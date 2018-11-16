Đàn bà à, tiếc gì người đàn ông trọng tình dục hơn tình nghĩa vợ chồng?

Tâm sự gia đình 16/11/2018 11:00

Chị đã làm vợ hai mươi năm hay có thêm mười năm nữa thì vĩnh viễn anh ta sẽ chẳng biết ơn, cảm kích vì những gì chị đã hi sinh cố gắng. Anh ta chỉ thấy một người đàn bà nhàm chán, nhàu nhĩ, xác xơ trước mặt mình.

Tôi nhớ mãi chiều hôm ấy, chị tìm đến tôi mà gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Chị liên tục nói với tôi rằng: “Chắc chị chết quá em ơi! Sao cuộc đời lại đối xử với chị bạc bẽo đến như thế!”. Đợi chị bình tĩnh hơn, tôi mới biết được sự thật đau lòng: “Chồng chị bảo rằng đi công tác xa mà ai ngờ dắt nhân tình đi du lịch".

Đàn bà à, tiếc gì người đàn ông trọng tình dục hơn tình nghĩa vợ chồng? - Ảnh 1
Hai mươi năm làm vợ, chị đã cố gắng đến kiệt sức vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nghe chị kể mà tôi vẫn không thể tin được. Tôi khá thân với chị, đến nhà chơi vài lần, tôi vô cùng ngưỡng mộ tổ ấm của chị. Chồng chị là người đàn ông rất giỏi trong làm ăn, lại đặt vợ con lên trên hết. Người đàn ông như thế ai ngờ lại ăn vụng sau lưng. Đến tôi còn nghe sốc huống hồ là người vợ như chị?

Chị lấy chồng khá sớm, đến nay vợ chồng chị đã sống với nhau 20 năm. 20 năm làm vợ, làm mẹ của 3 đứa con, chị đã dành cả thanh xuân, hi sinh của những thú vui của bản thân cho gia đình. Chồng chị làm nghề buôn bán, hay đi nên chị nghỉ việc để ở chăm con, vun vén gia đình. Ngoài ba đứa con phải lo lắng, chị còn chăm sóc luôn ba mẹ chồng. Họ thương chị như con gái vì chị đối xử với họ tốt vô cùng. Sống ở nhà chồng, chưa bao giờ nghe ai than phiền về chị.

Cả ngày chị đưa đón con đi học, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, chăm sóc ba mẹ chồng… đến mệt cả người. Nhưng chị lấy đó làm lẽ sống cho mình nên chẳng bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Chỉ cần những buổi tối chồng về, cả gia đình có thể sum họp vui vẻ là chị hạnh phúc rồi.

Đàn bà à, tiếc gì người đàn ông trọng tình dục hơn tình nghĩa vợ chồng? - Ảnh 2
Anh phản bội chị để chạy theo bản năng tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng oái ăm thay, chị đâu biết rằng khi chị vắt kiệt sức mình để chăm lo gia đình, khi dấu vết tuổi tác bắt đầu xuất hiện thì chồng chán chị. Lòng anh bắt đầu so sánh ngấm ngầm giữa người vợ nhàu nhĩ, tẻ nhạt ở nhà với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gợi cảm mà anh hay gặp trong những cuộc nhậu. Biết anh có chút tiền, những người đàn bà ấy lại mồi chài, lẳng lơ. Vài rồi anh phản bội chị để nghe theo tiếng gọi của bản năng.

Đàn ông khi đã ngoại tình một lần họ sẽ có những lần sau. Anh sung sướng, hân hoan trong những cảm xúc giường chiếu mà quên mất người vợ còng lưng chăm con, chăm cha mẹ già ở nhà. Anh chưa bao giờ biết rằng vợ mình hai mươi năm nay hiếm hoi mua một thỏi son, một bộ váy mới dù trong túi có tiền. Tất cả chị gom góp để lo cho gia đình.

Ấy vậy mà, anh vung tiền để mua sắm cho nhân tình chưng diện, mua những lọ nước hoa đắt tiền, những túi xách hàng hiệu. Hai mươi năm làm vợ, chị chưa được đi xa lần nào mà anh không hề tiếc tiền dẫn nhân tình đi du lịch. Nếu một người quen không vô tình bắt gặp và chụp ảnh gửi cho chị, hẳn bây giờ chị vẫn nghĩ anh đang mệt mỏi vì công việc làm ăn.

Đàn bà à, tiếc gì người đàn ông trọng tình dục hơn tình nghĩa vợ chồng? - Ảnh 3
Đàn ông trọng tình dục sẽ chẳng bao giờ cảm kích trước những hi sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông như chồng chị, trọng tình dục hơn tình yêu. Chị đã làm vợ hai mươi năm hay có thêm mười năm nữa thì vĩnh viễn anh ta sẽ chẳng biết ơn, cảm kích vì những gì chị đã hi sinh cố gắng. Anh ta chỉ thấy một người đàn bà nhàm chán, nhàu nhĩ, xác xơ trước mặt mình. Kẻ trọng tình dục hơn tình nghĩa trăm năm vợ chồng như thế, đàn bà còn tiếc gì?

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng

Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà có chồng ngoại tình đàn ông trọng tình dục

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm