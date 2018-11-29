Dù cô đơn đến mấy, phụ nữ cũng đừng để 3 kiểu đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời mình

Cuộc đời phụ nữ nên nhớ có 3 kiểu bạn bè không được qua lại, đó là kiểu bạn lợi dụng, khoe khoang và có việc thì tìm đến, không có việc thì rời đi. Và đừng bao giờ chọn 3 kiểu đàn ông này làm bạn đời kẻo khổ đau cả đời không dứt.

Những người nói hai lời thường không đáng tin tưởng. Bởi những điều họ hứa hẹn sẽ không bao giờ làm được. Nếu có quên, họ sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào để lấp liếm và sau đó lại chứng nào tật nấy.

Trong một mối quan hệ điều quan trọng nhất là niềm tin. Kiểu đàn ông nói hai lời không phải là đối tượng tốt để phụ nữ nương tựa cả đời. Có thể họ sẽ cho người phụ nữ của mình một cuộc sống đủ đầy về vật chất, nhưng mặt tinh thần thì lại không.

Đấng nam nhi nói lời phải có chất lượng, kiểu người khua môi múa mép sẽ không bao giờ thành công được. Vả lại khi lấy phải kiểu người này, bạn vừa sống trên thiên đàng chưa bao lâu đã vội rơi xuống địa ngục lúc nào không hay.

Kiểu đàn ông này sẽ luôn thất hứa khiến bạn thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ bị những lời hẹn ước ngọt ngào, lãng mạn của anh ấy làm xiêu lòng, nhưng rồi lại thất vọng. Thế nên dù có cô đơn đến mấy cũng đừng chọn kiểu người này làm chồng.

Kiểu đàn ông còn vấn vương người cũ

Phụ nữ đừng nghĩ đàn ông còn vấn vương tình cũ là một người chung thủy. Vả lại kiểu người này thường mang lại khổ đau cho người phụ nữ hiện tại mà họ yêu.

Người còn vấn vương tình cũ sẽ khiến bạn khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Vì người không thể thoát khỏi quá khứ sẽ khó yêu ai chân thành. Nếu có chỉ là họ muốn dùng người ở hiện tại để khỏa lấp những nỗi đau, tổn thương trong lòng mà thôi.

Thế nên phụ nữ làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm người thứ ba hoặc là người thay thế. Hãy quang minh chính đại trở thành người phụ nữ duy nhất trong lòng người đàn ông đó. Đừng là người thế thân mà anh ấy chỉ tìm đến mỗi khi buồn bã, trống trải.

Đàn ông không thoát khỏi bóng hình quá khứ sẽ làm tổn thương rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó kiểu người đàn ông còn thương người cũ sẽ thường nảy sinh tâm lý so sánh. Họ muốn người phụ nữ hiện tại phải có nét gì đó giống với người cũ. Hoặc khi đi với người mới, họ thường nhớ về người cũ và không bao giờ dành trọn yêu thương cho người mới được. Vì vậy phụ nữ hãy yêu một người có trái tim lành lặn, đừng chọn một người có vết thương còn đang rỉ máu.

Kiểu đàn ông keo kiệt

Đàn ông keo kiệt khiến phụ nữ khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Muốn nhận biết người đàn ông ky bo rất dễ dàng, phụ nữ hãy để ý cách anh ấy chi tiêu khi hẹn hò. Nếu chàng là người thường tặc lưỡi tiếc rẻ về bữa ăn quá đắt, chiếc áo bạn mua quá xa xỉ, đó là dấu hiệu của người đàn ông keo kiệt.

Trong cuộc sống hôn nhân, nếu chồng cứ mãi tính toán chi li những khoản chi phí mà vợ tiêu xài cho gia đình, liệu bạn có chấp nhận hay không? Vả lại kiểu người keo kiệt thường khiến phụ nữ khổ sở vì ăn không dám ăn, mặc cũng chẳng dám mặc. Chẳng may lấy phải cuộc đời của bạn sẽ có nước mắt nhiều hơn nụ cười.