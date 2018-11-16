7 kiểu đàn ông ngỡ là ‘cực phẩm’ hóa ra lại cực nguy hiểm với phụ nữ

Đây là những kiểu đàn ông phụ nữ cứ nghĩ là đã quá tốt với mình rồi, nhưng thật ra lại cực nguy hiểm, dễ khiến mình đau buồn khổ sở nhất.

Đàn ông quá cầu toàn Một người đàn ông cầu toàn vốn sẽ đem đến cho bạn sự yên tâm nhất định khi anh ấy luôn muốn mang đến cho bạn những gì tốt nhất có thể. Dù vậy, nếu là một người cầu toàn quá mức, đòi hỏi cả bạn cũng phải hoàn hảo thì bạn nên xem lại. Vì không ai trên đời này có thể hoàn hảo được, bạn chắc chắn phải có điểm chưa tốt phải cố gắng. Và anh ấy sẽ luôn thấy những điểm thiếu sót của bạn, và có khi chẳng còn thấy được những gì tốt đẹp ở bạn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi vì sự cầu toàn của anh ấy, mất hết cả cảm giác yêu thương và thỏa mãn trong một mối quan hệ. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi vì sự cầu toàn của anh ấy, mất hết cả cảm giác yêu thương và thỏa mãn trong một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông quá xem trọng bản thân Mỗi người nhất định phải có sự tự trọng, tự hào về bản thân, nhưng ích kỷ sẽ là điều không nên. Với anh ấy, bạn không bao giờ được ưu tiên, bản thân anh ấy mới là nhất. Khi bạn ở bên người này, bạn sẽ mỏi mệt khi họ quá xem trọng bản thân mà không để tâm đến ai khác. Nếu bạn là một cô gái có kiêu hãnh lớn, mong muốn một tình yêu nhiều màu sắc, đừng ở bên người đàn ông ích kỷ thế này.

Đàn ông luôn tỏ ra lịch thiệp, ga lăng Đàn ông ga lăng, lịch thiệp với mọi phụ nữ thường đào hoa. Không chỉ có phụ nữ theo đuổi họ, mà sẽ có lúc họ có suy nghĩ về chuyện ngoại tình. Vì vậy đừng mừng vội khi người đàn ông của bạn quá tốt như thế. Đàn ông dành riêng cho bạn thì chỉ nên đối tốt nhất với duy nhất mình bạn mà thôi. Đàn ông dành riêng cho bạn thì chỉ nên đối tốt nhất với duy nhất mình bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông quá gần gũi với mẹ Biểu hiện ban đầu của người đàn ông này là luôn có hành động yêu thương dành cho mẹ. Bạn có thể nghĩ đây là người thấu hiểu tâm lý của phụ nữ, ai làm vợ họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng trên thực tế thì kiểu đàn ông quá gần gũi với mẹ lại dễ lấy mẹ làm trung tâm của cuộc sống, không thể tự chủ trong mọi chuyện.

Đàn ông chuyện gì cũng hỏi bạn Có thể ban đầu bạn sẽ hài lòng vì đây là hành động anh ấy tôn trọng bạn, chuyện gì cũng muốn hỏi bạn. Nhưng khoan đã, đến cả những chuyện nhỏ nhất anh ấy cũng hỏi hay nhờ vả bạn thì đây chỉ là người đàn ông không có trách nhiệm và dễ ỷ lại vào người phụ nữ ở bên. Nếu bạn chọn ở cạnh anh ta, cả đời bạn sẽ phải một mình gánh vác mọi chuyện. Nếu bạn chọn ở cạnh anh ta, cả đời bạn sẽ phải một mình gánh vác mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có quá khứ đau lòng với nhiều phụ nữ Phần lớn những người đàn ông hay kể về chuyện họ từng bị tổn thương bởi những người trước và mong tìm được ai đó thấu hiểu thường là những kẻ bạo hành, làm phụ nữ đau lòng. Anh ấy hay kể về quá khứ đau buồn và những gì tốt đẹp mình đã làm. Nhưng thực tế thì nếu đó thực sự là người tốt, họ sẽ không cần phải kể quá nhiều và liên tục. Đây chỉ là hành động của một người đàn ông chỉ yêu bản thân. Và khi bạn ở cạnh anh ta, nếu bạn không khiến anh ta tự hào, thỏa mãn, anh ta sẽ tìm cách khiến bạn đau lòng.

7 cách khiến đàn ông có chết cũng không dám phản bội bạn Đàn ông sẽ một lòng một dạ, cả đời không dám phản bội nếu phụ nữ hiểu được tâm lý, nắm bắt được suy nghĩ và mong muốn của họ.

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