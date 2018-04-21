Đàn bà hóa lặng thinh từ những điều nhỏ nhặt  

Phụ nữ yêu 21/04/2018 05:30

Đàn bà còn cần điều nhỏ nhặt thì đàn ông nên thấy là chuyện lớn lao. Đàn bà thôi cần đàn ông làm điều chẳng lớn lao cho mình, thì đàn ông nên hiểu đó là lúc đàn bà sắp buông tay…

Một hôm, vợ nhờ chồng đến đón. Chồng vội vàng uống hết ly bia với bạn, khó chịu nói chuyện nhỏ thế vợ cũng không tự làm được. Chồng dùng dằn đến đón vợ, cũng chẳng để tâm nụ cười gượng gạo của vợ khi thấy mình. Chồng không biết hôm đó là họp lớp đại học của vợ, bạn bè của vợ ai cũng được chồng cưng chồng chiều. Ngày chồng bảnh bao xuất hiện cạnh vợ, chồng lại chê vợ ăn mặc không nghĩ cho chồng. Vợ lặng thinh, bao lâu rồi vợ chẳng sắm được một cái áo đàng hoàng? Bao lâu rồi chồng cũng chưa từng tặng vợ một bộ váy đẹp đẽ?

Vợ hay ghen, ừ thì là bản tính đàn bà. Vợ hay hỏi chồng đi đâu, chồng làm gì, chồng nhắn tin với ai. Chồng lại nghĩ, vợ ghen bóng ghen gió, vợ ích kỷ, vợ chấp nhặt sân si. Thật ra, trên đời này, có vợ nào không biết ghen. Chỉ khác nhau là, vợ đủ an toàn không cần phải ghen, vợ bất an tự khắc phải ghen. Mà an toàn hay bất an ở đàn bà cũng là do đàn ông mà ra. Chồng biết nghĩ cho vợ, không cần vợ phải ghen. Chồng không nghĩ vì vợ, vợ rồi sẽ biết ghen. Đàn ông muốn tìm một người không ghen tuông, thật lòng hãy tìm kẻ không yêu mình.

Đàn bà hóa lặng thinh từ những điều nhỏ nhặt   - Ảnh 1
Đàn ông muốn tìm một người không ghen tuông, thật lòng hãy tìm kẻ không yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ không dễ im lặng với chồng. Vợ nói nhiều, lắm khi còn phiền phức nói không ngớt với người đàn ông mình yêu. Nào là chuyện buồn vui một ngày, con hôm nay nói được câu gì rồi, mẹ đã đỡ đau lưng chưa, hay đôi khi chỉ là về chiếc quạt cái đèn hỏng chưa kịp sửa. Vợ nói, đôi khi chỉ vì muốn lắng nghe, vì cả ngày chỉ mình mình quẩn quanh trong nhà. Vợ nói, lắm lúc là muốn chồng chú ý, muốn chồng để tâm đến mình một chút. Chồng dần dà lại không nhận ra những điều tưởng chừng nhỏ bé vợ hay nói , thật ra lại hóa lớn lao từng ngày. Rằng vợ muốn được lặng nghe nhiều hơn, được quan tâm hơn, được chồng chú ý hơn. Chồng lại nghĩ, vợ cũng chỉ biết đến những chuyện nhỏ nhặt, mà chồng thì phải làm chuyện lớn ở đời.

Đàn bà hóa lặng thinh từ những điều nhỏ nhặt   - Ảnh 2
Chồng lại nghĩ, vợ cũng chỉ biết đến những chuyện nhỏ nhặt, mà chồng thì phải làm chuyện lớn ở đời - Ảnh minh họa: Internet

Buồn thay, vợ lại thường buồn vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Từ vài lời nói không được lắng nghe, từ tháng ngày chồng bội bạc từng chút một, từ những vô tâm chồng không hay, tháng ngày nhỏ nhặt lại thành lớn lao, tích tụ mãi lại khiến vợ hóa lặng thinh. Chuyện nhỏ cũng tự làm, chuyện lớn cũng tự gánh. Vợ dần mạnh mẽ, vậy rồi cũng chẳng còn cần chồng.

Ngày vợ im lặng, chồng lại nghĩ cũng là chuyện đàn bà, chẳng đáng bận tâm. Đến khi vợ ra đi, chồng lại hỏi, sao không nói, sao không một lời rời bỏ. Vợ cười, tháng ngày vợ im lặng, chồng có từng hỏi, từng quay lại nhìn vợ?

Lúc đàn bà còn muốn nói, sao đàn ông chưa từng lắng nghe? Vậy sao lại trách đàn bà vô tình vô tâm, sao trách đàn bà chưa từng cho đàn ông cơ hội?

Đàn bà hóa lặng thinh từ những điều nhỏ nhặt   - Ảnh 3
Vậy sao lại trách đàn bà vô tình vô tâm, sao trách đàn bà chưa từng cho đàn ông cơ hội? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, thật sự rất đơn giản với người mình yêu, chỉ cần cảm giác an toàn, chỉ muốn được yêu thương, chỉ cầu trọn tình trọn nghĩa. Đàn bà còn cần điều nhỏ nhặt thì đàn ông nên thấy là chuyện lớn lao. Đàn bà thôi cần đàn ông làm điều chẳng lớn lao cho mình, thì đàn ông nên hiểu đó là lúc đàn bà sắp buông tay…

Người ta chỉ cướp được chồng bạn khi anh ấy cho phép

Người ta chỉ cướp được chồng bạn khi anh ấy cho phép

Người ta thường nói người thứ ba dù tốt hay xấu vẫn là người có lỗi, thế nhưng ít ai biết rằng, nếu chồng bạn không cho phép thì liệu người đó có thể trở thành người thứ ba hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà im lặng đàn ông hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 14 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này