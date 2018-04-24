Đàn ông vĩnh viễn không quý trọng 3 người phụ nữ này

Đây là người phụ nữ không cần chiêu trò cưa cẩm, vẫn bằng lòng ngã vào lòng đàn ông . Có nghĩa là, chỉ cần tình yêu của đàn ông, họ thế nào cũng bằng lòng hy sinh và trao tặng tình cảm. Chính điều này lại khiến đàn ông thấy quá dễ dàng có được, không cần cố gắng cũng chẳng phải nỗ lực. Nhưng phàm những gì người ta có quá dễ dàng, vốn sẽ không bao giờ trân trọng. Và thường điều gì lấp lánh đẹp đẽ nhất vẫn là khi không có hoặc khó có được nhất.

Nhưng đàn ông lại nghĩ rằng đàn bà tha thứ là vì họ không thể rời đi, không thể sống thiếu đàn ông. Họ tin đó là điều hiển nhiên, cứ rong chơi, cứ lỗi lầm, cứ thử thách sức chịu đựng của đàn bà. Vì họ nghĩ, vợ vẫn ở đó, cũng như nhà không thể đi đâu, thế thì có gì phải lo, đi bao lâu chẳng được.

Phụ nữ khi còn yêu thương, luôn muốn mình trở thành nhà của đàn ông. Họ trân trọng cảm giác muốn trở về nhà của đàn ông. Họ muốn đàn ông dù từng qua bao con đường, có lỡ lạc lối thế nào cũng trở về bên họ. Vì đơn giản, phụ nữ luôn mang bản chất của người sinh ra để làm vợ, làm mẹ, làm bến đỗ của đàn ông. Tha thứ và đợi chờ cũng như bản năng của đàn bà.

Đàn ông thật sự đều như những đứa trẻ to xác, điều gì họ nghĩ không thể mất được sẽ không sợ mất. Điều gì họ cho là không thể rời bỏ họ, họ càng không trân trọng.

Đàn ông thật sự đều như những đứa trẻ to xác, điều gì họ nghĩ không thể mất được sẽ không sợ mất - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng là đối xử quá tốt với đàn ông

Với người phụ nữ đối xử quá tốt với mình, đàn ông tin rằng đó sẽ là người yêu thương họ nhất. Nhưng không phải đàn ông nào cũng trân trọng điều đó. Cũng như con người ta, càng được nhận nhiều, càng không thấy may mắn. Cái gì cũng phải vừa đủ, người ta mới cố gắng để có nhiều hơn. Với đàn ông cũng vậy, đàn bà quá tốt, đàn ông sẽ có lúc không còn yêu. Đàn bà quá hiểu chuyện, quá biết điều và quá dễ tha thứ và hy sinh, đàn ông sẽ có lúc không thiết tha.

Nhưng đàn ông cũng nên nhớ, đây chính là 3 người phụ nữ một khi đi rồi, sẽ khiến các anh hối hận cả đời. Đàn bà vì yêu mới dễ dàng cho đi tình cảm, đàn bà vì thương mới chân thành đối đãi và đàn bà vì nghĩa mới nguyện ở lại không rời đi. Đến cuối cùng, họ đều là những người yêu các anh hết lòng nhất, chỉ tiếc là lại không biết cách khiến các anh nhận ra giá trị của chính họ. Và điều các anh hối hận nhất khi họ ra đi chính là không đối xử với họ tốt hơn, không tự nhận ra một khi mất họ, các anh vốn dĩ sẽ đau lòng nhường nào.

Nhưng đàn ông cũng nên nhớ, đây chính là 3 người phụ nữ một khi đi rồi, sẽ khiến các anh hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Còn phụ nữ, có thể yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt, yêu không suy nghĩ, nhưng nhất định phải để đàn ông thấy quý trọng mình, phải tự khiến mình giá trị trong mắt đàn ông. Đừng dễ dàng cho đi, đừng mù quáng ở lại, và cũng đừng tha thứ quá nhanh. Đàn ông, không có người này, chắc chắn sẽ có người khác, không ai chết khi thiếu một ai. Nhưng phụ nữ sẽ không còn gì khi sống chỉ vì duy nhất một người đàn ông.

Phụ nữ, nhất định phải như loài hoa có độc, lại như gây nghiện. Một là, đàn ông vì sợ mà không dám động vào, hai là chạm vào rồi cả đời không thể rời xa. Đừng trở thành người phụ nữ đàn ông trở về vì biết bạn không rời đi, đàn ông yêu đương vì nghĩ bạn quá tốt và đàn ông ở bên bạn vì bạn quá dễ dàng với họ. Phụ nữ không trân trọng mình, tuyệt nhiên không ai biết quý trọng bạn!