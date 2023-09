Đàn bà hóa lặng thinh từ những điều nhỏ nhặt  

Một hôm, vợ nhờ chồng đến đón. Chồng vội vàng uống hết ly bia với bạn, khó chịu nói chuyện nhỏ thế vợ cũng không tự làm được. Chồng dùng dằn đến đón vợ, cũng chẳng để tâm nụ cười gượng gạo của vợ khi thấy mình. Chồng không biết hôm đó là họp lớp đại học của vợ, bạn bè của vợ ai cũng được chồng cưng chồng chiều. Ngày chồng bảnh bao xuất hiện cạnh vợ, chồng lại chê vợ ăn mặc không nghĩ cho chồng. Vợ lặng thinh, bao lâu rồi vợ chẳng sắm được một cái áo đàng hoàng? Bao lâu rồi chồng cũng chưa từng tặng vợ một bộ váy đẹp đẽ?

Vợ hay ghen, ừ thì là bản tính đàn bà. Vợ hay hỏi chồng đi đâu, chồng làm gì, chồng nhắn tin với ai. Chồng lại nghĩ, vợ ghen bóng ghen gió, vợ ích kỷ, vợ chấp nhặt sân si. Thật ra, trên đời này, có vợ nào không biết ghen. Chỉ khác nhau là, vợ đủ an toàn không cần phải ghen, vợ bất an tự khắc phải ghen. Mà an toàn hay bất an ở đàn bà cũng là do đàn ông mà ra. Chồng biết nghĩ cho vợ, không cần vợ phải ghen. Chồng không nghĩ vì vợ, vợ rồi sẽ biết ghen. Đàn ông muốn tìm một người không ghen tuông, thật lòng hãy tìm kẻ không yêu mình.