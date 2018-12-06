Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình!

Tâm sự gia đình 06/12/2018 16:18

Người đời mắng chị là hạng đàn bà lăng loàn trắc nết. Chị cũng không thể bao biện gì cho bản thân vì mình đã hoàn toàn sai khi chọn ngoại tình, phản bội lại chồng con.

Vì con nhớ mẹ nên anh mới cho chị quay về. Nhưng chị biết trong thâm tâm của anh, chị bây giờ không đáng một xu. Chị không xứng đáng để bước vào căn nhà đó nữa. Quả thật chị chẳng còn mặt mũi gì để quay về nhưng vì quá nhớ con, chị không thể làm khác được.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! - Ảnh 1
Chồng tha thứ cho chị vì con cần có mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Sau những chuỗi ngày vui vẻ bên người tình nhỏ tuổi hơn, chị trở về với ngôi nhà của mình. Con chị vui mừng khi thấy mẹ, còn anh thì mặt lạnh tanh, không buồn nhìn vợ lấy một lần. Bây giờ vị trí của chị trong nhà không khác gì một người giúp việc.

Vợ chồng chị bắt đầu ngủ riêng, anh không bao giờ cho chị bước chân vào phòng của mình. Với anh, chị bây giờ không khác gì “căn bệnh truyền nhiễm” chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Chị cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng nhưng không dám oán trách. Vì mọi chuyện đều do chị lựa chọn, chị phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! - Ảnh 2
Chị quay về sau cuộc tình chóng vánh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã nhận được sự tha thứ của chồng, nhưng chị vẫn không bao giờ thứ tha cho mình. Chỉ vì một phút yếu lòng mà chị đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Có lẽ suốt cuộc đời này, chị cũng không thể sống yên ổn.

Người đàn bà quay về sau ngoại tình như chị, quả thật chẳng mong được tha thứ. Chị chỉ mong người đời đừng chỉ trích người thân của mình. Hậu quả dù có đớn đau đến mấy, chị cũng sẽ tự gánh vác. 

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! - Ảnh 3
Dù được chồng tha thứ nhưng trái tim chị không có ngày bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Chị biết đàn bà ngoại tình, dù lý do nào cũng bị cho là lăng loàn. Từ xưa đến nay đều như vậy, đàn ông năm thê bảy thiếp, còn đàn bà phải chính chuyên một chồng. 

Từ khi quay về căn nhà đó, trái tim của chị dường như đã chết đi một nửa. Không phải chị tiếc nuối cho cuộc tình dang dở, mà chị chỉ dằn vặt vì sao mình lại chọn con đường này. Chị đã từng lên án chuyện ngoại tình. Chị đã rất ghét những người phản bội lại nghĩa vợ chồng nhưng không hiểu sao lại sa chân vào con đường đó.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! - Ảnh 4
Chị vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chị đến với nhân tình không phải vì dục vọng hay vật chất mà vì cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn. Những khi chị mệt mỏi nhất, người đàn ông ấy lại đến bên quan tâm, hỏi han. Nhiều lần chị cự tuyệt những hành động ân cần của người đó, nhưng trái tim lại có lý lẽ riêng.

Chị vẫn còn đủ lý trí để không tiến xa hơn. Chị vẫn biết điểm dừng để không lên giường với anh ta. Tuy nhiên ngoại tình là ngoại tình, chị không bao biện cho tội trạng của mình. Lỗi lầm này chị sẽ mang theo cả đời, xem như đây là bài học giúp chị kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Dù chồng có tha thứ nhưng đàn bà ngoại tình cũng không thể thứ tha cho chính mình! - Ảnh 5
Chị quyết định ly thân để tâm hồn bình yên trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Về phần chồng, chị biết ơn về việc anh đã tha thứ cho vợ. Nhưng bản thân chị không thể tha thứ cho chính mình. Mỗi lần ở bên anh, cảm giác tội lỗi của chị lại tăng thêm. Vì vậy chị quyết định ly thân, rời khỏi căn nhà để tâm hồn được bình yên trở lại.  

Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt

Sống chung với chồng vô tâm, đàn bà chẳng còn sức để rơi nước mắt

Hôm nay anh lại về muộn, để vợ phải đợi đến khuya và chẳng buồn hỏi han vợ như thế nào. Anh luôn như vậy, vô tâm đến mức tàn nhẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình đàn ông tha thứ cho vợ ngoại tình vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 39 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm