Nét đẹp của đàn bà sau thương tổn càng khiến đàn ông hối hận…

Rồi chị về làm vợ anh, làm mẹ của các con anh. Anh có một gia đình khiến đàn ông trong thiên hạ không ít người ganh tị. Nhưng đã gần 10 năm dài, chị trong mắt anh dần không còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Sau hai đợt sinh nở, bụng và đùi chị đầy vết rạn, khó coi đến xấu xí. Chị lại dành hết thời gian để chăm con út có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh, chị bỏ bê làn da, mái tóc, đến cả công việc chị từng đam mê. Chị chỉ ở nhà, xuề xòa quần áo, tóc tai cũng chỉ buộc lên gọn gàng. Vậy mà chị vẫn nghe anh nói, chị vẫn đẹp, như ngày đầu anh nhìn thấy chị.

Với anh, chị từng là một người phụ nữ đẹp. Chị đẹp từ vóc dáng mảnh mai nhưng đầy sức sống, đến từng ánh mắt, nụ cười, cách ăn nói dịu dàng. Anh cũng từng là người đàn ông tự hào khi có được một người phụ nữ đẹp. Đàn ông mà, chỉ cần sở hữu được người phụ nữ đẹp tự khác sẽ hơn khối đàn ông trên thế gian này. Anh từng nghĩ, có được chị, anh chẳng thiết tha gì đàn bà trên thế gian này…

Vài lần kiềm nén, không ít lần không ngó tới, vậy mà anh vẫn không thoát nổi cám dỗ. Anh để mình ngã hẳn vào xoáy sâu ngoại tình. Anh quên hết, anh không còn nhớ mình có một người vợ đang đợi mình về …

Còn anh, từ ngày lên chức giám đốc, anh càng thấy nhiều người đàn bà đẹp hơn vợ mình. Họ còn biết nói lời ngọt ngào trước mặt anh, biết dỗ dành anh khi anh không muốn trở về nhà. Dù với anh, vợ từng là đẹp nhất, ngay cả khi những mặn mòi son trẻ nơi chị đã vơi đi. Nhưng những cơn say triền miên kéo anh vào ngọn lửa dục vọng, bản năng chiến thắng cả lý trí nghĩa tình. Anh tỉnh dậy bên người phụ nữ không phải là vợ anh. Lý trí rõ ràng đã quay về nhưng anh vẫn không quên những mới mẻ quá sức mê hoặc.

Chị vẫn biết anh bận rộn, chị vẫn một mình hằng đêm đợi anh về. Và chị cũng biết lòng anh đã ngã nghiêng không ít. Vì chị là vợ, chị là phụ nữ, chị có linh tính của đàn bà. Nhưng chị vẫn không biết mình phải làm gì, thứ cảm giác bất lực của người đàn bà biết chồng mình ngoại tình như thiêu đốt tâm can chị. Bước tiếp chẳng biết nặng nhẹ sao cho đúng, cũng không rõ phải bước lùi thế nào để giữ chồng mình, giữ cha cho con mình.

Anh quên hết, anh không còn nhớ mình có một người vợ đang đợi mình về … - Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần, anh về nhà trong cơn say bí tỉ. Mùi rượu bia, mùi nước hoa của phụ nữ, mùi của bội bạc dối lừa, chị chua chát đau lòng…

Chị khó khăn giúp anh thay quần áo, anh say đến không còn biết đất trời. Anh chợt ôm lấy khuôn mặt chị thật lâu, lè nhè một câu:

“Không phải vợ tôi, vợ tôi đẹp lắm...”

Chị giật mình, có gì đó trong lòng chị đổ vỡ, từng chút, từng chút một. Rồi chị quay sang chiếc gương cạnh bên. Làn da, mái tóc, vòng eo thon thả, đến nụ cười ánh mắt thuở mới biết yêu anh… chẳng còn. Người đàn bà trước mặt chị chỉ còn dáng hình một người vợ xồ xề, chỉ còn là khóe mắt ầng ậng nước, chỉ còn lòng dạ bị chồng bội bạc dối lừa…

Ngày anh đưa đơn ly hôn, chị không bất ngờ. Chị chỉ nói với anh, để đơn đó đi, chị sẽ ký, từ giờ anh được tự do. Rồi anh dọn sang nhà nhân tình ngay sau đó. Hôm anh đi, chị đứng thật lâu trên lầu nhìn dáng anh rời đi, xa dần xa dần rồi mất hẳn trong khói bụi đường phố đông người. Chị đứng đó thật lâu, lâu đến mức mắt đã ráo hoảnh, một giọt nước mắt cũng không còn.

Từ ngày anh dọn sang ở với bồ, anh như được sống lại những năm đầu mới lấy chị. Bồ anh cũng đẹp như chị thuở ấy, cũng thông minh chẳng thua gì chị. Nhưng chưa được bao lâu thì anh dần nhận ra, bồ không thể được như vợ. Bồ anh xinh đẹp thật nhưng chỉ biết làm đẹp cho chính mình. Nhà cửa, bếp núc, ngay chính cả anh cô ta cũng không màng chăm sóc. Cô ta từng dịu dàng thật nhưng chỉ thế khi được anh nuông chiều mua sắm tiêu xài. Cô ta thông minh thật, đủ thông minh để lừa anh quen một gã khác. Ngày anh biết mọi chuyện, đến cả căn chung cư anh mua cũng bị cô ta cướp mất, rồi cao chạy xa bay cùng nhân tình.

Chị không e dè, chị càng không tự ti, mỗi bước đi của chị như chỉ để khoe những gì mình có, như tự hào với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh trở thành kẻ không nhà, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh bắt đầu thấy nhớ vợ con. Anh nhớ dáng chị lúi cúi trong bếp khi anh về nhà. Anh nhớ con đòi ba ẫm mỗi ngày. Anh nhớ, nhớ da diết…

Để rồi, anh gặp lại được chị thật. Nhưng chị giờ đã khác, anh mất vài giây như không nhận ra chị. Người vợ từng xồ xề tuềnh toàng trước mặt anh giờ rực rỡ đến lạ. Chị đẹp, không còn là nét đẹp thuở anh mới biết yêu chị, cũng không còn mặn mà thời son trẻ đôi mươi. Chị cắt phăng mái tóc dài thuở trước, vóc dáng săn chắc khỏe mạnh, nụ cười rạng ngời đầy tự tin. Chị không e dè, chị càng không tự ti, mỗi bước đi của chị như chỉ để khoe những gì mình có, như tự hào với chính mình.

Anh chỉ đứng đó nhìn, nhìn mãi mà hóa dại hóa say.

Nét đẹp của người đàn bà sau tổn thương như chị khiến đàn ông như anh hối hận. Anh chưa từng nhận ra nét đẹp của đàn bà trên thế gian này muôn vẻ muôn hình. Nhưng sẽ không có thứ nhan sắc nào qua nổi nét đẹp từ lòng dạ và yêu thương của người đàn bà làm vợ làm mẹ. Nhan sắc chị từng có, mất rồi chị còn có thể tìm lại. Còn anh, mất vợ vì nhan sắc xa lạ trong thiên hạ thì cả đời lấy gì tìm lại?

Chị cười nhẹ tênh, đưa anh tờ đơn ly hôn chị đã ký. Anh nhìn chị, muốn đưa tay ra níu chẳng dám, muốn nói một lời cầu xin cũng không còn tư cách. Chị quay lưng đi, dáng vẻ cả đời mỗi đêm ngày đều khiến anh dằn vặt không dứt.

Đàn ông đôi khi thật như đứa trẻ chưa lớn, chỉ thích những gì lấp lánh lạ lẫm, điều quen thuộc quý giá lại hóa chán hóa chê. Mất rồi, hối hận được gì...