Những người phụ nữ đàn ông khó lòng buông bỏ trong đời

Phụ nữ yêu 17/04/2018 05:30

Trong đời đàn ông, có bao nhiêu người phụ nữ khiến họ khó lòng buông bỏ?

Người yêu đầu tiên

Với đàn ông, tình yêu đầu đời luôn để lại những ấn tượng khó phai. Đó là người phụ nữ khiến họ biết nhớ biết thương lần đầu, mọi thứ đều mới mẻ và ngây thơ nhất. Đàn ông, từng yêu đương bao người, cũng không quên cảm giác yêu người phụ nữ đầu tiên. Đàn ông, từng hư hỏng thế nào, cũng nhớ mình từng hồn nhiên với tình yêu đầu. Đàn ông, có khi giàu sang có mọi thứ, vậy mà cũng khó có lại người phụ nữ đầu tiên họ yêu. Đàn ông, với họ tình yêu đầu chính là đơn thuần nhất nhưng vẫn là khó quên nhất.

Những người phụ nữ đàn ông khó lòng buông bỏ trong đời - Ảnh 1
Với đàn ông, tình yêu đầu đời luôn để lại những ấn tượng khó phai - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, với đàn ông, người yêu đầu tiên luôn khiến họ khó lòng quên được. Dù rằng không còn yêu, nhưng chắc chắn họ sẽ vẫn nhớ đến cuối đời. Như nhớ một hồi ức đẹp, nhớ chính mình từng ngây ngô với tình yêu, nhớ những gì trong trẻo nhất khi còn nam nhi trai tráng.

Người cũ còn thương

Không chỉ có phụ nữ còn thương là còn vấn vương, với đàn ông, người cũ còn thương cũng là điều gì đó dai dẳng. Đàn ông khi yêu, cũng thật lòng, cũng sâu đậm, cũng đầy nhớ thương. Khi tình yêu kết thúc, đàn ông cũng biết đau, cũng khó quên hồi ức cùng đối phương một thời. Nhất là với những người họ từng yêu nhiều, từng muốn gắn bó dài lâu. Càng thương nhiều thì khi kết thúc, càng cần không ít thời gian để buông bỏ. Đàn ông, mạnh mẽ thật, nhưng không có nghĩa là dễ quên, kết thúc là vứt bỏ hết thảy. Họ cũng như phụ nữ, cũng biết lưu luyến, cũng giữ không ít hồi ức đã từng.

Những người phụ nữ đàn ông khó lòng buông bỏ trong đời - Ảnh 2
Không chỉ có phụ nữ còn thương là còn vấn vương, với đàn ông, người cũ còn thương cũng là điều gì đó dai dẳng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, đôi khi ngay cả khi đã có vợ con, đàn ông vẫn nhớ về người cũ. Không hẳn vì họ không thương vợ con, cũng không có nghĩa là sẽ phản bội gia đình, đơn giản vì đó từng là đoạn tình cảm khó quên, là điều họ lưu giữ kín đáo kỹ càng cho riêng mình.

Người phụ nữ đàn ông không có được

Đàn ông luôn có bản tính thích chinh phục, nhiều người đầy hiếu thắng, đã muốn là phải có cho bằng được. Khi người phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của họ, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Họ sẵn sàng bỏ không ít công sức và tiền bạc để rước nàng về làm vợ. Và nếu không thể, đây sẽ là người phụ nữ đàn ông khó lòng buông bỏ trong đời. Không chắc là vì yêu mà khó quên, mà lắm khi vì không có được nên càng phải nhớ. Với đàn ông, người phụ nữ họ không có được luôn khiến họ “lấn cấn” trong lòng không ít. Như lòng tự trọng của họ chưa được đáp ứng, hay bản tính chinh phục không được thỏa mãn.

Những người phụ nữ đàn ông khó lòng buông bỏ trong đời - Ảnh 3
Với đàn ông, người phụ nữ họ không có được luôn khiến họ “lấn cấn” trong lòng không ít - Ảnh minh họa: Internet

Và ngay cả rất nhiều năm sau này, đàn ông cũng vẫn nhớ người phụ nữ họ không chinh phục được. Như con người ta, cái gì không có được mới thấy đẹp nhất, quý nhất, khó quên được nhất. Đàn ông cũng có cảm giác đó, vì vậy mà sẽ có lúc day dứt.

Thật ra, đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, họ cũng có tình yêu, hồi ức, lẫn một chút bản tính đàn ông đặc trưng. Họ cũng có những hộp ký ức lưu giữ kín đáo một người phụ nữ nào đó trong đời, dù không là vợ của họ. Phụ nữ cũng hãy xem điều này là bình thường, như chính bạn vẫn hay nhớ về quá khứ, cũng chỉ là nhớ, chẳng mang nhiều ý nghĩa gì. Quan trọng là chồng của bạn ở hiện tại, cũng như với đàn ông, vợ mới là người họ trân trọng nhất. Vì vậy, nếu một mai bạn có lỡ biết một hộp ký ức bí mật nào của chồng cũng đừng quá bất ngờ. Ai cũng có ký ức, ai cũng có quá khứ, và chồng bạn cũng như thế…

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