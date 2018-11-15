Dù rằng, trong hôn nhân không thể tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vả. Nhưng dù trong trường hợp nào, cũng nên giữ sự tôn trọng nhất định cho nhau. Đàn ông càng nổi giận thì phụ nữ càng phải biết cách lấy mềm thắng cứng. Khi chồng biết vợ tôn trọng mình thì anh ấy cũng sẽ học được cách tôn trọng vợ.

Đàn ông luôn có cái tôi rất lớn, họ luôn có nhu cầu được tôn trọng, nhất là từ người mình yêu. Có một sự thật là phần lớn đàn ông ngoại tình đều có chung một điểm chung là họ không được vợ tôn trọng.

Phụ nữ thường vô thức có thói quen càm ràm mà hề nhận ra. Với đàn ông, nói nhiều đôi khi không phải là cách quan tâm họ muốn từ vợ. Nhất là khi đi làm về đã mệt, còn phải nghe vợ nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Đàn ông nào cũng mong vợ cho mình đủ sự tôn trọng để trở thành người đàn ông lớn trong gia đình.

Đàn ông cần một người phụ nữ hiểu chuyện, biết điểm dừng trong việc nói năng, và lắng nghe sẻ chia nhiều hơn. Khi vợ thấu hiểu điều này, họ cũng sẽ học được cách hiểu vợ, làm thế nào để không vô tâm khiến vợ buồn. Có thể cùng nhau thông cảm thế này, vợ chồng sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có.

Biết khiến đàn ông sợ đúng lúc

Phụ nữ đừng hiền quá mức, đàn ông sẽ không biết sợ. Cũng đừng dữ quá đáng, đàn ông sợ cũng sẽ có lúc làm liều. Phụ nữ càng khôn ngoan càng phải biết cách khiến đàn ông sợ đúng lúc. Có thể dịu dàng nhẹ nhàng khi chiều chuộng chồng, nhưng vẫn có khi chỉ im lặng thôi cũng đủ khiến chồng thấy sai. Sự im lặng của một người vợ tinh tế phải vừa khiến chồng sợ lẫn cả nể. Vì vậy, nhất định phải biết dùng đúng lúc. Im để răn đe, im để đòi hỏi tôn trọng, im để cho chồng cơ hội, hay là im để chồng tự nhận lỗi. Phụ nữ khi biết dùng sự im lặng của mình đúng lúc, đàn ông không bao giờ dám phản bội.

Phụ nữ khi biết dùng sự im lặng của mình đúng lúc, đàn ông không bao giờ dám phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nhất định không thể là phụ nữ xấu

Phụ nữ đẹp khi còn trẻ, ai cũng làm được. Chỉ đến khi có con rồi, bù đầu với gia đình, làm đẹp lại đôi khi quá khó với phụ nữ. Nhưng nếu chỉ biết hy sinh thời gian, mọi thứ vì gia đình, sẽ đến lúc phụ nữ đánh mất bản thân, dẫn đến chồng ngoại tình, gia đình đổ vỡ.

Đàn ông luôn yêu bằng mắt, và bạn là phụ nữ thì nhất định phải đẹp. Dù bận rộn mấy cũng nên dành thời gian chăm chút bản thân, không thể là phụ nữ xấu trong mắt chồng. Đẹp là đặc quyền của phụ nữ thì nhất định phải tận dụng, phải lấy đó là vũ khí của riêng mình, để bảo vệ bản thân và cả hạnh phúc gia đình.

Hơn hết, phụ nữ đẹp không chỉ để chồng ngắm, mà còn khiến mình tự tin và sống vui vẻ hơn. Để ngắm gương cũng thấy hài lòng, ra ngoài cùng chồng cũng thật hãnh diện vì bản thân. Có như thế thì người đàn ông bên cạnh mới sợ mất mình, mới không dám bội bạc.

Tự làm phong phú hơn cuộc sống của mình

Một người phụ nữ đàn ông khao khát luôn là người tự có một cuộc sống phong phú. Có nghĩa là cô ấy không cần một ai khác khiến bản thân vui, mà vẫn tự tìm hạnh phúc và hy vọng cho mình. Điều đàn ông muốn sở hữu chính là một người phụ nữ sẵn có một cuộc sống đáng để người ta thèm khát.

Điều đàn ông muốn sở hữu chính là một người phụ nữ sẵn có một cuộc sống đáng để người ta thèm khát - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng phụ thuộc vào đàn ông, càng trở nên kém hấp dẫn trong mắt chồng. Hãy làm mới và phong phú chính mình bằng việc mở rộng cuộc sống, làm điều mình thích, theo đuổi đam mê của bản thân. Đừng để chồng thấy cuộc sống của bạn chỉ có chồng, anh ấy sẽ có áp lực, hoặc ỷ lại vào tình cảm hy sinh của bạn. Hãy theo đuổi thành công mình mong muốn, để đứng cạnh chồng bạn vẫn quyến rũ theo cách của bạn.

Bí ẩn là điều không thể thiếu

Phụ nữ có thể giữ trái tim đàn ông đến tận đời nhất định phải có chút bí ẩn làm vũ khí. Vì đàn ông luôn là những kẻ thích chinh phục, họ sẽ nhàm chán khi có quá nhiều hay biết quá rõ. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết giữ vài điều lại cho riêng mình, để đàn ông cứ tò mò, cứ tìm kiếm đến tận cuối đời. Thực tế hơn chính là phụ nữ nên tìm kiếm những suy nghĩ, cách đối xử khiến chồng thấy ngạc nhiên và thú vị. Từ đó, bạn sẽ trở thành một ẩn số đầy bí ẩn khiến chồng hứng thú không dứt.

Phụ nữ có thể giữ trái tim đàn ông đến tận đời nhất định phải có chút bí ẩn làm vũ khí - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, phòng ngủ phải luôn có “lửa”

Phòng ngủ là nơi không bao giờ được thiếu “lửa” với vợ chồng. Phụ nữ nên biết cách giữ lửa trong chuyện thân mật. Đừng để đời sống hôn nhân nhiều thực tế làm dập tắt đi ngọn lửa quan trọng này. Phụ nữ nên có những kỹ thuật để khi gần gũi chồng càng say mê, để đến những khi mỏi mệt anh ấy vẫn mong muốn bên bạn.

Khi có thể chinh phục được đàn ông khi trên giường, phụ nữ dễ dàng điều khiển họ khi bước xuống giường. Một người phụ nữ đàn ông cả đời không dám phản bội sẽ là người anh ấy luôn say mê từng tấc cơ thể, từng hơi thở ánh mắt khi gần nhau.