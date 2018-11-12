Thực ra, nếu ai đó ngoại tình, mà ngoại tình theo kiểu “cạn tàu ráo máng” với “cái cũ”, thì dễ xử hơn nhiều. Ít nhất, loại người này trái tim không rộng lớn đến mức chứa được nhiều người. Loại người này chỉ dung nạp được cái mình muốn và đào thải cái mình hết muốn.

Ngoại tình giống như một căn bệnh và người đời chẩn đoán rằng căn bệnh này xuất nguồn từ tâm lý “chán cái cũ, thèm cái mới”. Người ngoại tình đều bị cho rằng không còn xem “cái cũ” ra gì.

Nhưng xã hội ngày nay, có một loại ngoại tình quái đản hơn, gây khó xử hơn. Những kẻ lớn lên trong sự ngu ngốc, ích kỉ và tham lam, họ ngoại tình như một thú vui tìm “cái mới”, trong khi bản thân vẫn hoàn toàn xác định được rằng mình cần “cái cũ”, không thể bỏ “cái cũ”. Trái tim của loại người này nhỏ hẹp tới mức không chứa được bất kì ai, trừ chính bản thân họ!

Trường hợp này, nếu bạn là nạn nhân của kẻ ngoại tình, bạn cũng thật may mắn. May mắn ở chỗ, bạn không có lí do để chần chừ ở bên cạnh con người đó nữa. Ngay cả khi bạn còn bi lụy chưa thể rời đi, kẻ đó cũng sẽ không cho bạn cơ hội ở lại. Vậy là, chả cần vô tình hay hữu ý, bạn cũng tự tách bạch ra được kẻ phản bội. Bạn được tự do.

Loại người này, họ coi ngoại tình như những cuộc vui tránh gây nhàm chán, như những trải nghiệm thú vị điểm tô thêm cho cuộc đời, giống như trên bàn tiệc phải có nhiều món ăn vậy. Như các ông chồng thời nay thường hay nói rằng: “Anh đâu có bỏ vợ, anh chỉ kiếm thêm thôi”.

Khổ thay cho những người phụ nữ có chồng đi ngoại tình rồi anh ta quay về khóc lóc, cầu xin tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình, đàn ông vui vẻ, tận hưởng sự mới mẻ, rồi trở về với nửa kia của mình, vẫn thương yêu, vẫn ngọt nhạt và tự cho bản thân mình có quyền như vậy. Bạn làm gì khi gặp phải một kẻ ngoại tình như thế? Bạn không bỏ kẻ đó được! Kẻ đó sẽ không để bạn rời đi. Sẽ khóc, sẽ van xin bạn, sẽ quỳ lạy bạn, sẽ xin bạn tha thứ, sẽ nói yêu bạn, sẽ làm mọi thứ vì bạn. Bạn đủ quyết tâm không, khi bạn đang yêu?

Và bạn mãi mãi không bao giờ có thể ngừng tổn thương được nữa. Vì những kẻ ngoại tình như một thú vui tìm cái mới, kẻ đó sẽ khiến bạn xoay vòng trong trò chơi tình ái của mình. Sẽ ở bên bạn hạnh phúc vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại lén lút đâm sau lưng bạn bằng những lỗi lầm quen thuộc của mình.

Kẻ đó, liên tục đâm bạn, rồi chữa lành vết thương cho bạn, rồi lại gây ra một vết thương khác. Bạn không chạy đi đâu được, vì bản thân bạn đã nghĩ rằng, đây mới là người chữa lành tổn thương cho mình. Bạn đóng cánh cửa trái tim lúc nào không hay. Bạn không biết và cũng không tin rằng ngoài kia còn có những người tốt hơn.

Đàn bà không thể bắt đàn ông từ bỏ lối sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình không còn là một câu chuyện bất đắc dĩ, một câu chuyện có ẩn tình, có nguồn cơn. Ngoại tình bây giờ là sở thích, một kiểu lối sống, một dạng khẩu vị. Bạn không thể bắt ai đó từ bỏ sở thích, lối sống và khẩu vị của họ. Bạn chỉ có thể từ bỏ họ và tìm một ai đó có sở thích lành mạnh hơn, khẩu vị tử tế hơn!