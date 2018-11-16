Chị đã làm vợ hai mươi năm hay có thêm mười năm nữa thì vĩnh viễn anh ta sẽ chẳng biết ơn, cảm kích vì những gì chị đã hi sinh cố gắng. Anh ta chỉ thấy một người đàn bà nhàm chán, nhàu nhĩ, xác xơ trước mặt mình.

Tôi nhớ mãi chiều hôm ấy, chị tìm đến tôi mà gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Chị liên tục nói với tôi rằng: “Chắc chị chết quá em ơi! Sao cuộc đời lại đối xử với chị bạc bẽo đến như thế!”. Đợi chị bình tĩnh hơn, tôi mới biết được sự thật đau lòng: “Chồng chị bảo rằng đi công tác xa mà ai ngờ dắt nhân tình đi du lịch". Hai mươi năm làm vợ, chị đã cố gắng đến kiệt sức vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet Nghe chị kể mà tôi vẫn không thể tin được. Tôi khá thân với chị, đến nhà chơi vài lần, tôi vô cùng ngưỡng mộ tổ ấm của chị. Chồng chị là người đàn ông rất giỏi trong làm ăn, lại đặt vợ con lên trên hết. Người đàn ông như thế ai ngờ lại ăn vụng sau lưng. Đến tôi còn nghe sốc huống hồ là người vợ như chị?

Chị lấy chồng khá sớm, đến nay vợ chồng chị đã sống với nhau 20 năm. 20 năm làm vợ, làm mẹ của 3 đứa con, chị đã dành cả thanh xuân, hi sinh của những thú vui của bản thân cho gia đình. Chồng chị làm nghề buôn bán, hay đi nên chị nghỉ việc để ở chăm con, vun vén gia đình. Ngoài ba đứa con phải lo lắng, chị còn chăm sóc luôn ba mẹ chồng. Họ thương chị như con gái vì chị đối xử với họ tốt vô cùng. Sống ở nhà chồng, chưa bao giờ nghe ai than phiền về chị. Cả ngày chị đưa đón con đi học, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, chăm sóc ba mẹ chồng… đến mệt cả người. Nhưng chị lấy đó làm lẽ sống cho mình nên chẳng bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Chỉ cần những buổi tối chồng về, cả gia đình có thể sum họp vui vẻ là chị hạnh phúc rồi.

Anh phản bội chị để chạy theo bản năng tầm thường - Ảnh minh họa: Internet Nhưng oái ăm thay, chị đâu biết rằng khi chị vắt kiệt sức mình để chăm lo gia đình, khi dấu vết tuổi tác bắt đầu xuất hiện thì chồng chán chị. Lòng anh bắt đầu so sánh ngấm ngầm giữa người vợ nhàu nhĩ, tẻ nhạt ở nhà với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, gợi cảm mà anh hay gặp trong những cuộc nhậu. Biết anh có chút tiền, những người đàn bà ấy lại mồi chài, lẳng lơ. Vài rồi anh phản bội chị để nghe theo tiếng gọi của bản năng. Đàn ông khi đã ngoại tình một lần họ sẽ có những lần sau. Anh sung sướng, hân hoan trong những cảm xúc giường chiếu mà quên mất người vợ còng lưng chăm con, chăm cha mẹ già ở nhà. Anh chưa bao giờ biết rằng vợ mình hai mươi năm nay hiếm hoi mua một thỏi son, một bộ váy mới dù trong túi có tiền. Tất cả chị gom góp để lo cho gia đình. Ấy vậy mà, anh vung tiền để mua sắm cho nhân tình chưng diện, mua những lọ nước hoa đắt tiền, những túi xách hàng hiệu. Hai mươi năm làm vợ, chị chưa được đi xa lần nào mà anh không hề tiếc tiền dẫn nhân tình đi du lịch. Nếu một người quen không vô tình bắt gặp và chụp ảnh gửi cho chị, hẳn bây giờ chị vẫn nghĩ anh đang mệt mỏi vì công việc làm ăn. Đàn ông trọng tình dục sẽ chẳng bao giờ cảm kích trước những hi sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông như chồng chị, trọng tình dục hơn tình yêu. Chị đã làm vợ hai mươi năm hay có thêm mười năm nữa thì vĩnh viễn anh ta sẽ chẳng biết ơn, cảm kích vì những gì chị đã hi sinh cố gắng. Anh ta chỉ thấy một người đàn bà nhàm chán, nhàu nhĩ, xác xơ trước mặt mình. Kẻ trọng tình dục hơn tình nghĩa trăm năm vợ chồng như thế, đàn bà còn tiếc gì?

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

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