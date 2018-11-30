Đàn ông có mấy ai nhận ra: Vợ cũng từng là một người phụ nữ xinh đẹp

Vậy tại sao đàn ông lại chê vợ lại trở nên xấu xí, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc không chịu chải chuốt sau vài năm kết hôn? Họ trở nên như thế là vì cái gì? Đó là vì họ đã tốn quá nhiều công sức và thời gian cho cuộc hôn nhân này.

Không có người đàn ông nào lại theo đuổi một người không có sức hấp dẫn. Không có người nào chịu lấy một người xấu ma chê quỷ hờn. Trước khi cưới một ai đó, họ cũng đã lựa chọn kỹ về ngoại hình lẫn nhân cách.

Có rất nhiều việc mà họ phải giải quyết trong một ngày. Không những vậy, khi có đám tiệc, họ cũng phải đứng ra phụ giúp chứ không như đàn ông, chỉ ngồi không nhậu nhẹt.

Đàn ông sau khi kết hôn vẫn có đủ thời gian cho công việc, cho những mối quan hệ thường nhật. Còn đàn bà thì lại khác, mỗi ngày họ phải làm việc nhà, chăm con, chăm chồng. Ai làm dâu thì phải phụng dưỡng luôn ba mẹ chồng, lo chuyện giỗ chạp...vv.

Khi lấy chồng rồi, họ không còn thời gian dành cho bản thân nữa - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết người phụ nữ khổ sở hay vất vả như thế nào, chỉ cần nhìn vào những bữa tiệc là đủ. Đàn ông thì chén anh chén chú, đàn bà thì loay hoay trong căn bếp lấm lem dầu mỡ. Tàn tiệc rồi đàn ông lăn ra ngủ một mạch còn đàn bà lui cui thu dọn tàn cuộc.

Không có người đàn bà xấu, chẳng qua là họ không đủ thời gian để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn mà thôi. Và đàn ông nên nhớ, nhan sắc của phụ nữ đều có giới hạn. Không ai trẻ hoài, cũng không ai mãi đẹp để các anh chiêm ngưỡng, thưởng thức.

Đàn bà luôn dốc cạn lòng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nhân tình ngoài kia cũng vậy, chẳng qua cô ấy xinh đẹp là vì chưa có vướng bận gì. Thử nghĩ khi họ trở thành người phụ nữ của gia đình thì sẽ như thế nào? Chắc chắn cũng sẽ có những ngày họ quên chải tóc, quên trang điểm, quên chăm sóc da, quên đắp mặt nạ mà thôi.

Đàn ông ơi! Vợ các anh ngày trước cũng từng là một người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Chính các anh cũng đã từng tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để lấy lòng họ đó thôi. Vậy tại sao bây giờ các anh lại thấy vợ không hợp nhãn? Tại sao lại bảo vợ không có thân hình nóng bỏng như những cô người mẫu?

Đàn ông trong hôn nhân là một người khá hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, mỗi người đều có gánh nặng riêng. Không phải phụ nữ vất vả hơn đàn ông mà là họ đã phải lao tâm khổ tứ quá nhiều cho gia đình. Đàn ông ít khi đặt hết tâm huyết vào hôn nhân trong khi đàn bà lại đặt cược cả cuộc đời vào một người đàn ông.

Đàn ông hãy thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, đàn ông đừng than vãn sao vợ lại như bà cô lôi thôi, lếch thếch mà hãy tự hỏi bản thân đã làm được gì cho vợ? Mình đã đối đãi với cô ấy tốt chưa? Đàn ông hãy nhớ, phụ nữ như một nhành hoa, chỉ khi có người vun đắp, nâng niu, cô ấy mới tỏa hương thơm ngát và xinh đẹp.

Thay vì đòi hỏi vợ phải tươi tắn, xinh đẹp mỗi ngày thì hãy thương vợ một chút. Thương ở đây không phải là đưa bao nhiêu tiền cho vợ hàng tháng mà cho họ được bao nhiêu yêu thương mỗi ngày.