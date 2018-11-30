Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này

Phụ nữ yêu 30/11/2018 10:47

Đàn ông nói một hiểu một, còn đàn bà thì nói một suy diễn đến mười. Vì vậy họ thường bị áp lực, dù sống sung sướng nhưng vẫn khổ tâm.

Đàn ông thường nói phụ nữ khó hiểu. Đúng vậy, phụ nữ rất khó hiểu. Ngoài miệng họ cười nói hỉ hả, nhưng sâu bên trong thật sự không thể hiểu họ đang nghĩ gì. Có người lấy chồng giàu, sống cuộc đời như bà hoàng nhưng vẫn thường than khổ vì không thể buông bỏ những tư tưởng này.

Không biết chồng mình có ngoại tình không

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 1
Đàn bà thường lo lắng chồng mình sẽ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có nhiều suy nghĩ tiêu cực như chồng ngoại tình. Ai cũng sợ chồng mình đi theo người phụ nữ khác nên tự hù dọa bản thân bằng những kịch bản tồi tệ nhất.

Vì vậy, dù sống trong sự giàu sang cũng không thể giúp họ thoát khỏi những vướng bận về mặt tâm lý. Tuy nhiên phụ nữ ơi! Đừng mãi suy nghĩ về những chuyện không đâu. Bạn cứ tâm niệm rằng đàn ông ai cũng sẽ ngoại tình, chẳng qua là chưa có dịp mà thôi.

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ luôn mệt mỏi về những suy nghĩ tiêu cực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Có vậy bạn mới thoải mái và khi mọi chuyện xảy ra, bạn cũng không cảm thấy thất vọng. Phụ nữ nên nhớ một điều chồng ngoại tình không phải là lỗi của bạn.  Thế nên đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tìm cách níu giữ một người đã hết yêu. Hãy để họ tự do với cuộc sống của họ, bạn cũng phải sống thoải mái với cuộc sống của riêng mình.

Con cái hư hỏng là tại mẹ không biết cách dạy dỗ

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 3
Họ tự mang cho mình gánh nặng nuôi dạy con cái...

Có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bạn không thể áp đặt tư tưởng của mình lên những đứa con. Hãy để chúng phát triển tự nhiên nhất, đừng tạo áp lực vô hình làm tổn thương những đứa trẻ vô tội.

Nếu chúng hư hỏng hay không nghe lời, bạn quát tháo rồi tự trách mình không biết dạy con. Hãy nhẹ nhàng khuyên bảo con đàng hoàng.

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 4
... tuy nhiên nuôi dạy con không chỉ là trách nhiệm của một mình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nói một lần chúng không nghe, bạn có thể nói nhiều lần. Nhưng phải dùng thái độ chân thành nhất để đối xử với con. Đặc biệt trong gia đình đông con, đừng thể hiện sự thiên vị khiến những đứa trẻ đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ thường bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “con hư tại mẹ” của chồng và mẹ chồng. Vì vậy mà họ cảm thấy sợ hãi, lo lắng mỗi khi con cái không nghe lời. Nhưng bạn nên nhớ, tính cách của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, không chỉ từ sự dạy dỗ của mẹ.

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 5
Phụ nữ hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống - Ảnh minh họa: Internet

Bí mật của chồng

Đa số phụ nữ thường quan tâm đến những bí mật mà chồng đang giấu giếm. Họ luôn tò mò về quá khứ, về những chuyện chồng làm ở ngoài xã hội. Nhưng họ lại sợ phải đối mặt trực tiếp với những điều đó nên thường tự mình suy diễn.

Dù lấy được chồng giàu có, sống như bà hoàng, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc vì cứ mãi suy nghĩ những điều này - Ảnh 6
Hãy để những bí mật của chồng ngủ yên, đừng đá động đến - Ảnh minh họa: Internet

Những điều này vô tình khiến cho cuộc sống của họ vô cùng mệt mỏi. Dù có sống sung túc, họ vẫn khổ tâm. Vì vậy phụ nữ đừng tò mò về những điều vô nghĩa đó nữa.

Nếu chồng muốn nói, anh ấy sẽ nói ra. Còn một khi anh ấy đã giấu thì tốt nhất bạn đừng hỏi, cũng đừng bao giờ tò mò. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống.

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