Một người đàn bà khôn ngoan...

Vậy thì đàn bà thế nào mới gọi là khôn ngoan, mới là không tự mình làm khổ chính họ? Thật ra đàn ông đều có thể nhìn thấy hết, theo quan điểm của những kẻ mạnh. Và theo họ là…

Bàn ăn uống, vài ly say say của các ông chồng ngày hôm đó hết nói chuyện thế giới vĩ đại, lại nói sang chuyện chồng vợ thường ngày. Các ông như chỉ đợi dịp mà thi nhau bàn tán sôi nổi. Có người hỏi, có biết đàn bà khồ vì đâu không. Một anh cho rằng đàn bà đều có thể khôn ngoan, nhưng không phải cái đầu của ai cũng đủ lạnh để thắng trái tim quá ấm nóng. Đàn bà khổ là vì tự họ làm mình khổ.

Đàn bà khôn ngoan không dốc sức thông minh hay giỏi giang hơn người đàn ông của mình. Thậm chí, có lúc họ cứ giả ngu ngơ, rồi lại để đàn ông ra tay “lập công” đầy tự hào. Đàn ông sợ nhất là có một người phụ nữ “cái gì cũng biết” cạnh bên. Vì đã thế thì còn ai đáp ứng nhu cầu nam tính của họ, để thể hiện, để tự hào hãnh diện. Để đàn ông vào thế bị động trong một mối quan hệ không bao giờ là điều phụ nữ nên làm.

Đàn bà khôn ngoan nhất định phải biết mềm yếu trước người đàn ông của mình, dù là giả vờ. Đàn ông luôn xem mình là chủ tướng trong nhà, là chỗ dựa cho vợ con, phải bảo vệ chở che người phụ nữ của đời mình. Đó không chỉ là nhu cầu, còn là dĩ diện, là tự trọng của họ. Bởi vậy, đàn ông không thích và cũng chẳng cần một người vợ quá mạnh mẽ hay dẻo dai. Họ lấy vợ là có một nơi chốn trở về, chứ không phải để trốn chạy người phụ nữ chỉ thích ra oai với mình.

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng chỉ ra điểm chưa tốt ở chồng khi chỉ có hai người nhưng sẽ ca ngợi điều chồng làm đẹp trước mọi người. Đàn bà dại dột chính là cứ rêu rao hết lỗi này đến thiếu sót kia của chồng trước bàn dân thiên hạ, rồi chỉ phê phán, rồi cùng nhau trách chồng. Nhưng chồng xấu mặt thì ai hổ cùng, cũng chỉ vợ. Thế thì có gì đáng tự hào khi phụ nữ đang sống cùng một người chồng có nhiều khuyết điểm trong mắt người khác. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết thể diện của chồng chính là mặt mày của mình. Đẹp mặt chồng thì cũng là mát mặt vợ thôi.

Đàn bà khôn ngoan luôn cho mình quyền giải quyết hết mọi chuyện nhỏ lặt vặt trong nhà, còn chuyện lớn lao to tát đều nhường hết cho chồng. Nhiều phụ nữ cho rằng nếu có một người chồng quyết hết chuyện lớn nhỏ giúp mình thì thật tự hào. Nhưng những nặng nề trong gia đình cũng như chiếc cân cả vợ và chồng phải gánh cả hai bên, một bên gánh quá nhiều ắt sẽ không chịu thấu. Thế thì, hãy cứ để đàn ông làm chuyện lớn như vai trò người đàn ông lớn trong nhà của họ.

Đàn bà khôn ngoan luôn cho mình quyền giải quyết hết mọi chuyện nhỏ lặt vặt trong nhà, còn chuyện lớn lao to tát đều nhường hết cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan biết cách chỉ cho chồng thấy rõ họ quan trọng thế nào trong cuộc đời chồng. Họ không chọn cách cứ tỏ ra thật giỏi thật kiên cường mà hơn thua để giành phần thắng với chồng, để bắt chồng cung phụng nuông chiều. Một người đàn bà khôn ngoan luôn coi trọng chồng, dù anh ấy có chưa tốt hay chưa thành công. Vì họ biết nếu họ không xem chồng là quan trọng, chắc chắn đàn ông sẽ tìm một người khác để xem trọng họ.

Đàn bà khôn ngoan không tìm cách quản lý chồng. Họ hiểu đàn ông đam mê tự do, thích vẫy vùng, ngay cả khi có vợ con. Và nếu càng giữ chồng chặt, anh ấy sẽ chỉ càng tìm cách thoát thân. Tình yêu đều cần tự nguyện, nắm khi cần, buông vừa chặt, đàn ông tự khắc biết quay về.

Đàn bà khôn ngoan luôn biết đúng giá trị của sự im lặng, để biết lúc nào và cách nào là hiệu quả nhất. Đàn ông luôn quá sợ những phụ nữ nhiều lời, và chính vì vậy khi phụ nữ im lặng vào những lúc không ngờ lại khiến họ sợ hãi. Đàn bà khôn ngoan biết dùng sự im lặng như thứ vũ khí để bảo vệ mình, để rạch đúng ranh giới với đàn ông. Và chỉ cần họ im lặng, đàn ông tự khắc biết phải làm gì. Họ cũng không sử dụng sự im lặng như một thói quen, đã là vũ khí thì chỉ khi cần mới xài, để không gỉ sét, để đối thủ luôn thấy sợ.

Đàn bà khôn ngoan biết dùng sự im lặng như thứ vũ khí để bảo vệ mình, để rạch đúng ranh giới với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan nhất định phải biết yêu bản thân, chăm sóc được cho mình thì mới để tâm được đến người khác. Phụ nữ càng mang suy nghĩ vì chồng vì con mà bỏ bê bản thân thì đàn ông càng không trân trọng. Để đến khi gặp thăng trầm trong gia đình, họ chỉ biết trách chồng không thừa nhận hy sinh của mình. Mà thật ra, hy sinh thì chỉ họ biết, còn chồng họ có hay không lại là chuyện khác. Huống hồ, chính họ không biết quý trọng mình, thì còn đợi ai?

Đàn bà khôn ngoan khi biết chồng phản bội không như một thú dữ nhào tới quyết hỏi chồng sao lại không yêu mình, sao lại tàn nhẫn như vậy, hay rốt cuộc bản thân có gì không bằng nhân tình. Đàn bà khôn ngoan bị phản bội sẽ chỉ nhìn thẳng vào vết thương của mình, để biết so với những gì chồng làm, so với những ưu điểm của nhân tình, mình đau hơn, mình thiệt thòi hơn, mình xứng đáng được chăm chút và bảo vệ hơn.

Đàn bà khôn ngoan bị phản bội sẽ chỉ nhìn thẳng vào vết thương của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn đàn ông luôn chắc chắn rằng họ không ngoại tình vì ngoại hình hay tính cách của vợ, mà vì chính họ muốn có cảm giác mới mẻ trong yêu đương, hoặc chỉ là phút chốc yếu lòng, tham lam trỗi dậy. Thế thì cần gì hỏi chồng những câu như sao lại phản bội, sao lại thay lòng, sao lại phụ nghĩa vợ chồng thì chỉ cần hỏi anh ta muốn gì, đi hay ở. Và nếu câu trả lời của anh ta là đi, thì cứ dẹp hết mọi thứ thuộc về anh ta ra khỏi đời. Đàn bà đôi khi phải hiểu đàn ông thì mới có thể khôn ngoan không khổ vì họ thêm…