Vết thương đau đớn trong lòng chị chưa bao giờ lành. Nằm bên cạnh chồng, nỗi đau lại cựa mình khiến chị nhức buốt. Chị đau ngay cả trong khoảnh khắc ôm chồng.

Ngay thời khắc đàn bà biết chồng ngoại tình, mọi thứ lập tức đổ vỡ: Tình yêu đã chết, niềm tin đã mất đi và cả hạnh phúc cũng đang méo mó. Chẳng cần biết có tha thứ hay không nhưng nỗi đau ấy sẽ vĩnh viễn theo người đàn bà suốt kiếp. Vết thương bị phản bội sẽ không bao giờ lành - Ảnh minh họa: Internet Khi bước chân về nhà chồng, tôi thấy chị chồng mình là người khó gần. Chị có căn nhà riêng cách nhà ba mẹ chồng tôi chỉ vài bước chân. Nhà cao cửa rộng, hai đứa con xinh đẹp như thiên thần, lại có người chồng lúc nào cũng quan tâm. Ấy vậy mà gương mặt chị lúc nào cũng có một màn sương u buồn che phủ. Tôi tự hỏi, hay giàu quá, sướng quá rồi người ta lại đâm khó gần như thế?

Nhưng vài năm làm dâu, khi đã khá thân với chị, tôi biết rằng chị đã từng có những ngày tháng quá đau khổ và dằn vặt. Chồng chị bây giờ tỏ ra yêu thương nhưng anh từng phản bội chị để ăn nằm với người khác. Chị còn tận mắt bắt được cảnh trần như nhộng của chồng trên giường với nhân tình. Đau khổ vật vã, chị đã từng làm điều dại dột là uống nguyên một nắm thuốc ngủ. May sao mẹ chồng tôi phát hiện ra được, đưa chị đi cấp cứu. Chị đau đớn nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn. Người chồng ấy là người chị yêu năm năm mới cưới, là người chị tin tưởng hơn bất kì ai. Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm phản bội chị!

Người chồng chị thương yêu lại nhẫn tâm dối dừa chị - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị quay về, năn nỉ, van xin chị tha thứ. Anh nói bị người đàn bà kia dụ dỗ, chuốc rượu cho say rồi mồi chài. Trong lúc không tỉnh táo anh đã ngủ với cô ta chứ không hề có ý muốn phản bội chị. Anh nói cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình chị, thương mình chị mà thôi. Anh còn bảo: “Hãy nghĩ cho hai đứa con, sẽ ra sao khi cha mẹ ly hôn?". Lòng chị thắt lại. Nhìn hai đứa con nhỏ xíu, chị trào nước mắt. Chị thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ. Ly hôn nghĩa là mất hết, bao nhiêu năm tháng qua trở thành vô nghĩa và hai đứa con chị sẽ lạc lõng, bất hạnh. Chị gạt nước mắt tha thứ cho chồng. Anh quay về, làm một người chồng, người cha tốt như mình thề thốt. Anh bỏ những bữa rượu cà kê để về nhà sớm, phụ chị việc nhà. Bề ngoài gia đình chị thậm chí còn hạnh phúc hơn lúc trước. Chỉ có người trong gia đình mới biết chuyện anh ngoại tình nên hàng xóm, bạn bè ai cũng xuýt xoa trước sự thay đổi tích cực của anh. Họ còn nói chị may phước lắm khi bao nhiêu năm kết hôn rồi mà chồng vẫn quan tâm, thương yêu như vậy. Đến lúc chết đi chị vẫn còn mang theo nỗi đau này - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chỉ có chị mới biết rằng, ngay khoảnh khắc tận mắt chứng kiến chồng ăn nằm với người khác, mọi thứ trong chị đã đổ vỡ rồi. Vết thương đau đớn trong lòng chị chưa bao giờ lành. Nằm bên cạnh chồng, nó lại cựa mình khiến chị nhức buốt. Chị đau ngay cả trong khoảnh khắc ôm chồng. Vòng tay anh ta đã từng ôm ấp một người đàn bà khác. Chị chưa bao giờ hết ám ảnh. Chị nói với tôi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện gương vỡ lại lành. Chị đã trở thành một con người khác sau biến cố ấy. Chị không còn trách móc, than vãn chồng nữa vì chị muốn con lớn lên bình yên. Còn nỗi đau của chị, có lẽ đến chết đi chị vẫn còn mang theo.

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

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