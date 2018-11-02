Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai?

Phụ nữ yêu 02/11/2018 11:40

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai khi cứ yêu người đàn ông kia đến mức mù quáng? Một người vì nghĩ nghĩa vợ chồng, nghĩ cho con cái mà tha thứ. Người kia thì dâng cả thanh xuân cho một kẻ chẳng ra gì.

Chân dung của một người đàn ông ngoại tình sẽ như thế nào? Khi ở bên nhân tình luôn diễn vai một người đàn ông bất hạnh, không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Anh ta luôn đau khổ và khao khát tìm kiếm một người đàn bà thấu hiểu và sẻ chia với mình. Và anh sẽ rỉ vào tai nhân tình: “Em mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Giá như anh gặp em sớm hơn thì mọi chuyện đã khác…”.

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Anh ta luôn rỉ vào tai nhân tình rằng cô ấy mới chính là tình yêu đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba lúc đấy, trong lòng chẳng chút hoài nghi. Thương người đàn ông và khao khát muốn được bù đắp vào phần anh ta thiếu trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Người thứ ba bây giờ không chỉ còn là những người đàn bà ham của, hám tiền. Cô nhân tình nhiều khi có tiền, có địa vị và họ không cần điều gì ở đàn ông ngoài cái gọi là tình yêu. Vì thế, họ nguyện ở bên, nguyện yêu thương mà chẳng cần danh phận.

Còn với vợ, lỡ như bị phát hiện ngoại tình anh ta lại vào một vai diễn khác. Viện ra bao nhiêu lí do để bao biện cho tội lỗi của mình: “Ả đàn bà kia lẳng lơ mồi chài, anh không thể cưỡng mình được”, “do anh say rượu không làm chủ được mình”. Và rồi, anh ta sẽ tỏ ra hối hận ngập tràn và tìm mọi cách để chuộc lỗi. Anh ta sẽ nắm tay vợ và nói rằng trên cuộc đời này chỉ yêu mỗi một người đàn bà là vợ, sẽ cố gắng bù đắp những lỗi lầm qua.

Đàn bà muôn đời nhẹ dạ. Vợ rồi sau những giờ phút ghen tuông, đau khổ rồi cũng gạt nước mắt tha thứ cho chồng. Đàn bà khi đã làm vợ, khi đã có con thì đâu phải muốn bỏ là bỏ. Thôi thì, cuộc đời ai không lỗi lầm, nhất là đàn ông ai chẳng có những phút giây ngoài vợ. Dù sao anh ấy cũng đã biết lỗi, cũng là người cha, người chồng tốt.

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Lỡ bị phát hiện ngoại tình, đàn ông sẽ ra sức thề thốt và hứa hẹn bù đắp cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Với nhân tình anh ta sẽ hứa hẹn tương lai bỏ vợ, với vợ lại thề thốt cắt đứt với nhân tình. Nhưng đàn ông có tính trăng hoa dễ gì từ bỏ được miếng mồi thơm? Và rồi, rốt cuộc cả vợ và nhân tình đều nghĩ mình là người đàn bà được anh ta thương yêu nhất. Lòng họ lại có chút tự mãn khi so sánh với người kia: Mình quan trọng nhất, được yêu thương nhiều nhất… Cả hai đều ra sức nâng niu, vun đắp vì sợ lỡ mình chưa đủ quan tâm anh ta lại chạnh lòng so sánh với người kia.

Rốt cuộc thì chỉ có gã đàn ông tham lam kia là được lợi nhất. Nhân tình cho anh ta những phút giây mê đắm của xác thịt. Còn về nhà, lại có một người phụ nữ lo toan vun vén cho mình. Vợ chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Người ta nói đàn ông ngoại tình là đàn ông dại nhưng thực ra còn ai khôn ngoan hơn anh ta?

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai? - Ảnh 3
Vợ hay nhân tình thì cũng đều là nạn nhân của một kẻ tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai khi cứ yêu người đàn ông kia đến mức mù quáng? Người vì nghĩ nghĩa vợ chồng, nghĩ cho con cái mà tha thứ. Người kia thì dâng cả thanh xuân cho một kẻ chẳng ra gì. Câu trả lời rằng cả hai đều dại như nhau. Bởi vì, vợ hay nhân tình cũng đều là nạn nhân của một kẻ tham lam, tàn nhẫn.

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Đàn bà có được bao nhiêu năm trong quãng đời của mình để được yêu thương, nâng niu? Hà cớ gì hai tay dâng tuổi trẻ cho một người đàn ông chẳng ra gì? Nếu thương em, người ta vĩnh viễn không bao giờ để em mang danh kẻ giật chồng.

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