Biểu hiện không sai vào đâu của đàn ông khi hết yêu

Phụ nữ yêu 16/11/2018 05:30

Đàn ông nói yêu bạn có thể chưa chắc là thật đâu, nhưng khi họ không nói mà có những biểu hiện này thì chính là đã hết yêu rồi. Bạn nên nhận ra càng sớm càng tốt để dũng cảm đối mặt.

Hay nói câu “anh bận”

Vì “anh bận” nên quên sinh nhật của bạn, vì “anh bận” nên một cuộc gọi hay tin nhắn suốt mấy ngày cũng không có, và vì “anh bận” nên bạn có đang khó khăn thế nào anh ta cũng không biết. Thế thì có người đàn ông nào bận đến vậy không?

Thật ra, bận rộn không bao giờ là lý do chính đáng khi đã yêu và có trách nhiệm với nhau. Sẽ không ai bận tới mức không có nổi vài phút mỗi ngày để dành cho người mình yêu, dù anh ta là người trăm công nghìn việc thế nào đi nữa. Với người phụ nữ đàn ông yêu, họ luôn có thời gian. Bận rộn sẽ chỉ là cái cớ tạm thời trước khi đàn ông nói lời chia tay. Anh ta càng nói câu “anh bận” nhiều thì thời khắc anh ta rời đi sẽ càng đến gần.

Biểu hiện không sai vào đâu của đàn ông khi hết yêu - Ảnh 1

Anh ta càng nói câu “anh bận” nhiều thì thời khắc anh ta rời đi sẽ càng đến gần - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu những gì bạn nhận được gần đây từ người đàn ông của mình chỉ là hai từ “anh bận” cùng cảm giác cô đơn và mỏi mệt thì đừng tự dối lừa mình nữa. Đã đến lúc bạn phải nhìn rõ sự thật rằng anh ta đã không còn yêu bạn và bạn nên là người rời đi trước.

Không còn muốn chia sẻ với bạn

Ngày trước, anh ấy đều sẽ kể hết mọi chuyện trong ngày để bạn nghe, dù là niềm vui hay nỗi buồn, chuyện công việc hay gia đình bạn bè, thậm chí là những chuyện vụn vặt nhất. Anh ấy luôn muốn bạn là người được biết đầu tiên, dù là thành công hay thất bại anh ấy trải qua. Vì với anh ấy lúc đó, bạn chính là điểm tựa, là người đồng hành. Nhưng giờ đây anh ấy dần không còn muốn bạn biết nhiều, chuyện gì cũng giữ cho riêng mình. Có khi bạn chủ động hỏi thăm, anh ấy cũng không thích. Dấu hiệu này quá rõ ràng, người đàn ông này đang không muốn bạn bước vào thế giới của anh ấy, tình yêu ngày trước thật sự đã không còn.

Tìm đến người phụ nữ khác để tâm sự

Nếu có một người thứ ba xuất hiện thì chứng tỏ rằng cả hai đã dần không còn sự gắn bó mật thiết. Bạn không còn là người đầu tiên và duy nhất anh ấy muốn tìm đến khi có tâm sự. Anh ấy sẽ luôn nói bận với bạn, vì muốn dành thời gian cho một người phụ nữ khác. Và khi bạn phát hiện ra, anh ấy có thể nổi nóng và khó chịu. Dấu hiệu này chính là người đàn ông của bạn đã có một sự lựa chọn khác.

Biểu hiện không sai vào đâu của đàn ông khi hết yêu - Ảnh 2
Nếu có một người thứ ba xuất hiện thì chứng tỏ rằng cả hai đã dần không còn sự gắn bó mật thiết - Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm bạn nghĩ gì, cũng không thèm tranh cãi

Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, nếu họ còn yêu thì chắc chắn sẽ cãi đến cùng khi cả hai mâu thuẫn, vì còn để tâm còn thương nên còn muốn tranh luận. Nhưng nếu đã hết tình cảm thì chỉ muốn mặc kệ, không muốn nói thêm gì.

Nếu cả hai đã đi đến giai đoạn này thì sự im lặng sẽ kéo dài, vì bạn như bất lực trước thái độ không quan tâm của đối phương. Thế thì đừng tự dối lòng mình thêm, anh ấy đã không còn yêu bạn như trước.

Không muốn trả lời những câu hỏi của bạn

Khi còn yêu say đắm, dù bạn hỏi điều gì, anh ấy cũng sẵn sàng nghe và trả lời. Nhưng giờ chỉ còn bạn hỏi, anh ấy lại chẳng muốn trả lời. Những tin nhắn, cuộc gọi, thậm chí là trò chuyện trực tiếp, anh ấy luôn giữ im lặng nhiều hơn. Đây là lúc cả hai đã có một khoảng cách rõ ràng, cũng là lúc tình cảm của đối phương đã nhạt đi.

Cử chỉ yêu thương không còn

Biểu hiện không sai vào đâu của đàn ông khi hết yêu - Ảnh 3
Nhưng giờ đến cái nắm tay cũng ít, ánh mắt nụ cười cũng trở nên lạnh nhạt với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, anh ấy luôn muốn thể hiện tình cảm bằng hành động yêu thương, cử chỉ để bạn biết anh ấy yêu bạn thế nào. Nhưng giờ đến cái nắm tay cũng ít, ánh mắt nụ cười cũng trở nên lạnh nhạt với bạn. Bạn đừng nghĩ yêu lâu rồi thì những cử chỉ thân mật sẽ không còn. Ngược lại, càng ở bên nhau lâu thì những hành động yêu thương dành cho nhau càng nhiều.

Lơ là chuyện gối chăn

Những lần thân mật gần đây đều là bạn chủ động, còn anh ấy lại luôn có lý do để chối từ. Đây là dấu hiệu khi tình yêu của đàn ông đã không còn như trước. Khi đàn ông yêu nhiều, họ sẽ luôn có mong muốn gần gũi với đôi phương. Ngược lại thì chỉ khi hết yêu họ mới không muốn thân mật.

Không nhắc đến chuyện tương lai

Khi đàn ông yêu nhiều, họ sẽ có suy nghĩ nghiêm túc với đối phương. Anh ấy sẽ luôn đặt bạn trong những kế hoạch hay dự định tương lai. Và nếu có lúc bạn không còn nghe đến chuyện tương lai, thì chính là anh ấy đã không còn muốn bạn cùng anh ấy đi tiếp. Anh ấy có thể chỉ còn xem bạn là một mối tình, chứ không còn là một người đồng hành đến cuối đời.

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