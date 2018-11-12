Những kiểu đàn ông mà phụ nữ tuyệt đối không nên lấy làm chồng

Tư vấn hôn nhân 12/11/2018 10:00

Lấy chồng là nghệ thuật, bởi vì lựa chồng cũng phải cần có bài bản. Người ta nói “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”.

Dưới đây là những kiểu đàn ông tuyệt đối nên né xa, yêu cho vui thì được chứ đừng cưới làm chồng!

Đàn ông sĩ diện hảo

Cần phân biệt đâu là lòng tự trọng, đâu là sĩ diện và đâu là sĩ diện hảo. Tự trọng là đức tính đáng khen, sĩ diện thì cũng cần có, nhưng sĩ diện hảo tuyệt đối là thứ đáng vứt đi!

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Phụ nữ nên sáng suốt khi lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sĩ diện hảo thường là người kém bản lĩnh, nội tâm không sâu dày, tầm nhìn nông cạn. Dấu hiệu nhận biết đàn ông sĩ diện hảo rất dễ, cứ anh nào tánh “dễ quê”, dễ cộc, dễ nổi nóng, thường không thừa nhận hiện thực, thì “nguy cơ” lớn là loại đàn ông sĩ diện hảo.

Đàn ông sĩ diện hảo không chấp nhận được những lời chê bai góp ý, không chấp nhận được chuyện bản thân thấp kém, vì vậy cuộc sống không thể cải thiện được, phụ nữ cưới về trăm đường khổ đủ cả trăm. Đàn ông sĩ diện hảo trọng cái hữu danh vô thực, xem nhẹ những giá trị đơn thuần ở đời. Chỉ một lời nói khích của bạn bè, đàn ông sĩ diện hảo sẵn sàng đánh vợ, chẳng biết phân biệt đâu là đúng sai nữa.

Đàn ông trăng hoa đa tình

Khi yêu nhau, đàn ông chả dại lộ bản chất lăng nhăng làm quý cô “bỏ của chạy lấy người”. Tuy nhiên, để nhận ra anh ta có trăng hoa đa tình không thì chẳng khó.

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Lấy chồng trăng hoa, phụ nữ sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trăng hoa đa tình khó giấu được bản chất của mình, ngay cả khi anh ta theo đuổi bạn, ít nhiều cũng đã bộc lộ rõ qua cách nói năng, hình thức cưa cẩm. Cần phải cẩn thận với những anh chàng quá khôn khéo, quá lọc lõi, đầy kinh nghiệm tình trường và thấu hiểu phụ nữ như đường tơ kẽ tóc.

Hãy thử quan sát cuộc sống anh ta xem, nếu anh ta có hàng mớ “em gái kết nghĩa”, “bạn thân khác giới”, “bạn nữ xã giao”, thậm chí là “các chị xinh đẹp”, thì bạn hãy cẩn trọng. Đàn ông vốn dĩ không rảnh đến mức nuôi dưỡng những mối quan hệ với người khác giới đâu!

Đàn ông không tôn trọng gia đình

Rất có thể trong lúc quen nhau, bạn hài lòng khi chỉ cần gọi điện là anh ta phóng xe đến bên bạn. Bạn muốn ăn tối cùng, anh ta sẽ xuất hiện. Bạn muốn đi chơi xa anh ta sẽ chiều lòng. Bạn muốn anh ta đưa tiền lương cho bạn giữ, anh ta cũng chấp nhận. Nghe có vẻ anh ta rất đáng để bạn lấy làm chồng.

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Đàn ông không tôn trọng gia đình thì đừng dại dột lấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy bình tĩnh xem xét lại, rằng đằng sau tất cả những gì anh ta đối xử tốt với bạn, thì anh ta đối với cha mẹ và gia đình như thế nào. Rất có thể, sau những lần vội vàng chạy đến bên bạn, ở bên bạn, là những ngày anh ta bỏ bữa cơm gia đình, bỏ mặc ba mẹ già một mình. Rất có thể, những tờ tiền những món quà anh ta dành cho bạn, cha mẹ anh ta vốn dĩ chưa từng được nhận lấy một chút gì từ con trai.

Sau khi kết hôn, rất nhiều người phụ nữ "vỡ mộng" về người đàn ông của mình. Khi yêu, chia tay có thể đau khổ nhưng cưới nhau về, sự khổ sở đó tăng lên nhiều lần. Để tránh được hôn nhân bất hạnh, người phụ nữ hãy khôn ngoan mà nhìn nhận đúng người đàn ông mình sẽ kết nghĩa trăm năm.

Với đàn ông, ngoại tình chỉ là thú vui tìm cái mới nhưng lại không muốn bỏ cái cũ

Với đàn ông, ngoại tình chỉ là thú vui tìm cái mới nhưng lại không muốn bỏ cái cũ

Ngoại tình bây giờ là sở thích, một kiểu lối sống, một dạng khẩu vị. Bạn không thể bắt ai đó từ bỏ sở thích, lối sống và khẩu vị của họ. Bạn chỉ có thể từ bỏ họ và tìm một ai đó có sở thích lành mạnh hơn, khẩu vị tử tế hơn!

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