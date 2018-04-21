Đàn bà khôn không chạy theo đàn ông, họ chỉ theo đuổi những điều này!

Sắc đẹp

Đừng chỉ là người phụ nữ đứng trước gương, nhìn thấy rõ những ngấn mỡ trên bụng mình mà miệng thì bao năm vẫn là câu: “Mình phải giảm cân, mình phải xinh đẹp”. Đàn bà làm đẹp cũng là một mục tiêu lâu dài và bền bĩ. Đừng thấy mình xấu mà không biết phấn đấu, đừng trông người ta xinh mà không thể khiến mình đẹp hơn được. Đời đàn bà, cơ thể và nhan sắc chính là niềm kiêu hãnh. Bạn có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp chính là để người khác thấy bạn có trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, dù là độc thân hay đã có gia đình cũng đừng bao giờ bỏ bê cân nặng, nhan sắc và cơ thể của mình. Nếu bạn không biết chăm sóc chúng thì sẽ có ngày chúng phản bội chính bạn, trở thành thứ nhược điểm bạn tự ti và mỏi mệt. Phải nhớ, đã là đàn bà thì phải đẹp, đàn bà không đẹp đừng mong có quà, đàn bà không yêu thương được chính mình đừng mong được hạnh phúc!

Phải nhớ, đã là đàn bà thì phải đẹp, đàn bà không đẹp đừng mong có quà, đàn bà không yêu thương được chính mình đừng mong được hạnh phúc! - Ảnh minh họa: Internet

Đam mê

Đời phụ nữ, đáng sống nhất không phải là cưới được một anh chồng giàu và mỗi ngày chỉ nhàm chán ở nhà đợi chồng về. Đời đàn bà, nhất định phải tìm được đam mê, phải có được công việc bản thân yêu thích. Đàn bà đi làm không chỉ để có tiền của chính mình, mà còn để học hỏi mỗi ngày, để khiến mình hiểu biết và trải nghiệm nhiều hơn. Đàn bà đừng chỉ chọn nội trợ là đam mê, đừng tin một câu chồng nói “Anh nuôi” mà ngoan ngoãn ở nhà. Cuộc sống mỗi ngày đều đổi thay, chồng ra ngoài cũng sẽ tự khắc thay đổi mỗi ngày. Xã hội luôn là nơi người ta học được cả những điều tốt và xấu. Và phụ nữ nếu không ra ngoài, tự khắc sẽ trở nên dại khờ, tự khắc sẽ dần không còn giá trị trong mắt chồng.