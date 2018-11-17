Trên đời này, thường có 3 kiểu đàn bà khi lâm vào con đường bị phản bội. Trong 3 kiểu đàn bà đó, lại có một người thật sự đáng nể, đáng để chồng sợ.

Khi thấy một người bị phản bội, người ta có thể thể nói về chuyện bỏ buông, hay về vị tha bao dung. Buông bỏ không dễ, thứ tha đôi khi lại thật khó, vậy đâu mới là cách đàn bà tự cứu lấy mình trước nỗi đau bội bạc từ chính người đàn ông mình yêu thương hy sinh hết lòng?

Nhưng chỉ đến khi chỉ còn lại bản thân, tự nhìn mình trong gương, người đàn bà này mới chịu tháo gỡ nụ cười mãn nguyện xuống. Lúc này mới chính là cuộc đời thật của họ, nhiều nước mắt, tủi hờn và cam chịu. Mắt họ đầy mắt, khẽ nhìn bóng dáng bội bạc của chồng rời đi. Sẽ là nỗi đau lớn đến nhường nào, khi thật khổ đau mà vẫn vờ như hạnh phúc, bị phản bội đến tận cùng vẫn tỏ ra mình không sao.

Thường thì người đàn bà này sẽ xuất hiện trong một cuộc hôn nhân quá nhiều khổ đau. Nhiều người nhìn vào cuộc hôn nhân này chỉ thấy một người vợ hài lòng với chồng con, hạnh phúc với những gì mình chọn. Họ làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ và con dâu.

Sẽ là nỗi đau lớn đến nhường nào, khi thật khổ đau mà vẫn vờ như hạnh phúc, bị phản bội đến tận cùng vẫn tỏ ra mình không sao - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ như họ không thể học được cách buông bỏ. Dù rằng tổn thương họ chịu chỉ có nhiều hơn và không thể lành nổi, nhưng họ vẫn không thể buông tay. Vì họ yêu nhiều, vì họ muốn sống vì con, vì họ xem hết thảy những yêu thương đó nhiều hơn cả nỗi đau mình đang mang.

Đây là người đàn bà đáng giận mà cũng đáng thương nhất khi chồng ngoại tình, chỉ vì cái tình cảnh không thể buông mà tay đổ máu, không thể nắm mà lòng nát tan. Và phải chi họ chịu cứ đau một lần thì cuộc đời có khi đã khác. Phải chi họ biết thật ra chuyện khó khăn nhưng phải làm nhất trên đời không phải là không tìm được một người tốt, mà là phải bỏ được một kẻ bội bạc…

Đàn bà học thứ tha và dạy cho chồng cách chuộc lỗi

Kiểu đàn bà này có thể bao dung hoặc đang cố gắng tha thứ cho lỗi sai của chồng. Vì người đàn ông của họ sau những nông nổi cám dỗ, cuối cùng cũng đã quay về với vợ con.

Nhiều người nói kiểu đàn bà này là may mắn nhất trong số những người vợ bị phản bội, vì ít ra chồng họ cũng đã chịu quay về. Nhưng thật ra, tha thứ ở họ không phụ thuộc vào người chồng, mà là ở chính họ. Họ tha thứ vì mình là chính, vì chồng chắc chỉ là phụ. Vì họ hiểu thứ tha không bao giờ là dễ, đều phải học, cố gắng, kiên trì từng ngày. Và chỉ khi còn đủ yêu thương và trân trọng nhau, người ta mới có thể bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Nếu đã xác định tha thứ, họ sẽ cùng chồng học cách quên quá khứ, tạo hồi ức mới.

Nếu đã xác định tha thứ, họ sẽ cùng chồng học cách quên quá khứ, tạo hồi ức mới - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn bà này sẽ là người vợ thật sự đáng nể nếu sau cùng họ và chồng có thể lại bên nhau. Nhưng họ cũng có thể thật đáng thương nếu không biết cách học và dạy chồng về tha thứ hay chuộc lỗi đúng cách. Vì đàn ông nếu không biết đúng ý nghĩa của sự tha thứ ở vợ, không bao giờ có thể hối lỗi.

Đàn bà dứt khoát buông bỏ

Đây là kiểu đàn bà khiến cá ông chồng ngoại tình thấy sợ nhất. Vì người vợ này không ghen tuông dữ dội, càng không trả thù gì chồng, cũng chẳng thèm níu kéo ủy lụy. Một khi biết chồng phản bội, ngoài vài gọt nước mắt cuối cùng gửi lại đàn ông, họ sẽ ra đi không bao giờ quay đầu lại. Họ sẵn sàng tuyệt tình với người chồng bội bạc. Họ cạn tình cạn nghĩa cũng vì chồng vô tình vô nghĩa.

Sự ra đi dứt khoát thế này khiến đàn ông luôn day dứt và hối tiếc về sau. Vì kẻ ngoại tình nào cũng từng nghĩ vợ sẽ không bỏ mình được đâu, vì cô ấy đã sống với mình, sinh con cho mình. Chỉ tiếc là, sai lầm lớn nhất với đàn ông bội bạc chính là tin rằng người ra đi chỉ có thể là họ. Để đến khi vợ đi không ngoảnh lại, họ mới biết sợ, biết ăn năn hối hận.

Sự ra đi dứt khoát thế này khiến đàn ông luôn day dứt và hối tiếc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Không hẳn vì họ sinh ra đã thế, mà vì đau quá nhất định phải buông, càng hận càng không muốn đoái hoài tới. Họ đã cho chồng hết yêu thương và hy sinh, và nếu chồng không trân trọng, họ cũng không vì vậy mà làm khổ chính mình. Họ tin mình xứng đáng được những điều tốt đẹp, hơn là một cuộc đời chịu đựng nỗi đau bị phản bội. Với họ, sống chính là thà tuyệt tình với kẻ hết nghĩa với mình, còn hơn là vô tình với chính khổ đau mình phải mang.

Và đàn bà ơi, nếu một mai chồng ngoại tình, mong rằng chúng ta đừng trở thành người đàn bà đầu tiên trên. Cam chịu bất hạnh không bao giờ là sự lựa chọn xứng đáng với đàn bà. Hãy tha thứ, nếu bạn muốn, hãy buông bỏ nếu bạn đã không còn chấp nhận được, nhưng đừng bao giờ nắm thì đau, buông lại không được. Cuộc đời thật sự rất ngắn, hạnh phúc hay khổ đau đều do đàn bà chọn lựa.