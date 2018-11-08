Phụ nữ à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm mà cô đơn trọn đời

Phụ nữ yêu 08/11/2018 10:51

Đàn bà thương mình một mà thương con tới mười. Sợ con khổ, sợ con thiếu thốn nên cứ ôm lấy danh phận vợ chồng mà sống. Nhưng càng làm như thế, cuộc đời đàn bà lại phải chịu cô đơn đến bao giờ?

Đàn bà có nhiều lúc thấy mình trơ trọi, bơ vơ. Nỗi cô đơn không người chia sẻ, không người thấu hiểu nhiều khi còn đáng sợ hơn những lúc trong túi không có một đồng. Phụ nữ nhiều người gồng mình lên mạnh mẽ nhưng trong lòng họ vẫn biết rằng mình cần một bờ vai, cần người quan tâm thấu hiểu đến mức nào.

Phụ nữ à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm mà cô đơn trọn đời - Ảnh 1
Đàn bà sau chia ly, đổ vỡ thường rất dễ tìm một bờ vai để lấp đi nỗi cô đơn trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau chia tay, sau đổ vỡ, tâm trạng chán chường tuyệt vọng thường rất dễ ngã vào lòng một người đàn ông khác. Chẳng phải yêu, cũng chẳng phải quá cần nhưng để lấp đi nỗi cô đơn chất chứa trong lòng. Đàn bà sợ nếu một mình biết đâu mình chẳng thể đứng vững, rồi mình sẽ rơi vào bế tắc. Thôi thì ngã đại vào vòng tay ai đó để lòng mình vơi bớt cô đơn.

Nhưng tình yêu khi đàn bà cô đơn thường chẳng mấy khi có kết cục đẹp. Yêu nghĩa là cùng san sẻ, cùng vun vén cho mối quan hệ. Yêu là thấy mình vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người đó. Thế nhưng, giữa mối quan hệ như thế, đàn bà có thấy mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn không? Rồi khi tình yêu đổ vỡ, họ lại đau đớn, lại chìm trong những nỗi u uẩn khó lòng dứt bỏ được.

Có những người phụ nữ vì cô đơn mà yêu lầm người. Nhưng cũng có những người yêu lầm người mà chịu nỗi cô đơn tận cùng. Nghĩa là thanh xuân dốc cạn, mọi thứ mình có đã trút hết cho cuộc tình kia rồi. Để khi người ta quay lưng, phụ nữ vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng. Trên đời này sợ nhất cảm giác người thương yêu nhất phản bội. Đàn bà mất chỗ bám víu, mất hết niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời.

Phụ nữ à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm mà cô đơn trọn đời - Ảnh 2
Đàn bà yêu lầm người khổ một nhưng lấy nhầm người thì nỗi khổ ấy tăng lên cả trăm lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà biết mình yêu nhầm người thì hãy mạnh mẽ mà buông bỏ. Bởi yêu lầm thì khổ một nhưng lấy nhầm chồng thì khổ gấp trăm lần. Cái khổ ấy không chỉ cho riêng mình mà còn khổ cả con cái. Bao nhiêu người làm vợ, nằm cạnh chồng mà cô đơn vô cùng. Đêm trào nước mắt vì những vô tâm, ích kỉ thậm chí tàn nhẫn. Chồng của mình nhưng tâm trí không thuộc về mình.

Đàn bà lấy nhầm chồng có nên chịu đựng hay không? Đàn bà muôn đời yếu đuối, nhất là khi đã có con họ lại khó buông tay. Thương mình một mà thương con tới mười. Sợ con khổ, sợ con thiếu thốn nên cứ ôm lấy danh phận vợ chồng mà sống. Nhưng càng làm như thế, cuộc đời đàn bà lại phải chịu cô đơn đến bao giờ? Sống với chồng mà không thấy hạnh phúc, chỉ nhận về chua chát thì đàn bà phải biết tự giải thoát cho mình.

Phụ nữ à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm mà cô đơn trọn đời - Ảnh 3
Phụ nữ à, đau khổ hay hạnh phúc chính là do bản thân mình lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sống thiên về tình cảm. Nhưng đàn bà à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm người mà cam chịu cô đơn cả một đời. Vốn dĩ ta không thể lường hết được những biến động sẽ xảy đến với mình nhưng hạnh phúc, đau khổ là do mình lựa chọn chứ không phải bất kì – một người nào khác.

Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say

Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say

Trong chính con người mình, đàn bà 40 có nội lực mà ở lứa tuổi khác không có được. Đàn bà 40, biết nắm trong tay những điều quý giá và buông bỏ không hối tiếc những thứ khiến mình đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà yêu lầm người đàn bà lấy nhầm chồng cách để đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 49 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này