Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng

Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

Đàn bà, ai cũng từng nghĩ khi bước vào hôn nhân cuộc đời họ sẽ được chở che và yêu thương. Nhưng với nhiều người đàn bà, niềm tin ấy mất đi dần dần theo những chặng đường hôn nhân. Họ đã khóc, đã cố gắng nhưng cuối cùng nhận ra, người chồng vĩnh viễn chẳng thể cho mình những gì mình mong đợi. Với những người đàn bà ấy, họ sẽ sống vì con. Đàn bà cũng đã từng cần chồng như một điểm tựa của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, dẫu mạnh mẽ đến mấy họ cũng từng cần chồng như một điểm tựa. Chẳng phải người đàn ông cho họ điều gì lớn lao, vĩ đại mà những lúc sóng gió, những lúc chông chênh đàn bà biết rằng mình còn một người yêu thương mình bất chấp. Nhưng khổ thay, đâu phải người đàn ông nào cũng hiểu và cũng làm được điều đó. Thậm chí nhiều người chồng còn đối đãi với vợ bằng cả sự vô tâm, tàn nhẫn, thậm chí là giẫm lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác…

Khi đó, người đàn bà không cần chồng nữa. Dẫu có thể, họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thâm tâm đàn bà tình yêu đã chết đi rồi. Càng yêu nhiều thì càng đau nhiều, càng hi vọng thì càng thất vọng. Nhiều người chồng đã biến người vợ của mình thành những người câm lặng trong chính căn nhà mình. Nhiều người đàn bà, khi không chịu nổi những đau khổ mà chồng gây ra đã mạnh mẽ dắt con ra khỏi nhà chồng. Và tất cả những người đàn bà đó, cần con hơn cần chồng… Đàn bà yêu con bằng thứ tình cảm thiêng liêng, nồng nàn máu thịt. Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

Khi người đàn ông không mang đến những điều như mong đợi, đàn bà sẽ không cần họ nữa - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cần con bởi cả nguồn sống của mình, vui buồn, hy vọng, tương lai đều nằm ở đứa con. Con cái cho đàn bà nguồn sức mạnh để vượt qua rất nhiều khó khăn, khổ ải trên đời. Nhiều lúc buồn khổ, thất vọng cùng cực, đôi khi muốn buông xuôi nhưng nếu đàn bà bỏ cuộc, con mình sẽ ra sao? Đàn bà giỏi giang, đàn bà mạnh mẽ cốt cũng để tạo dựng tương lai cho con. Mong con có cuộc sống đủ đầy. Đàn bà yếu đuối, nhưng vì con, họ có thể sống dũng khí không thua kém bất kì người đàn ông nào. Con cái mang đến cho đàn bà thứ cảm giác an toàn mà không mối quan hệ trên đời này có thể có được. Cảm giác ấm áp, vững chãi, vĩnh viễn không đổi thay. Lòng người bạc bẽo, xã hội dối lừa, đàn bà có thể vượt qua hết miễn là được bình yên bên con. Đêm đêm, nằm nhìn con ngủ say, đàn bà lại thấy mình hạnh phúc, dẫu ngày hôm đó gặp bao điều chướng tai gai mắt. Đàn bà cần con hơn mọi thứ trên đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cần con như thế đấy. Nên đàn ông đừng bao giờ tự suy nghĩ viển vông rằng đàn bà yêu mình, có thể sống chết vì mình. Đàn bà cần - là cần một người chồng đủ tử tế, đủ thương yêu. Nếu không, đàn bà có thể dứt khoát, thậm chí là tuyệt tình. Khi cả thế giới quay lưng, đàn bà không sợ gì hết khi bên cạnh mình còn có một đứa con.

Gửi nhân tình của chồng: Đừng vội vỗ ngực tự hào về tình yêu của một kẻ bội bạc Sau tất cả những gì chị đã hi sinh, anh ta vẫn nhẫn tâm chà đạp lên hết tình nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác. Đến vợ mà anh ta còn phản bội được thì huống hồ gì một kẻ ở ngoài đường, không danh phận như em?

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