh là người biết lo toan và chăm chỉ. Sau giờ làm anh còn tranh thủ phụ việc nhà cho chị. Chị rất hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình có.

Thế nhưng, trớ trêu thay chị lại biết những bí mật của chồng đằng sau bức màn tử tế. Một lần dọn dẹp lại tủ đồ của chồng, chị phát hiện ra một bức ảnh chồng chụp với cô gái khác. Cô ta là ai mà bức ảnh này chồng chị gìn giữ đến thế? Hờn ghen nổi lên, chị dắt em gái chồng đi ăn rồi cất công dò hỏi. Cuối cùng cũng biết cô gái ấy từng có một quãng thời gian yêu sâu đậm chồng chị.

Lẽ ra chị chỉ nên biết chừng đó. Nhưng lòng chị vẫn không yên. Hẳn là chồng chị còn yêu, còn thương nên mới gìn giữ cẩn thận tấm ảnh kỉ niệm. Chị lọc trên danh sách bạn bè kết bạn Facebook với chồng, buồn khi biết hai người có theo dõi nhau. Vậy là chồng chị vẫn chưa quên người cũ.

Bí mật của đàn ông, càng biết ít càng đỡ đau lòng - Ảnh 2
Chồng chị lén lút qua lại với kẻ gọi là "người yêu cũ" - Ảnh minh họa: Internet

Một lần chồng chị đi làm, vì vội nên anh để quên điện thoại ở nhà. Chị lấy xem và sững người khi trên đó còn lưu rất nhiều tin nhắn của anh với người cũ. “Sống với vợ nhưng anh lúc nào cũng nghĩ đến em”, “giá như ngày đó mình đừng vì một chút hiểu lầm mà vội chia tay thì giờ đây đâu phải lén lút…”. Lòng chị như xát muối khi đọc từng dòng tin họ nhắn cho nhau. Chị đánh rơi điện thoại khi lướt đến tấm hình hai người ôm nhau khỏa thân trong nhà nghỉ.

Chồng chị đây sao? Người chồng luôn thương yêu vợ con hết mực và chưa từng khiến chị buồn lòng. Hóa ra lâu nay mọi thứ chỉ là giả dối. Đau đớn quá, chị trách chồng xong lại quay ra trách móc chính mình. Nếu như chị đừng có tò mò, đừng cố tìm hiểu, cứ sống với sự tử tế, thương yêu đó thì có phải bớt đau lòng hơn không? Bây giờ chị phải làm sao đây, giả vờ như không biết để gia đình êm ấm như xưa? Hay phơi bày mọi chuyện rồi gia đình đổ vỡ?

Bí mật của đàn ông, càng biết ít càng đỡ đau lòng - Ảnh 3
Phải chăng đàn bà đừng nên tò mò, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng có những bí mật của mình. Dường như có nhiều con người cùng tồn tại song song trong họ. Yêu vợ đấy, thương con đấy nhưng vẫn ham mê tình dục, lén lút lên giường với kẻ khác. Phải chăng đàn bà chúng ta không nên tò mò, hãy cứ sống với phần tử tế chồng dành cho mình? Bởi bí mật của đàn ông, càng biết nhiều sẽ chỉ khiến đàn bà đau thắt ruột gan.

Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời

Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời

Đàn bà yêu con bằng chính tất cả những gì mình có, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Mua một thỏi son, một chiếc váy đẹp đàn bà cầm lên, đặt xuống nhưng chẳng hề tiếc khi mua những thứ tốt nhất cho con. Vì con, đàn bà có thể quên đi cả những nỗi đau khổ, bất hạnh của mình.

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