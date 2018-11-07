Lòng người bạc bẽo thì đàn bà càng phải biết thương mình

Phụ nữ yêu 07/11/2018 14:18

Đàn bà à, làm người tốt thôi chứ đừng tốt quá! Yêu thương vừa đủ chứ đừng biến tình yêu thành sự hy sinh. Thế giới rộng lớn bao la đếm được có bao nhiêu người thương mình thật lòng?

Phụ nữ đa phần sống thiên về tình cảm. Quý mến ai, yêu thương ai họ sẽ dốc lòng, dốc sức vì mối quan hệ đó. Với người đàn ông của đời mình, họ sẽ yêu đến quên mất bản thân. Với bạn bè sẽ sống hết mình. Thế nhưng, trong cuộc sống đâu phải cứ tin, cứ yêu rồi người khác cũng đối đãi với mình bằng cả tấm chân tình như mình đã làm với họ.

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Chị tôi luôn sống vì người khác, giúp đỡ họ hết khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người chị rất hiền lành. Chị được mọi người rất yêu mến. Đồng nghiệp trong công ty thì vô cùng tin tưởng chị. Mỗi lần ai có việc gì cần giúp đỡ chị chẳng bao giờ từ chối. Chị tốt đến mức ngây ngô. Và một lần, chính tai tôi đã nghe đồng nghiệp chị nói với nhau trong thang máy: “Ôi con đó nó vừa dại vừa ngu. Ai nhờ gì cũng làm...”. Sợ chị buồn nên tôi không nói lại.

Chị có một người bạn thân gặp đổ vỡ trong hôn nhân. Thương bạn đang sống trong chuỗi ngày tuyệt vọng, sau giờ làm chị còn đón con, nấu nướng giúp bạn. Thấy bạn ngày nào cũng khóc sưng mắt, chị chạnh lòng kéo về nhà mình. Nấu những món ăn ngon, mở phim hài cùng xem với bạn. Thậm chí chị còn bảo chồng sang phòng con trai ngủ để mình nằm với bạn.

Một lần, chị điếng người khi đọc tin nhắn bạn gửi cho chồng mình. Đại ý là bạn than buồn chán, mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời. Bạn chạnh lòng khi thấy gia đình anh hạnh phúc. Giá như bạn cũng có một người đàn ông biết lo toan, yêu thương như thế.

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Tin bạn, suýt nữa chị mất luôn cả chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chị đủ thông minh để nhận ra đằng sau những tin nhắn đó là sự ve vãn, mời gọi. Bởi đàn ông nào không thấy mình cần che chở, muốn dang tay bảo vệ một người đàn bà yếu đuối, cô độc. Chị đã đối đãi với bạn hết mình, mà bạn đằng sau lại mồi chài chồng chị. May sao, chị phát hiện ra sớm chứ cứ dẫn bạn về nhà rồi mất chồng lúc nào không hay.

Tôi nhớ có đọc được một câu, đại ý thế này: “Cứ sống thật tốt rồi trời cao ắt có an bài”. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời này đủ dài, đủ rộng không để cứ sống dốc lòng, dốc sức vì người khác? Như chị tôi từng nói: “Mình tốt với người ta là chuyện của mình, còn người ta đối đãi với mình ra sao là chuyện của họ”. Nhưng tốt đến mức quên mình, tốt đến mức suýt nữa mất chồng thì có nên không?

Có những người đàn bà cố gắng đến kiệt sức để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với chồng. Tự nhủ rằng chỉ cần mình tốt thêm một chút, yêu thương thêm một chút rồi người chồng sẽ nhận ra mà quay về. Có những người đàn bà cả đời ôm trong lòng những thương tổn, những nỗi đau không ai thấu để vẹn tròn mọi thứ. Chỉ cần cha mẹ an lòng, con cái sống đủ cha đủ mẹ thì đàn bà đau khổ đến mấy cũng chịu được.

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Cuộc đời này đếm được có bao nhiêu người thương mình thật lòng? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, cuộc đời này không đủ dài, đủ rộng để chúng ta cứ mãi suy nghĩ cho người khác mà chẳng nhận được gì về mình. Làm người tốt thôi chứ đừng tốt quá! Yêu thương vừa đủ chứ đừng biến tình yêu thành sự hi sinh. Thế giới rộng lớn bao la đếm được có bao nhiêu người thương mình thật lòng? Lòng người khó đoán, bởi vậy đàn bà hãy biết thương mình nhiều hơn nữa!

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