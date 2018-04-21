Đàn bà khôn không chạy theo đàn ông, họ chỉ theo đuổi những điều này!

Đàn bà khôn luôn biết đàn ông không nên và cũng không phải là điều đàn bà theo đuổi. Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng chỉ xem đàn ông là mục tiêu sống duy nhất trong đời.
Sắc đẹp
Đừng chỉ là người phụ nữ đứng trước gương, nhìn thấy rõ những ngấn mỡ trên bụng mình mà miệng thì bao năm vẫn là câu: “Mình phải giảm cân, mình phải xinh đẹp”. Đàn bà làm đẹp cũng là một mục tiêu lâu dài và bền bĩ. Đừng thấy mình xấu mà không biết phấn đấu, đừng trông người ta xinh mà không thể khiến mình đẹp hơn được. Đời đàn bà, cơ thể và nhan sắc chính là niềm kiêu hãnh. Bạn có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp chính là để người khác thấy bạn có trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, dù là độc thân hay đã có gia đình cũng đừng bao giờ bỏ bê cân nặng, nhan sắc và cơ thể của mình. Nếu bạn không biết chăm sóc chúng thì sẽ có ngày chúng phản bội chính bạn, trở thành thứ nhược điểm bạn tự ti và mỏi mệt. Phải nhớ, đã là đàn bà thì phải đẹp, đàn bà không đẹp đừng mong có quà, đàn bà không yêu thương được chính mình đừng mong được hạnh phúc!
Đam mê
Đời phụ nữ, đáng sống nhất không phải là cưới được một anh chồng giàu và mỗi ngày chỉ nhàm chán ở nhà đợi chồng về. Đời đàn bà, nhất định phải tìm được đam mê, phải có được công việc bản thân yêu thích. Đàn bà đi làm không chỉ để có tiền của chính mình, mà còn để học hỏi mỗi ngày, để khiến mình hiểu biết và trải nghiệm nhiều hơn. Đàn bà đừng chỉ chọn nội trợ là đam mê, đừng tin một câu chồng nói “Anh nuôi” mà ngoan ngoãn ở nhà. Cuộc sống mỗi ngày đều đổi thay, chồng ra ngoài cũng sẽ tự khắc thay đổi mỗi ngày. Xã hội luôn là nơi người ta học được cả những điều tốt và xấu. Và phụ nữ nếu không ra ngoài, tự khắc sẽ trở nên dại khờ, tự khắc sẽ dần không còn giá trị trong mắt chồng.
Phụ nữ, nên bước chân ra khỏi gian bếp, ra ngoài cánh cửa gia đình để thấy cuộc sống với đam mê sự nghiệp đáng để sống và cố gắng. Và hãy nhớ, khi bạn có đam mê, chính bạn cũng sẽ trở nên độc lập và quyến rũ trong mắt chồng.
Tiền bạc
Đàn bà đừng cố chạy theo một người đàn ông không còn thương mình, hay chỉ biết đau khổ vì đàn ông. Thất tình không sao, ly hôn cũng không chết được, không có tiền, thất nghiệp mới chết! Đàn bà nên hiểu rằng không có đàn ông ở bên buồn thật, nhưng không có tiền còn đáng sợ hơn. Và thay vì chạy theo một kẻ không đáng, kiếm tiền vẫn tốt hơn. Thử nghĩ xem, đàn bà khi buồn, có khóc lóc ở biệt thự xa hoa, có đau khổ ở nơi tốt đẹp vẫn tốt hơn lòng ngổn ngang mà túi tiền cũng rỗng tuếch.
Phải hiểu, so với đàn ông thì tiền vẫn an toàn với đàn bà hơn. Đàn bà bỏ đi được đó, chứ tiền sẽ không đi nếu bạn biết giữ. Tiền còn cho đàn bà tiếng nói, kiêu hãnh lẫn phung phiếm khi cần. Đàn bà sống không nên chỉ thực dụng biết có tiền, nhưng phải thực tế nhận ra mình phải có tiền!
Một cuộc đời đáng sống
Đàn ông không phải và cũng không nên là điều đàn bà theo đuổi trong đời. Đàn bà còn chính mình, đam mê và cả cuộc sống. Tình yêu và đàn ông, suy cho cùng cũng chỉ là thứ trang sức đàn bà có thì vui, không có cũng không sao. Hơn hết, đàn bà phải sống một cuộc đời đáng để sống. Vui vì mình xinh đẹp, hạnh phúc vì làm được điều mình đam mê và có tiền để vỗ về vuốt ve kiêu hãnh của chính mình. Đó mới là cuộc sống mọi đàn bà phải hướng tới!