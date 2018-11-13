Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó?

Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột lắm!

Đàn bà luôn luôn sống bằng con tim, bằng tình cảm. Đã yêu ai thì sẽ đối đãi với người khác bằng cả tấm chân tình. Đôi khi tình yêu ấy nhiều nước mắt, khổ đau đàn bà vẫn tự nhủ thầm: “Lòng anh ấy chỉ có mình, anh ấy yêu thương mình, vậy là đủ". Đàn bà khi yêu ai sẽ sống hết mình vì người đó - Ảnh minh họa: Internet Ngay cả những người đàn bà có chồng, có con sống trong sự tệ bạc vẫn tự huyễn hoặc mình bằng thứ tình yêu của những ngày xưa cũ. Chồng vũ phu, nhậu nhẹt, lười biếng, vô tâm… Nhưng đàn bà vẫn thứ tha, vẫn ôm vào lòng vì nghĩ rằng lòng người đàn ông chung thủy và chỉ có mình. Và đàn bà, vẫn cứ sống vì người khác đôi khi quên mất cả bản thân mình.

Người đời có câu: “ Sông sâu biển thẳm dễ dò - Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng người đàn ông là gì mà bao nhiêu người đàn bà phải đặt cuộc đời mình vào đó? Phúc phần cho những ai lấy được chồng tử tế, thương yêu. Còn những người đàn bà bất hạnh, gặp phải chồng bạc bẽo, cả cuộc đời chẳng giây phút nào bình yên. Thậm chí đau đớn đến thắt ruột gan nhưng vẫn không dứt được. Trên đời này, thứ khó nắm bắt và đoán định nhất chính là lòng người. Lòng dạ đàn ông thì càng khó dò hơn nữa. Trên đời này thủy chung son sắt không thiếu nhưng bạc bẽo, dối lừa cũng đâu ít. Càng tin thì càng đau, càng đặt quá nhiều hy vọng thì thất vọng càng nhiều.

Nhiều người phụ nữ rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi đàn ông quay lưng, phản bội - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn bà khi phát hiện ra bí mật của chồng đã không thể gượng dậy nổi. Thất vọng cùng cực vì đã tin, đã yêu, đã đặt trọn cuộc đời của mình vào chồng. Khi chồng phản bội, cảm giác không còn chỗ bám víu nhấn chìm đàn bà xuống đáy vực. Nhiều người còn ngơ ngác trong chính nỗi đau của mình: “Tôi đã sống hết lòng như thế, tại sao lại đối xử tuyệt tình?”, “Chẳng phải chính anh đã nói yêu tôi suốt đời, suốt kiếp mà giờ đây lại nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng…”. Có nhiều người đàn ông luôn tỏ ra tử tế, yêu thương vợ con hết mực nhưng sau lưng lại làm những việc hèn kém. Ôm vợ giờ trước, vào nhà nghỉ với nhân tình giờ sau. Ôm hôn tạm biệt vợ ở sân bay quyến luyến nhưng vài giờ sau ở một nơi khác, lại tìm ngay một em khác để đổi mới. Rồi không bao giờ hối hận vì đã qua đêm với người khác, họ trở về lại dang tay ôm vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lòng người bạc bẽo thế đấy! Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột! Đàn bà à, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, tin ít thôi, yêu ít thôi. Dành một phần nào đó để yêu bản thân mình. Người ta chỉ tuyệt vọng khi đã hy vọng quá nhiều. Đừng để khi người đàn ông phản bội, quay lưng thì đàn bà nhận ra mình chẳng còn gì nữa.

Chẳng biết chồng giàu tới đâu, phụ nữ tự làm ra tiền thì sướng cái thân, nhẹ cái đầu Trừ cha mẹ nuôi con không bao giờ tính toán, chứ phàm ở đời chả ai cho không ai cái gì. Chồng vợ cũng vậy. Hiếm có người đàn ông nào đem tiền về lo cho gia đình mà lòng còn thầm cám ơn vợ đã hi sinh gánh vác bao nhiêu thứ việc không tên trong nhà.

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