Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó?

Tâm sự gia đình 13/11/2018 10:50

Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột lắm!

Đàn bà luôn luôn sống bằng con tim, bằng tình cảm. Đã yêu ai thì sẽ đối đãi với người khác bằng cả tấm chân tình. Đôi khi tình yêu ấy nhiều nước mắt, khổ đau đàn bà vẫn tự nhủ thầm: “Lòng anh ấy chỉ có mình, anh ấy yêu thương mình, vậy là đủ".

Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó? - Ảnh 1
Đàn bà khi yêu ai sẽ sống hết mình vì người đó - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những người đàn bà có chồng, có con sống trong sự tệ bạc vẫn tự huyễn hoặc mình bằng thứ tình yêu của những ngày xưa cũ. Chồng vũ phu, nhậu nhẹt, lười biếng, vô tâm… Nhưng đàn bà vẫn thứ tha, vẫn ôm vào lòng vì nghĩ rằng lòng người đàn ông chung thủy và chỉ có mình. Và đàn bà, vẫn cứ sống vì người khác đôi khi quên mất cả bản thân mình.

Người đời có câu: “ Sông sâu biển thẳm dễ dò - Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng người đàn ông là gì mà bao nhiêu người đàn bà phải đặt cuộc đời mình vào đó? Phúc phần cho những ai lấy được chồng tử tế, thương yêu. Còn những người đàn bà bất hạnh, gặp phải chồng bạc bẽo, cả cuộc đời chẳng giây phút nào bình yên. Thậm chí đau đớn đến thắt ruột gan nhưng vẫn không dứt được.

Trên đời này, thứ khó nắm bắt và đoán định nhất chính là lòng người. Lòng dạ đàn ông thì càng khó dò hơn nữa. Trên đời này thủy chung son sắt không thiếu nhưng bạc bẽo, dối lừa cũng đâu ít. Càng tin thì càng đau, càng đặt quá nhiều hy vọng thì thất vọng càng nhiều.

Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó? - Ảnh 2
Nhiều người phụ nữ rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi đàn ông quay lưng, phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn bà khi phát hiện ra bí mật của chồng đã không thể gượng dậy nổi. Thất vọng cùng cực vì đã tin, đã yêu, đã đặt trọn cuộc đời của mình vào chồng. Khi chồng phản bội, cảm giác không còn chỗ bám víu nhấn chìm đàn bà xuống đáy vực. Nhiều người còn ngơ ngác trong chính nỗi đau của mình: “Tôi đã sống hết lòng như thế, tại sao lại đối xử tuyệt tình?”, “Chẳng phải chính anh đã nói yêu tôi suốt đời, suốt kiếp mà giờ đây lại nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng…”.

Có nhiều người đàn ông luôn tỏ ra tử tế, yêu thương vợ con hết mực nhưng sau lưng lại làm những việc hèn kém. Ôm vợ giờ trước, vào nhà nghỉ với nhân tình giờ sau. Ôm hôn tạm biệt vợ ở sân bay quyến luyến nhưng vài giờ sau ở một nơi khác, lại tìm ngay một em khác để đổi mới. Rồi không bao giờ hối hận vì đã qua đêm với người khác, họ trở về lại dang tay ôm vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lòng người bạc bẽo thế đấy! Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột!

Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó? - Ảnh 3
Đàn bà à, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, tin ít thôi, yêu ít thôi. Dành một phần nào đó để yêu bản thân mình. Người ta chỉ tuyệt vọng khi đã hy vọng quá nhiều. Đừng để khi người đàn ông phản bội, quay lưng thì đàn bà nhận ra mình chẳng còn gì nữa.

Chẳng biết chồng giàu tới đâu, phụ nữ tự làm ra tiền thì sướng cái thân, nhẹ cái đầu

Chẳng biết chồng giàu tới đâu, phụ nữ tự làm ra tiền thì sướng cái thân, nhẹ cái đầu

Trừ cha mẹ nuôi con không bao giờ tính toán, chứ phàm ở đời chả ai cho không ai cái gì. Chồng vợ cũng vậy. Hiếm có người đàn ông nào đem tiền về lo cho gia đình mà lòng còn thầm cám ơn vợ đã hi sinh gánh vác bao nhiêu thứ việc không tên trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   lòng dạ đàn ông đàn ông tệ bạc tâm sự đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm