Phụ nữ à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm mà cô đơn trọn đời

Đàn bà thương mình một mà thương con tới mười. Sợ con khổ, sợ con thiếu thốn nên cứ ôm lấy danh phận vợ chồng mà sống. Nhưng càng làm như thế, cuộc đời đàn bà lại phải chịu cô đơn đến bao giờ?

Đàn bà có nhiều lúc thấy mình trơ trọi, bơ vơ. Nỗi cô đơn không người chia sẻ, không người thấu hiểu nhiều khi còn đáng sợ hơn những lúc trong túi không có một đồng. Phụ nữ nhiều người gồng mình lên mạnh mẽ nhưng trong lòng họ vẫn biết rằng mình cần một bờ vai, cần người quan tâm thấu hiểu đến mức nào. Đàn bà sau chia ly, đổ vỡ thường rất dễ tìm một bờ vai để lấp đi nỗi cô đơn trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sau chia tay, sau đổ vỡ, tâm trạng chán chường tuyệt vọng thường rất dễ ngã vào lòng một người đàn ông khác. Chẳng phải yêu, cũng chẳng phải quá cần nhưng để lấp đi nỗi cô đơn chất chứa trong lòng. Đàn bà sợ nếu một mình biết đâu mình chẳng thể đứng vững, rồi mình sẽ rơi vào bế tắc. Thôi thì ngã đại vào vòng tay ai đó để lòng mình vơi bớt cô đơn.

Nhưng tình yêu khi đàn bà cô đơn thường chẳng mấy khi có kết cục đẹp. Yêu nghĩa là cùng san sẻ, cùng vun vén cho mối quan hệ. Yêu là thấy mình vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người đó. Thế nhưng, giữa mối quan hệ như thế, đàn bà có thấy mình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn không? Rồi khi tình yêu đổ vỡ, họ lại đau đớn, lại chìm trong những nỗi u uẩn khó lòng dứt bỏ được. Có những người phụ nữ vì cô đơn mà yêu lầm người. Nhưng cũng có những người yêu lầm người mà chịu nỗi cô đơn tận cùng. Nghĩa là thanh xuân dốc cạn, mọi thứ mình có đã trút hết cho cuộc tình kia rồi. Để khi người ta quay lưng, phụ nữ vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng. Trên đời này sợ nhất cảm giác người thương yêu nhất phản bội. Đàn bà mất chỗ bám víu, mất hết niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời.

Đàn bà yêu lầm người khổ một nhưng lấy nhầm người thì nỗi khổ ấy tăng lên cả trăm lần - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà biết mình yêu nhầm người thì hãy mạnh mẽ mà buông bỏ. Bởi yêu lầm thì khổ một nhưng lấy nhầm chồng thì khổ gấp trăm lần. Cái khổ ấy không chỉ cho riêng mình mà còn khổ cả con cái. Bao nhiêu người làm vợ, nằm cạnh chồng mà cô đơn vô cùng. Đêm trào nước mắt vì những vô tâm, ích kỉ thậm chí tàn nhẫn. Chồng của mình nhưng tâm trí không thuộc về mình. Đàn bà lấy nhầm chồng có nên chịu đựng hay không? Đàn bà muôn đời yếu đuối, nhất là khi đã có con họ lại khó buông tay. Thương mình một mà thương con tới mười. Sợ con khổ, sợ con thiếu thốn nên cứ ôm lấy danh phận vợ chồng mà sống. Nhưng càng làm như thế, cuộc đời đàn bà lại phải chịu cô đơn đến bao giờ? Sống với chồng mà không thấy hạnh phúc, chỉ nhận về chua chát thì đàn bà phải biết tự giải thoát cho mình. Phụ nữ à, đau khổ hay hạnh phúc chính là do bản thân mình lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sống thiên về tình cảm. Nhưng đàn bà à, đừng vì cô đơn mà yêu lầm người, cũng đừng vì yêu lầm người mà cam chịu cô đơn cả một đời. Vốn dĩ ta không thể lường hết được những biến động sẽ xảy đến với mình nhưng hạnh phúc, đau khổ là do mình lựa chọn chứ không phải bất kì – một người nào khác.

Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say Trong chính con người mình, đàn bà 40 có nội lực mà ở lứa tuổi khác không có được. Đàn bà 40, biết nắm trong tay những điều quý giá và buông bỏ không hối tiếc những thứ khiến mình đau lòng.

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