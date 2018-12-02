Tuổi 30 không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ gọi là già dặn. Nếu ở tuổi đôi mươi, bạn thường trăn trở về những điều thầm kín của tuổi mới lớn thì phụ nữ ba mươi lại băn khoăn về những điều lớn lao hơn một chút.

Người độc thân thì lo lắng liệu bản thân có lấy được chồng không, còn người đã có gia đình thì lại trăn trở về cơm áo gạo tiền và những điều vụn vặt xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Nhưng suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối vì những điều sau đây.

Có câu tình đầu thường khó đến được với nhau và thường dang dở. Nhưng đây lại là mối tình khiến con người ta khắc cốt ghi tâm nhiều nhất. Dù bản thân sẽ trải qua nhiều mối tình nữa, nhưng nỗi đau do tình đầu mang lại vẫn không thể nguôi ngoai.

Phụ nữ 30 tiếc nuối cho những cuộc tình dang dở - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường đặt nhiều tâm tư của mình vào chuyện tình cảm. Vì vậy khi mất đi một mối tình khiến bản thân ghi lòng tạc dạ thì họ khó lòng mà quên được.

Tiếc nuối vì ngày xưa không hết mình vì công việc

Khi còn đôi mươi, bạn nghĩ mọi thứ dễ dàng lắm. Chỉ cần một công việc an nhàn, kiếm tiền nuôi bản thân là đủ. Bạn không muốn cố gắng kiếm tiền, chỉ muốn sống thoải mái mỗi ngày.

Bạn không có ý chí tiến thủ và chọn cuộc sống khá an toàn. Bạn sợ vấp ngã, sợ thất bại và sợ bị người khác chê cười. Vì vậy bạn không muốn thoát ra vùng an toàn của chính mình.

Họ tiếc thời trẻ đã không cố gắng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đến 30, bạn sẽ tặc lưỡi và tiếc nuối những ngày qua chưa từng một lần cố gắng. Bạn tiếc vì không đủ mạnh mẽ để theo đuổi những thứ mình thích.

Tiếc nuối vì nhận ra “hạnh phúc không nhờ vào đàn ông” quá muộn

Khi yêu, ai cũng muốn cho đi tất cả và mong muốn được người mình thương đáp lại. Vì vậy họ thường giao phó hạnh phúc của mình cho một người đàn ông. Nhưng rồi khi đến 30, họ sẽ nhận ra hạnh phúc không đến từ ai mà từ chính bản thân mình.

Muốn hạnh phúc thì tự mình cố gắng chứ đừng đặt cược vào ai. Có thể người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn nhất thời. Nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẽ thay lòng và làm bạn càng thêm thất vọng.

Đàn bà 30 tiếc vì đã quá dựa dẫm một người - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy muốn được bình yên, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ, hãy tự nương tựa vào mình. Đừng trông cậy vào bất cứ ai. Cũng đừng mở miệng nói “cuộc đời của em giao hết cho anh”. Đừng dại, đàn bà nhé!

Tiếc nuối vì đánh mất cơ hội tự kiếm tiền



Tiền do bản thân làm ra mới có giá trị. Phụ nữ thường có thói quen dựa dẫm vào kinh tế của chồng. Vì vậy họ trở nên phụ thuộc vào chồng.

Phụ nữ hãy sống một cuộc đời tự lập, đừng khiến bản thân phải hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy tự sống bằng những đồng tiền của mình làm ra. Nếu không có tri thức, hãy lao động chân tay. Miễn là có một công việc đàng hoàng, ít tiền cũng được nhưng đổi lại bạn sẽ được tôn trọng và có tiếng nói trong gia đình.

Lấy chồng hay chưa cũng vậy, đừng ở không, đừng ăn bám người khác. Muốn mua thứ gì hãy tự mình mua, đừng chờ đợi người khác tặng.