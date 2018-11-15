Đàn bà cao tay và 5 mẹo nắm thóp người đàn ông của mình

Do đó đừng ghen tuông quá đáng khi thấy chồng nhìn người đàn ông khác. Chỉ là một ánh nhìn vốn không thể khép tội ngoại tình với anh ấy. Huống hồ, đừng làm lớn chuyện không đáng, đàn ông sẽ khó chịu.

Ai cũng thích nhìn cái đẹp, huống hồ là với đàn ông, những người thích chiêm ngưỡng nét đẹp của phái yếu. Đàn ông nhìn phụ nữ không hẳn là anh ta trăng hoa, mà đôi khi chỉ là bản năng của phái mạnh, là ham thích chiêm ngưỡng điều đẹp đẽ. Và ngay cả bạn cũng sẽ có lúc muốn nhìn những anh chàng đẹp trai cao ráo, đó chính là sức hút giới tính rất bình thường.

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng biết “nịnh” người đàn ông của mình. Có khi chỉ đơn giản một câu “Chồng em là nhất”, hay “Cứ vắng anh là em không làm được gì”. Theo sau những câu nói này là cái ôm hay nụ hôn thì chẳng đàn ông nào lại không xiêu lòng được.

Đàn ông có khi cũng rất giống phụ nữ, thích ngọt ngào, muốn được nuông chiều và khen ngợi. Dù rằng bề ngoài họ có lạnh lùng khô khan thế nào thì họ vẫn muốn thấy sự thể hiện tình yêu từ người phụ nữ của mình.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng nên đổi mới chuyện gối chăn. Bạn có thể thay đổi vài cách thức khi gần gũi chồng hay không gian phòng ngủ. Một mùi hương mới, hay bộ drap giường mới cũng sẽ khiến chuyện thân mật mới mẻ hơn. Phụ nữ cũng nên cho chồng thấy sự tự tin khi trên giường, khiến chồng mỗi giây phút bên mình đều không thể quên.

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng biết “nịnh” người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cao tay luôn biết cách thể hiện tình yêu đúng và đủ, mềm mỏng đúng lúc, buông thả khi cần, như thế mới giữ được trái tim đàn ông trọn vẹn nhất.

Đừng tiếc lời khen

Đàn ông luôn thích được ca ngợi, nhất là từ người phụ nữ của đời mình. Vì vậy phụ nữ nên nắm bắt tâm lý này của đàn ông để biết chiều họ đúng cách nhất.

Những thời điểm đàn ông làm tốt, dù là chuyện nhỏ nhất cũng đừng tiếc lời khen họ. Khi được nghe khen ngợi, đàn ông không chỉ thỏa mãn nhu cầu tự kiêu của họ, mà còn có động lực để làm tốt hơn.

Tôn trọng không gian riêng

Trong hôn nhân, sự tôn trọng luôn là nền tảng tình yêu của vợ chồng. Sự đòi hỏi tôn trọng ở đàn ông không chỉ là cách vợ cư xử nói năng với mình mà còn là cho họ một không gian riêng vừa đủ. Phụ nữ đừng khó chịu và quản lý quá mức thói quen, sở thích hay các mối quan hệ của chồng. Đàn ông luôn cần duy trì không gian riêng để tự bức phá và xông pha bên ngoài. Và chỉ nghĩ đơn giản rằng ai cũng có thói quen sở thích để làm phong phú thêm cuộc sống, đàn ông cũng vậy.

Trong hôn nhân, sự tôn trọng luôn là nền tảng tình yêu của vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, hãy tôn trọng tự do và mong muốn của đàn ông, và họ cũng sẽ càng quý trọng bạn hơn.

Nắm buông đúng lúc

Với đàn ông, bạn đòi nắm càng chặt, càng dễ tụt khỏi tay. Còn nắm quá lõng thì lại không yên tâm, lại dễ xuất hiện cám dỗ ngoại tình. Phụ nữ khôn ngoan phải khôn khéo tinh tế trong từng tình huống, biết khi nào nên nắm, lúc nào phải buông. Lạt mềm buộc chặt, nắm như buông, buông mà như giữ mới khiến đàn ông nể trọng mà tự nguyện nghe lời vợ.